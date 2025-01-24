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Revolut

Revolut


24.01.2025 Новые власти США разгромили систему консультирования по кибербезопасности 1
06.02.2024 Создана нейросеть для генерации за копейки идеальных подделок российских паспортов и документов США 1
25.12.2023 18-летнего хакера, взломавшего GTA 6, отправили в психбольницу бессрочно 1
13.06.2023 Финтех-стартап с российскими корнями перестал обслуживать россиян за рубежом. Все входящие блокируются 1
11.07.2022 Антон Циварев, FS Labs: В новых экономических условиях супераппы могут спасти бизнес 1
12.04.2022 Платформа Immigram привлекла $500 тысяч инвестиций 1
24.02.2022 У финтех-компании Revolut появился серьезный конкурент из Литвы 1
08.11.2021 Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ 1
03.12.2020 Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров основали клуб венчурного капитала Digital Disrupt 1
05.06.2020 Знаменитый финтех-стартап с российскими корнями разгоняет штат. Людей увольняют под угрозами и оставляют без средств к существованию в разгар пандемии 1
28.03.2019 Мобильный троян Gustuff угрожает международным банкам, криптосервисам и маркетплейсам 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Revolut и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11785 3
Yandex - Яндекс 7351 3
VK - Mail.ru Group 3456 2
PayPal 654 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 623 1
Meta Platforms - Facebook 4439 1
Coinbase 58 1
The Mashina - сервис подписки на автомобили 5 1
Temenos AG 24 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
Diasoft - Диасофт 871 1
X Corp - Twitter 2846 1
Immigram 1 1
VK - Учи.ру - Тетрика 12 1
Microsoft Corporation 24632 1
Nvidia Corp 3491 1
LG Electronics 3615 1
Samsung Electronics 10265 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1397 1
Telegram Group 1990 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 3
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
eBay Inc 1619 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Capital One 18 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
Mindrock Capital 3 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Momentus Space 29 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Block - Square 197 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Simmons & Simmons 4 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 1
Tesco 82 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1447 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5259 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10976 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12026 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1494 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12614 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4486 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6956 2
Оцифровка - Digitization 4546 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4104 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4989 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3848 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5034 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5039 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14391 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3053 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 776 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
On-demand - "по требованию" 188 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 215 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 368 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4406 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 503 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5352 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 589 1
FreePik 991 2
Google Android 14000 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 1
WhatsApp Messenger 1083 1
Microsoft Skype 2067 1
Google Android Package Kit - APK 180 1
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 31 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 1
Google Play Protect 16 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 7 1
Bitcoin Wallet - криптокошелек 1 1
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Fred the Hippo 4 1
OverPro - киберспортивная платформа 4 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 323 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Canon CR2 - формат RAW-снимков цифровых фотоаппаратов фирмы 10 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Apple - App Store 2890 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Age of Kings 2 1
Bumble - Американская социальная сеть 7 1
Alibaba Group - AliPay 71 1
VK Mini Apps 58 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 23 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 60 1
Adobe Photoshop 764 1
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 10 1
Bybit - криптовалютная биржа 6 1
Microsoft Cortana 171 1
Яценко Влад 2 2
Сторонский Николай 2 2
Яценко Виктор 21 1
Крылов Павел 23 1
Ермолаев Артем 378 1
Белозеров Андрей 36 1
Миркасымов Рустам 7 1
Пешнев-Подольский Дмитрий 3 1
Кузнецов Михаил 16 1
Метельский Сергей 1 1
Кочнев Кирилл 1 1
Циварев Антон 5 1
Миролюбова Анастасия 1 1
Шаронов Михаил 1 1
Бакунин Геннадий 1 1
Зайцев Михаил 261 1
Ким Игорь 3 1
Kurtaj Arion - Куртаж Арион 1 1
Farid Hany - Фарид Хани 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 5
Индия - Bharat 5447 3
Украина 7611 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 2
Польша - Республика 1959 2
Европа 21772 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Италия - Итальянская Республика 4354 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Чили - Республика 469 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Кения - Республика 152 1
Польша - Краков 25 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Ближний Восток 2944 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Америка Латинская 1813 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
Индонезия - Республика 957 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Европа Центральная 266 1
Беларусь - Белоруссия 5669 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Малайзия 865 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Евросоюз - EEA - European Economic Area - Европейская экономическая зона - Европейское экономическое пространство 7 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 163 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8040 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2292 2
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5973 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6704 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1136 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 614 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2475 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2757 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1564 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 521 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5736 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 706 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5524 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 274 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7839 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1063 1
Платёжное поручение - Payment order 224 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2389 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2651 1
The Verge - Издание 555 1
Wired - Издание 232 1
Crunchbase 74 1
Forbes - Форбс 818 1
BleepingComputer - Издание 339 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 236 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2423 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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