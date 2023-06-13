Финтех-стартап с российскими корнями перестал обслуживать россиян за рубежом. Все входящие блокируются

Revolut начал без предупреждения блокировать счета проживающим в Европе россиянам. Многие из них держат в этом стартапе не только личные деньги, но и корпоративные, что угрожает их бизнесу. Revolut основан бизнесменами из России и Украины, и он прославился тем, что в разгар пандемии коронавируса уволил десятки человек, оставив их и без работы, и без возможности получить медицинскую помощь.

Оставить россиян без денег

Стартап Revolut, основанный россиянином Николаем Сторонским и выходцем из Украины Владом Яценко, начал блокировать финансовые операции граждан России, проживающих за рубежом. Об этом пишет Forbes со ссылкой на россиян, которые с этим столкнулись.

На невозможность воспользоваться услугами Revolut стали жаловаться россияне, проживающие на территории Европы. Стартап давно внедрил требование, согласно которому россияне, находящиеся в Европе и желающие пользоваться его сервисами, обязаны предоставить ему документы, разрешающие проживание на территории Старого света.

Проблемы с Revolut обрушились в первую очередь на тех россиян, чьи визы вот-вот истекут. Однако и те, кто давно живет в Европе, отмечают проблемы в работе сервиса.

Новые хитрости Revolut

В качестве примера Forbes привел историю россиянина, в настоящее время находящегося во Франции по долгосрочной визе, действие которой заканчивается через несколько недель. Совершенно внезапно он получил уведомление от Revolut с требованием предоставить в банк документы, дающие ему право жить в Евросоюзе, притом разрешение на временное проживание, выданное французской префектурой по гуманитарным основаниям, Revolut принимать наотрез отказался.

Фото: Revolut Revolut тихой гаванью для россиян не стал

Следствием этой ситуации стало то, что россиянин больше не может полноценно пользоваться своей картой Revolut – не только в пределах ЕС, но и даже только во Франции. Действия по его счетам ограничены, а все входящие транзакции и вовсе попали под блокировку – доступны только исходящие.

Решить проблему можно, но только одним способом – необходимо предоставить банку более весомые, по мнению самого Revolut, документы – карточку вида на жительство или хотя бы визу категории D, действующую в течение 180 дней.

Revolut рушит чужие жизни и бизнесы

В аналогичной ситуации, пишет Forbes, оказался выходец из России Геннадий Бакунин, на протяжении четырех лет проживающий в Латвии и имеющий в этой стране вид на жительство (ВНЖ). За это время Геннадий успел основать в Латвии свой бизнес, но в мае 2023 г. с продлением документов, разрешающих ему проживать в этой стране, вышла некая бюрократическая проволочка, в результате чего его ВНЖ не был продлен вовремя.

Revolut отреагировал на это мгновенно, предупредив Геннадия, что его счет подпадает под ограничения. Как и в случае с россиянином, проживающим во Франции, он может только расплачиваться картой, но все входящие переводы блокируются, а нужные документы он получит, по предварительным прогнозам, не раньше августа-сентября 2023 г.

Ситуация Геннадия осложняется тем фактом, что, доверившись Revolut, он открыл в этом банке еще и счета своей компании в дополнение к личному счету. Они пока работают без ограничений, но бизнесмен опасается, что если и они попадут под санкции Revolut, то его компания не сможет функционировать.

Все в рамках антироссийских санкций

Revolut совершенно не скрывает, что его клиентам из России, проживающим в Европе, в последнее время стало намного сложнее пользоваться его услугами. Представитель стартапа подтвердил Forbes, что требования к россиянам, находящимся в ЕС, были ужесточены, и сослался на европейские санкции против россиян и белорусов.

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Представитель Revolut добавил также, что если граждане России и Белоруссии не хотят попасть под ограничения банка, им придется выполнить новые формальные требования. Под ними подразумевается обязательное предоставление в банк разрешения на проживание в Европе более 180 дней – это может быть или действующий и продленный вид на жительство, или рабочая виза. Другие документы банку не нужны.

Что самое важное, все новые ограничения касаются исключительно граждан Белоруссии и России и распространяются далеко не только на Европу. Всюду, где есть филиалы Revolut, россиянам и белорусам придется нести в банк вид на жительство или рабочую визу. В настоящее время стартап представлен в Евросоюзе, Бразилии, Великобритании и США.

Россиян обложили со всех сторон

Новые правила Revolut заработали почти одновременно с ужесточением условий проживания россиян на территории некоторых стран Европы. Например, Латвийские власти в 2022 г. приняли поправки к закону об иммиграции, сильно мешающие россиянам и белорусам в их попытках остаться Латвии.

В частности, поправки подразумевают более жесткие условия выдачи ВНЖ, а также полный запрет на получение первичного ВНЖ, действующий до 30 июня 2023 г.

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В дополнение к этому многие банки или вовсе не хотят открывать счета гражданам России, или заставляют их выполнить для этого множество условий. Revolut долгое время не брал с них пример – россияне могли открыть в нем счет по своему российскому паспорту и долгосрочной визе категории D со сроком действия от 180 дней. По словам одного из собеседников Forbes, в нынешнее время Revolut теперь «проще формально подойти к резидентству российских клиентов, чем тратить средства на дополнительный риск-менеджмент».

Банк, который не ценит людей

Николай Сторонский и Влад Яценко основали Revolut в июле 2015 г. Их стартап провел несколько успешных инвестиционных раундов на сумму более $900 млн. В России сервис Revolut не работает – стартап хотел запустить его в стране еще в 2018 г., но в феврале 2020 г. перенес запуск на неопределенный срок.

При этом на июнь 2020 г. у Revolut было два офиса в России, по одному в Санкт-Петербурге и Москве, сотрудники которых занимались поддержкой бизнеса Revolut в других странах.

В июне 2020 г. CNews писал, что Revolut устроил массовые увольнения, выставив на улицу десятки человек. Многие из них были уволены под давлением и без юридических на то оснований, и все это в самый разгар мировой пандемии коронавируса. А с учетом того, что в офисах Revolut работали граждане других государств, имевшие лишь право на временное проживание в стране, где работали, эти сотрудники остались не только без работы, но и в чужой для них стране, к тому же еще и без возможности получить медпомощь.