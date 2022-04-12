Платформа Immigram привлекла $500 тысяч инвестиций

Immigram, иммиграционная платформа для технических специалистов и предпринимателей, привлекла $500 тыс. от фонда Xploration Capital при участии Микиты Микадо, иммигранта и основателя PandaDoc, Joint Journey Ventures, и группы ангельских инвесторов.

Immigram также поддерживается Hatchery, инкубатором стартапов при Университетском колледже Лондона. Immigram строит B2B SaaS-платформу, она помогает работодателям перевозить талантливых сотрудников и поддерживает их на всех этапах – от подачи заявления на соответствующую визу до поиска квартиры и открытия банковского счета.

Immigram объединяет юридическую экспертизу с технологическими процессами для автоматизации иммиграционных процессов. Основой платформы является собственная скоринговая система Immigram, благодаря которой шанс получения визы в Великобританию возрастает до 96%, что в 3 раза выше среднего показателя по отрасли. Компания помогла уже 150 клиентам. Immigram также предлагает решение B2C для специалистов в области технологий и предпринимателей, заинтересованных в переезде. В отличие от традиционных юридических фирм, которые берут почасовую оплату, Immigram предлагает фиксированную цену и на 50% меньше, а в случае неудачи возвращает деньги.

Компания оказывает поддержку своим пользователям после переезда, помогая им открыть счет в банке, снять квартиру и найти детский сад для своих детей. Immigram, по заявлению представителей платформы, помог топ-менеджерам Google, Twitter, Revolut, Bumble и Yandex, а также основателям и выпускникам Y Combinator, 500 Startups и Techstars, например, Кириллу Кочневу, вице-президенту Goldman Sachs.

Основатели Immigram – Анастасия Миролюбова и Михаил Шаронов – когда-то переехали в Великобританию и на себе испытали все трудности, связанные с иммиграцией. Выпускница UCL School of Management, Анастасия имеет девятилетний опыт работы в сфере развития бизнеса в World Bank и Simmons & Simmons. Михаил работал в иммиграционной юридической фирме в Лондоне, и за время своей работы он обнаружил, что многие технологические специалисты и предприниматели столкнулись с тем, что Министерство внутренних дел все чаще уделяет внимание деловым и техническим аспектам заявлений, а не юридическим.

После сотен консультаций и обширных исследований Анастасия и Михаил основали компанию Immigram, чтобы помочь людям решить проблемы, с которыми столкнулись сами. Миссия Immigram – помочь талантливым иммигрантам полностью раскрыть свой потенциал там, где его оценят предприятия и организации.

«Мы создаем продукт вокруг иммигранта, а не конкретной страны. Глобальный дефицит квалифицированных кадров составляет 40 млн человек, и это уже влияет на иммиграционное законодательство и подталкивает развитые страны к созданию новых визовых программ. Наша цель – создать сквозную платформу глобальной мобильности, которая будет сопровождать людей на протяжении всего пути», – сказала Анастасия Миролюбова, генеральный директор и соучредитель Immigram.

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21 февраля 2022 г., по данным Immigram, количество заявок достигло рекордного уровня +300%. 60% были из России и Украины. За последний месяц количество обращений жителей этих стран увеличилось в 3,5 раза. Средний показатель за предыдущие месяцы составлял 120, в феврале этот показатель превысил 400. Компания Immigram заявляет о готовности предложить талантливым украинским ИТ-специалистам услуги на сумму, эквивалентную 100 тыс. фунтов стерлингов, для переезда в Великобританию по программе Global Talent.

В 2019 г. Великобритания создала визу Global Talent для самых ярких технических талантов, которые присоединятся к цифровым технологиям Великобритании и внесут свой вклад в их развитие. В отличие от предыдущей программы с верхним пределом в 2 тыс. успешных заявителей в год, виза Global Talent не имеет лимита. Кроме того, сотрудники по визе Global Talent не привязаны к конкретному работодателю, что позволяет им устраиваться на лучшие предложения.

Соединенные Штаты также могут вскоре ввести аналогичную программу. В январе 2022 г. Комитет по процедурным вопросам представил законопроект, предусматривающий создание временной визы для предпринимателей иностранного происхождения.

Помимо работы непосредственно с профессионалами, заинтересованными в иммиграции, Immigram предлагает B2B-решения для корпораций, заинтересованных в переезде нынешних и потенциальных сотрудников. Годовой доход компании составляет $1,2 млн, она является прибыльной с момента основания. В 2022 г. платформа планирует дальнейшее расширение на другие регионы.

«Сейчас мы переживаем особый момент в истории, когда страны начинают конкурировать за людей. Immigram облегчает этот процесс, помогая профессионалам полностью реализовать свои амбиции в глобальном масштабе, – сказал Игорь Ким, управляющий партнер Xploration Capital. – Immigram собрал в качестве своих клиентов поистине фантастических людей, и я точно знаю, что между ними уже состоялась инвестиционная сделка».