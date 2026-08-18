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Моргульчик Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 28, упоминаний - 35
Моргульчик Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 7
|Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 5
|Pipedrive 16 3
|BackBlaze 33 3
|Bolt 39 2
|Wrike 29 2
|Shopify 36 1
|Stripe 33 1
|Ecwid - Эквид 35 1
|Affise 2 1
|3DLook 2 1
|PM Expert - ПМ Эксперт 119 1
|ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 1
|Roku 22 1
|Xyologic 2 1
|Армада - Союзинформ 34 1
|Capterra 4 1
|PandaDoc 6 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3282 1
|Meta Platforms - Facebook 4622 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 1
|PayPal 671 1
|Yahoo! 3727 1
|Wargaming 161 1
|Программный Продукт ГК 105 1
|AOL Inc - America Online 1883 1
|Каплун Герман 56 24
|Инютин Артем 90 18
|Кирпиченко Дмитрий 9 8
|Кареев Андрей 5 5
|Кузовкин Алексей 155 5
|Ганиев Заур 5 4
|Кедрова Марина 4 4
|Кирпиченко Ника 5 4
|Моргульчик Нэли 4 4
|Каплун Влада 4 4
|Белик Дмитрий 15 3
|Сергеев Дмитрий 61 3
|Подольский Виталий 16 2
|Масенков Вячеслав 7 2
|Инютина Наталья 2 2
|Филев Андрей 6 1
|Подобайло Николай 16 1
|Зотов Дмитрий 8 1
|Водянова Наталья 5 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
|Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
|Роговский Вадим 6 1
|Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
|Арапов Алексей 1 1
|Свинцов Александр 1 1
|Кирпиченко Александр 1 1
|Селегенев Александр 2 1
|Прохоров Михаил 41 1
|Богданов Павел 8 1
|Астрейко Михаил 1 1
|Кисель Илья 5 1
|Макеев Иван 1 1
|Борисюк Сергей 2 1
|Будман Глеб 1 1
|Возняк Андрей 8 1
|Земцова Татьяна 10 1
|Киреев Андрей 4 1
|Литвинов Станислав 2 1
|Yellen Janet - Йеллен Джанет 6 1
|Техменев Олег 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.