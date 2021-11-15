Российский фонд получил 11-кратную отдачу от вложений в американский облачный сервис

Сервис облачного хранения данных Backblaze, созданный выходцем из СССР Глебом Будманом, проводит IPO на NASDAQ и получит рыночную оценку в $470 млн. Крупнейшим акционером сервиса является российский фонд TMT Investments, чья доля в сервисе теперь стоит в 11 раз больше, чем фонд вложил в Backblaze.

Backblaze выходит на IPO

Американский сервис облачного хранения данных Backblaze объявил цену акций в ходе предстоящего IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ. Цена одной бумаги составит $16. Это середина ранее установленного коридора размещения в $16-18 за одну акцию.

Всего будет продано 6,25 млн акций, что составляет 21% от общего числа акций. Продавать акции будет только сама компания, которая выручит таким образом $100 млн. Капитализация компании составит $468 млн.

Финансовые и операционные показатели Backblaze

Компания Backblaze был создан в 2007 г. выходцем из СССР Глебом Будманом. У компании два основных сервиса: Backblaze B2 Cloud Storage (облачное хранение данных) и Backblaze Computer Backup (резервное копирование информации с компьютера). Число пользователей компании составляет 480 тыс., из них 430 тыс. пользуются сервисом Computer Backup, 70 тыс. – B2 Cloud Storage.

В результате IPO сервиса Backblaze доля российского фонда TMT Investments в нем стоит в 11 раз больше первоначальных вложений

Выручка компании в 2020 г. составила $53,7 млн, увеличившись за год на 25%. Валовая прибыль составила $27,9 млн. В то же время компания является убыточной: операционный убыток составил $3,7 млн, чистый убыток - $6,6 млн.

Особенности акционерной структуры Backblaze

Ценные бумаги Backblaze состоят из двух типов: акции класса «А» и акции класса «B». Акции класса «А» подлежат свободной продаже и дают их обладателям один голос на одну ценную бумагу. Акции класса «B» обладают десятью голосами на одну ценную бумагу. По прошествии семи лет после размещения, а также в случае, если общее количество акций класса «B» будет составлять менее 10% от общего числа акций обоих типов, все акции класса «B» будут автоматически конвертированы в акции класса «А».

Как TMT Investments заработал на Backblaze

Крупнейшим акционером Backblaze является фонд TMT Investments, созданный основателями холдинга РБК Германом Каплуном и Александром Моргульчиком. В 2012 г. фонд вложил в Backblaze $2,5 млн, пообещав через год дополнительно инвестировать в проект аналогичную сумму. Это условие было выполнено в 2013 г., то есть всего TMT Investments инвестировал в Backblaze $5 млн.

В 2019 г. TMT Investments продал 9% от своей доли в Backblaze за $2 млн. На конец 2020 г. TMT Investments оценивал стоимость своей доли в Backblaze в $56 млн, данный пакет составлял 37% от общего портфеля фонда.

Сейчас фонду принадлежит 16,7% акций Backblaze, после IPO данная доля будет эквивалентна 15,7% голосов. Рыночная стоимость данной доли составляет $59,8 млн, то есть на 7% больше, чем ранее оценивал фонд. В то же время, относительно первоначальных инвестиций, фонд получил 11-кратную отдачу от вложений в Backblaze.

Глеб Будман владеет 13% акций Backblaze, после IPO эта доля будет эквивалентна 12,6% от общего числа голосов.