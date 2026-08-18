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Моргульчик Александр

СОБЫТИЯ


18.08.2026 Фонд основателей РБК потратит $2 млн на выкуп собственных акций 1
16.03.2023 Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank 1
13.01.2022 Украинский сервис OneNotary привлек $1,75 млн 1
15.11.2021 Российский фонд получил 11-кратную отдачу от вложений в американский облачный сервис 1
14.10.2021 Российский ИТ-фонд привлек инвестиции на $19 млн 1
06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 1
15.06.2021 Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона 1
16.03.2021 Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона 1
24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments 1
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью 1
13.08.2020 Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК 1
11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 3
21.10.2016 Основатель РБК бесплатно удвоил долю в фонде TMT 1
13.10.2016 Фонд основателей РБК впервые в истории выплатит дивиденды 2
20.09.2016 В «Армаде» назначен новый гендиректор. Предыдущий проработал 3 месяца 1
19.09.2016 Дочь сооснователя РБК стала крупнейшим акционером венчурного фонда TMT 3
30.03.2016 Россияне с пятикратной прибылью перепродали долю в фотобанке 1
27.08.2015 Суд отказал в передаче «Армаде» «Программного продукта» 1
26.06.2015 Акционеру «Армады» не удалось опротестовать уголовное дело против себя 2
04.06.2015 Заработала новая веб-версия новостного агрегатора Anews.com 1
18.08.2014 Конфликт в «Армаде»: комментарии сторон 2
18.08.2014 Интервью генерального директора ОАО "Армада" Андрея Возняка 1
24.12.2013 TMT Investments вложилась в ПО для сельского хозяйства 1
28.11.2013 Advance приобрела акции TMT Investments 1
09.10.2013 Создана медиаплатформа для чтения российских СМИ и пользования соцсетями 1
04.04.2013 Издательский веб-сервис Graphicly получил $350 тыс. инвестиций от TMT Investments 1
06.04.2011 «Армада» растет и готовит новые поглощения 1
23.03.2009 Гендиректор «Армады» увеличил свою долю в уставном капитале компании 1

Публикаций - 28, упоминаний - 35

Моргульчик Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 7
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 5
Pipedrive 16 3
BackBlaze 33 3
Bolt 39 2
Wrike 29 2
Shopify 36 1
Stripe 33 1
Ecwid - Эквид 35 1
Affise 2 1
3DLook 2 1
PM Expert - ПМ Эксперт 119 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 1
Roku 22 1
Xyologic 2 1
Армада - Союзинформ 34 1
Capterra 4 1
PandaDoc 6 1
Amazon Inc - Amazon.com 3282 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 1
PayPal 671 1
Yahoo! 3727 1
Wargaming 161 1
Программный Продукт ГК 105 1
AOL Inc - America Online 1883 1
TMT Investments 116 19
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 12
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 16 9
Wissey Trade & Invest 7 5
MacMillan Trading 6 5
Electic Capital 4 4
ОНЭКСИМ ГК 50 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
Vista Equity Partners 7 2
Ramify Consulting 3 2
Menostar Holdings 3 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
Etsy - Blackbird Technologies 23 1
Smart Partnership Capital 1 1
Zubr Capital - Зубр Капитал 4 1
Rembrandt Venture Partners 4 1
Horizon Capital 7 1
Millhouse Capital - Миллхаус Кэпитал ю.кей лимитед 7 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1158 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1898 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 1
Евросеть 1421 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Block - Square 203 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5978 1
Судебная власть - Judicial power 2506 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1172 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 798 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 1
Английский язык 7038 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7555 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1851 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2905 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1933 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1734 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 699 1
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1735 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 1
Испанский язык 62 1
Аудит - аудиторский услуги 1267 1
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Silicon 495 1
РБК Медиа 15 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3972 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
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