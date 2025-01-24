Revolut
Revolut и организации, системы, технологии, персоны:
|Яценко Влад 2 2
|Сторонский Николай 2 2
|Яценко Виктор 21 1
|Крылов Павел 23 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Белозеров Андрей 36 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Пешнев-Подольский Дмитрий 3 1
|Кузнецов Михаил 16 1
|Метельский Сергей 1 1
|Кочнев Кирилл 1 1
|Циварев Антон 5 1
|Миролюбова Анастасия 1 1
|Шаронов Михаил 1 1
|Бакунин Геннадий 1 1
|Зайцев Михаил 261 1
|Ким Игорь 3 1
|Kurtaj Arion - Куртаж Арион 1 1
|Farid Hany - Фарид Хани 2 1
|The Verge - Издание 555 1
|Wired - Издание 232 1
|Crunchbase 74 1
|Forbes - Форбс 818 1
|BleepingComputer - Издание 339 1
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