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Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК

Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Интернет
, Текст: Игорь Королев
Канадский фонд Cannacord Genuity Group стал владельцем 5% акций компании TMT Investments, занимающейся вложениям в старт-апы и созданной основателями РБК. Рыночная стоимость пакета составляет $5,9 млн.

Cannacord Genuity Group стал совладельцем TMT Investments

Канадский инвестиционный фонд Cannacord Genuity Group стал владельцем 5% акций фонда TMT Investments. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Лондонской фондовой биржи. Рыночная стоимость этого пакета составляет $5,9 млн.

Фонд Cannacord Group был основан в 1950 г в канадском Ванкувере. Основателем компании является Питер Браун (Peter Brown). Активы фонда в конце 2019 г. составляли $876 млн. Фонд оказывает услуги инвестиционного банкинга, персонального банковского обслуживания и управления капиталом.

Сооснователь TMT Investments Герман Каплун подтвердил появление данного фонда в числе акционеров фонда.

Как TMT Investments связана с основателями РБК

Компания TMT Investments занимается инвестированием в стартапы. Компания была основана в 2010 г., и тогда же провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже. В ходе размещения компания привлекла $20 млн. Интересно, что на момент IPO у TMT Investments еще не было активов.

Консультантами компании с момента создания выступали основатели медиа-холдинга РБК Герман Каплун и Александр Моргульчик. После размещения принадлежащий им оффшор MacMillan Trading получил 20% акций TMT Investments. По 25% акций компании получили оффшоры Caninton Trading и Wissey Trade & Invest, еще 15% оказались у оффшора Menostar Holdings, связанного с группой Maxwell Capital.

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Фонд Cannacord Genuity скупил 5% акций компании TMT Investments, созданной основателями РБК

Впоследствии топ-менеджером и TMT Investments стал бывший топ-менеджер РБК Артем Инютин. Затем среди акционеров группы происходили различные пертурбации. Так, в 2016 г. Инютин, Моргульчик и Каплун передали части принадлежавших им пакетов акций своим дочерям.

Позднее Александр Моргульчик передал своей дочери <b>Нэлли</b> оффшор MacMillan Trading вместе с принадлежащими ему акциями фонда. Далее этот оффшор приобрел 13% акций TMT Investemns у оффшор Alula Trading, который мог быть связан с группой «Онэксим» (в 2010-17 гг был контролирующим акционером РБК). После этого доля MacMillan Trading в TMT Investments составила 25,3%.

Также в 2016 г. 16,7% акций TMT Ivestments от оффшора Menostar Holdings перешил к офшору Electic Capital, принадлежащему Нике Кирпиченко – супруге президента группы Maxwell Capital Дмитрия Кирпиченко. Кроме того, Инютин бесплатно передал свою долю в TMT Investments оффшору Ramify Consulting, принадлежащему Каплуну, после чего его доля в компании увеличилась до 19,3%.

Осенью 2017 г. 8,8% акций TMT Investments получил Заур Ганиев. Весной 2018 г. TMT Investments провел дополнительного размещение 5% своих акций за $3,5 млн. Часть этого пакета выкупил оффшор Нэлли Моргульчик.

В начале 2019 г. стало известно, что за старейшим акционером TMT Investments – оффшором Wissey Trade & Invest – стоит Андрей Кареев. Согласно материалам TMT Investments, Кареев, как и Инютин и семья Кирпиченко, имели общие интересы с Моргульчиком и Каплуном.

Нынешний состав акционеров TMT Investments

На конец 2019 г. Нели Моргульчик через оффшор владела 24% акций TMT Investments. У Германа Каплуна через Ramify Consulting было 18,3% акций. Еще 1,25% было у его дочерей Влады Каплун и Марины Кедровой.

У Андрея Киреева (через Wissey Trade & Invest) было 17,1%. Ника Кирпиченко через Electic Capital владела 9,6% акций, а у ее супруга Дмитрия Кирпиченко через Menostar Holdings было еще 6,1%.

Дочь Артема Наталья Инютина владела 2,5% акций компании. Сам Инютин, как уже отмечалось, в 2016 г. вышел из числа прямых акционеров TMT Investments. Но в мае и июле 2020 г. он скупил 4,9% акций компании за $5 млн.

Основные активы TMT Investments

Основными активами, в которых в настоящее время TMT Investments имеет доли, являются сервис подсадки пассажиров Bolt, маркетплейс для фотографий Depositphotos, онлайн-сервис хранения данных Backblaze, онлайн-сервис управления клиентами Pipedrive и Scentbird, продающий парфюмерию и товары индустрии красоты по подписке.

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