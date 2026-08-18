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PandaDoc

PandaDoc

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.08.2026 Фонд основателей РБК потратит $2 млн на выкуп собственных акций 1
12.04.2022 Платформа Immigram привлекла $500 тысяч инвестиций 1
06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 1
22.09.2021 Оценка PandaDoc составила $1 млрд 1
05.08.2020 Стартап из Минска PandaDoc привлек $30 миллионов на американском рынке 1
10.07.2015 PandaDoc привлек $5 млн инвестиций 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

PandaDoc и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25787 2
Box inc - box.com - box.net 375 1
DocuSign 20 1
Revolut 17 1
Immigram 1 1
Insightly 1 1
Salesforce 498 1
Yandex - Яндекс 9246 1
X Corp - Twitter 2939 1
RingCentral 15 1
Pipedrive 16 1
Google LLC 12713 1
Zendesk 39 1
TMT Investments 116 4
Altos Ventures 3 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Rembrandt Venture Partners 4 2
Savano Capital Partners 1 1
Simmons & Simmons 4 1
Xploration Capital 6 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 597 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 16 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13988 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36299 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4341 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 417 1
Фотобанк - Photobank 209 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 394 1
Электронный документ - Electronic document 1584 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4608 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1272 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8288 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5295 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5877 1
Bumble - Американская социальная сеть 9 1
Google Sheets - Google Таблицы 72 1
Acer Altos 32 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 523 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Инютин Артем 90 4
Борисюк Сергей 2 2
Шаронов Михаил 1 1
Миролюбова Анастасия 1 1
Кочнев Кирилл 1 1
Ким Игорь 4 1
Каплун Герман 56 1
Кирпиченко Дмитрий 9 1
Кареев Андрей 5 1
Моргульчик Александр 28 1
Сергеев Дмитрий 61 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 3
Украина 7930 2
Россия - РФ - Российская федерация 166546 2
Беларусь - Белоруссия 6304 2
Великобритания - Лондон 2433 1
Италия - Итальянская Республика 4509 1
Польша - Республика 2031 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13828 1
Европа 24978 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18194 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5794 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 61 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16110 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3108 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8857 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5629 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8864 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53576 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2135 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
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