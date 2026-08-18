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PandaDoc
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.08.2026
|Фонд основателей РБК потратит $2 млн на выкуп собственных акций 1
|12.04.2022
|Платформа Immigram привлекла $500 тысяч инвестиций 1
|06.10.2021
|Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 1
|22.09.2021
|Оценка PandaDoc составила $1 млрд 1
|05.08.2020
|Стартап из Минска PandaDoc привлек $30 миллионов на американском рынке 1
|10.07.2015
|PandaDoc привлек $5 млн инвестиций 2
Публикаций - 6, упоминаний - 7
PandaDoc и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25787 2
|Box inc - box.com - box.net 375 1
|DocuSign 20 1
|Revolut 17 1
|Immigram 1 1
|Insightly 1 1
|Salesforce 498 1
|Yandex - Яндекс 9246 1
|X Corp - Twitter 2939 1
|RingCentral 15 1
|Pipedrive 16 1
|Google LLC 12713 1
|Zendesk 39 1
|Bumble - Американская социальная сеть 9 1
|Google Sheets - Google Таблицы 72 1
|Acer Altos 32 1
|Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
|Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 523 1
|Depositphotos - фотобанк 405 1
|Инютин Артем 90 4
|Борисюк Сергей 2 2
|Шаронов Михаил 1 1
|Миролюбова Анастасия 1 1
|Кочнев Кирилл 1 1
|Ким Игорь 4 1
|Каплун Герман 56 1
|Кирпиченко Дмитрий 9 1
|Кареев Андрей 5 1
|Моргульчик Александр 28 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.