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RCPM Risk-based Corporate Performance Management Риск-ориентированное управление Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии Risk Management Риск-менеджмент

СОБЫТИЯ

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19.02.2026 «Управление рисками» от «Диасофт» поможет повысить успешность проектов за счет превентивного подхода к угрозам

циям возможность автоматически загружать требуемую информацию о сделках и спецификациях без необходимости ручного ввода данных в систему и, тем самым, ускорять процесс ввода операций и минимизировать операционные риски. Продукт «Хранилище драгоценных металлов» реализован на импортонезависимом технологическом стеке. Микросервисная архитектура обеспечивает интеграцию продукта в любой ИT-ландш
09.02.2026 «Управление рисками» от «Диасофт» поможет повысить успешность проектов за счет превентивного подхода к угрозам

Компания «Диасофт» предлагает организациям из любых отраслей экономики продукт «Управление рисками», который входит в состав решения для управления проектами Digital Q.PM. Продукт позволяет выстроить полный цикл управления рисками – от идентификации и оценки до мониторинга
27.11.2024 Генбанк внедряет систему на базе RCPM-платформы «Контур»

правленческой отчетности и расчета трансфертной стоимости ресурсов. Проект, который является важным шагом в развитии Генбанка, реализован в сотрудничестве с отечественной компанией «Интерсофт Лаб» на RCPM-платформе «Контур». «Внедрение этой системы станет еще одним важным шагом на пути к созданию более качественного и прозрачного банковского сервиса для наших клиентов. Новая система управле
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code

ля решения любых задач, которые касаются производственно-продуктового цикла компании, например, документооборот, CRM-системы, системы по работе с закупками/поставками, автоматизация задач маркетинга, системы управления рисками внутри организации и другие. Во-вторых, low-code полезен при создании корпоративных систем, которым нужна глубокая кастомизация. И в-третьих, для создания единых техн
31.01.2024 RCPM-платформа «Контур» на СУБД Postgres Pro включена в реестр российского ПО

Минцифры от 30 января 2024 г. по протоколу заседания экспертного совета от 18 января 2024 г. №21пр RCPM-платформа «Контур» версии 5.х зарегистрирована в Едином реестре российских программ для

29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке

рмацию от компаний аналогичного профиля и масштаба также проще учитывать в рамках мнения эксперта. «Управление рисками — это, по сути, аналитика данных смежных процессов» CNews: Как можно усове
20.01.2020 Риск-ориентированная контрольно-надзорная деятельность

Риск-ориентированная деятельность предприятия, организации, ведомства – это деятельность, которая основывается на идентификации, анализе, классификации и оценке степеней рисков, на управлении рисками (risk management) с целью их минимизации для систем, для бизнеса, для страны. Риск-ориентированный подход (РОП) в контрольно-надзорной деятельности (КНД) предполагает концент
28.02.2019 Intersoft обновила RCPM-платформу «Контур» до версии 4.0

Intersoft объявила о выходе новой версии платформы «Контур» - 4.0. По данным компании, RCPM-платформа «Контур» 4.0 первая среди отечественных разработок реализует инновационную кон
14.02.2017 Латвийский банк Citadele оптимизировал управление кредитными рисками с помощью «Неофлекс»

ий заказчика», — заявил Антон Лазебный, директор бизнес-направления «Технологии финансовых рынков и управление рисками» компании «Неофлекс». «При помощи специалистов “Неофлекс” мы не только усп
09.12.2016 Сбербанк завершил программу по автоматизации системы управления рисками на финансовых рынках

Сбербанк объявил о завершении реализации общебанковской программы «Автоматизация системы управления рисками на финансовых рынках» (АСУР ФР). Программа включала более десятка

16.10.2014 Путь к Basel III: банки готовятся совершенствовать риск-менеджмент

лем», – отмечает Сергей Ивлиев, заместитель генерального директора по научным исследованиям компании «Прогноз». Переход без риска Важнейший компонент политики обеспечения устойчивого развития банка – риск-менеджмент. Согласно Basel III, применение базового и продвинутого подходов, основанных на внутренних рейтингах (ПВР), требует от банков значительного совершенствования методов и систем уп
31.07.2014 Рензо Траверсини - Для эффективного риск-менеджмента недостаточно просто Excel – нужны продвинутые аналитические решения

ребований ЦБ. И они запустили их на технологиях SAS. Для больших финансовых учреждений инвестиции в риск-менеджмент интересны как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Например, Сб
25.04.2014 Эксперты рассказали про управление рисками с помощью систем e-Procurement
31.03.2014 Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие

CNews: На ваш взгляд, на каком уровне развития находится риск-менеджмент в отечественных банках? Можно ли сравнить ситуацию с западными банками, а так
27.06.2013 Михаил Башлыков - Как управление рисками доступа повышает уровень ИБ

рсов, так и с представителями служб информационной безопасности (ИБ). Сюда также входят задачи контроля доступа к информационным системам. Один из наиболее актуальных трендов в сегменте IAM сегодня – управление рисками доступа. Этот вопрос мы в числе прочего планируем рассмотреть в рамках масштабного мероприятия, включающего в себя турнир среди сильнейших white-hat-хакеров страны, а также к
13.03.2012 «Астерос Консалтинг» оптимизировал управление рисками в «МегаФоне» на базе SAP

е». Ожидается, что решение на базе SAP BusinessObjects Process Control позволит снизить издержки на управление рисками и сократить трудозатраты на внутренний контроль. Как отмечается, система в
16.09.2009 В IBS открыта практика «Управление рисками и внутренний аудит»

о на более полное удовлетворение запросов клиентов, говорится в сообщении компании. Новая практика «Управление рисками и внутренний аудит» создана в рамках Департамента управленческого консалти
16.11.2007 Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками

cle Fusion GRC Intelligence выполняет функции концентратора данных о рисках, помогая организациям преодолевать трудности, связанные с фрагментированностью информации, и поддерживать скоординированное управление рисками. Решение Oracle Fusion GRC Intelligence включает готовые к использованию информационные панели для инспекторов, аудиторов и владельцев бизнес-процессов, а также сотни показат
23.01.2007 «Альянс Банк» оптимизировал риск-менеджмент

на основе продуктов «Контур» должно обеспечить построение в банке информационной части комплексной системы управления рисками в соответствии с международными стандартами Basel II. Причем такая
15.01.2007 «Альянс Банк» оптимизирует управление операционными рисками

езопасности получили возможность ввода информации о событиях операционного характера, что позволяет риск-менеджерам банка первыми в Казахстане приступить к накоплению базы данных событий. На сл
24.11.2006 В России прошла первая конференция по управлению рисками в телекоме

20 - 21 ноября 2006 года в отеле «Золотое кольцо» состоялась конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях», организованная компанией ISG и Междунар
16.11.2006 20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"

20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини
16.11.2006 20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"

20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини
15.11.2006 20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"

20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини
24.05.2006 ИНЭК будет обслуживать комплекс "Финансовый риск-менеджер" в КАМАЗе

и "Лизинговая компания «КАМАЗ» заключили договор о поставке и оказании комплекса услуг по сопровождению программного комплекса «Финансовый риск-менеджер». Программный комплекс будет использоваться в Управлении рисками. Разработка и внедрение системы оценки, мониторинга и управления рисками лизингового портфеля компании, определение платежеспособности контрагентов — все эти и многие др
16.05.2006 Банки Киргизской Республики начали осваивать "Финансовый риск-менеджер"

а ИНЭК и «ФинансКредитБанк КАБ» заключили договор о поставке и оказании комплекса услуг по сопровождению программного комплекса «Финансовый риск-менеджер». Программный комплекс будет использоваться в Управлении рисков банка. Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» предназначен для автоматизации профессиональной деятельности риск-менеджеров и финансовых аналитиков в кредитных, страхо
04.07.2002 В России только начинают учиться управлению рисками в проекте

ие управлению рисками в страховом и банковском бизнесе, однако, в области управления проектами, где управление рисками является фундаментом эффективного исполнения проектов, понимание важности

26.02.2001 28 февраля состоится семинар "Управление рисками и третейский суд для решения правовых проблем Интернета: от теории к практике"

28 февраля состоится научно-практический семинар "Управление рисками и третейский суд для решения правовых проблем Интернета: от теории к практике". Целью семинара является обсуждение правовых препятствий и проблем, мешающих развитию профессио

Публикаций - 1008, упоминаний - 1125

RCPM и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7069 79
SAP SE 5592 74
IBM - International Business Machines Corp 9693 71
Microsoft Corporation 25748 67
9567 55
SAS Institute 1080 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15686 36
Softline - Софтлайн 3721 35
Ростелеком 10920 34
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1436 28
Diasoft - Диасофт 1137 28
Google LLC 12656 28
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9500 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5633 25
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 801 25
Yandex - Яндекс 9171 24
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 319 24
МегаФон 10693 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3039 20
Neoflex - Неофлекс 256 20
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1093 19
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1339 18
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 17
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1344 17
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 17
Dell EMC 5176 16
Cisco Systems 5366 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1757 16
Крок - Croc 1961 16
HP Inc. 5880 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2398 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4936 15
Broadcom - VMware 2603 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1761 14
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 711 14
Directum - Директум 1261 13
Telegram Group 2922 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8806 98
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3138 44
ГПБ - Газпромбанк 1266 23
Альфа-Банк 1971 23
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1512 20
Почта России ПАО 2362 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1892 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 18
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 255 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 16
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 313 16
ВТБ - ВТБ24 672 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1737 16
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2932 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
МКБ - Московский кредитный банк 654 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 13
Ингосстрах СПАО 477 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1201 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 624 12
РЖД - Российские железные дороги 2092 11
Газпром ПАО 1490 11
Visa International 1992 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2414 11
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 11
Русагро Группа Компаний 379 10
Северсталь ПАО - Severstal 625 10
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 10
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 9
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1055 8
РусГидро ПАО - ГидроОГК 374 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 594 8
ПСБ - Промсвязьбанк 957 8
Газпром нефть 723 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 357 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5630 108
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5643 67
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13746 65
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3636 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6527 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 27
Федеральное казначейство России 1945 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4941 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5417 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3428 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 17
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 368 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3578 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3062 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2326 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5953 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3677 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 12
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 278 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2128 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 972 9
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 409 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1437 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1501 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1300 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 7
Судебная власть - Judicial power 2488 7
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2061 6
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 291 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1186 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1592 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1540 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 615 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1517 29
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 10
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 137 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 287 4
PRMIA - Professional Risk Managers' International Association - Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров 5 4
Российский клуб финансовых директоров 32 3
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 405 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 150 2
OWASP - Open Web Application Security Project 144 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Лига зеленых брендов 1 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ГосИнформСистемы 160 1
DLP-Эксперт 14 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
AISIC - AI Safety Institute Consortium - Консорциум Института безопасности искусственного интеллекта США 1 1
CII - Confederation of Indian Industry - Конфедерация индийской промышленности 7 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 528
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36029 395
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34763 326
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26070 234
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12187 233
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25509 231
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 217
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24313 176
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18063 150
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33375 140
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 134
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7843 130
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5616 128
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13213 128
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13075 127
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10631 124
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13911 118
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6212 117
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 106
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3798 106
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8226 105
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8230 101
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6536 101
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7797 100
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9392 95
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12154 93
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13861 89
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3572 83
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5088 82
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8601 82
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8616 77
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3130 76
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16122 75
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14213 73
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3572 73
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2472 71
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12801 70
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6436 70
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7562 67
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6444 67
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5689 74
Microsoft Office 4155 42
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6241 33
Linux OS 11501 32
Microsoft Windows 16860 32
Google Android 15212 21
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1756 19
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1396 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3551 18
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1681 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2548 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1034 15
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1513 15
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 15
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1791 14
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1313 14
Microsoft Windows 2000 8678 14
Intersoft Lab - Контур Корпорация 71 14
Apple iOS 8562 13
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 580 12
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 894 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 12
Microsoft Azure 1523 11
Apache Hadoop 470 11
Apple iPhone 6 4861 11
1С:ERP Управление предприятием 835 10
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 363 10
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 10
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1030 10
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2397 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1100 9
Apple macOS 2411 9
Oracle Java - язык программирования 3462 9
Microsoft Office 365 1040 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1353 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 9
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 463 9
Путин Владимир 3451 11
Кулик Вадим 206 10
Орловский Виктор 406 8
Амириди Юлия 28 8
Храбров Валерий 26 7
Коптелов Андрей 134 6
Шадаев Максут 1209 6
Иванов Сергей 405 6
Кирьянова Александра 169 6
Григоренко Дмитрий 245 6
Медведев Дмитрий 1664 6
Окулесский Василий 26 6
Макаров Станислав 118 6
Лазебный Антон 10 6
Натрусов Артем 313 5
Рахметов Руслан 67 5
Алперин Семен 5 5
Чаусов Валерий 14 5
Кветкина Юлия 17 5
Викулин Александр 17 5
Кутузов Александр 40 5
Ткачёв Роман 27 5
Тятюшев Максим 210 5
Клепиков Алексей 121 4
Бычков Александр 41 4
Кучугин Илья 42 4
Дрейгер Павел 40 4
Галкин Николай 139 4
Петерсон Дмитрий 14 4
Трефилов Алексей 49 4
Солдатенков Сергей 162 4
Касимов Вячеслав 35 4
Янкин Андрей 52 4
Федечкин Эдуард 58 4
Фомичев Андрей 74 4
Висящев Андрей 64 4
Коротнев Константин 35 4
Панкратов Валерий 34 4
Бурнаев Евгений 28 4
Шерстобитов Сергей 57 4
Россия - РФ - Российская федерация 165556 693
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 163
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 122
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14798 95
Европа 24936 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19480 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19056 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13802 29
Казахстан - Республика 6023 26
Европа Восточная 3138 24
Украина 7917 24
Германия - Федеративная Республика 13193 22
Индия - Bharat 5860 21
Франция - Французская Республика 8164 16
Африка - Африканский регион 3637 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4192 14
Азия - Азиатский регион 5908 14
Беларусь - Белоруссия 6276 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8536 14
Израиль 2851 14
Япония 13787 13
Ближний Восток 3147 12
Земля - планета Солнечной системы 10846 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4470 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3407 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 9
Бразилия - Федеративная Республика 2517 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1770 9
Нидерланды 3738 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1822 8
Италия - Итальянская Республика 4500 8
Россия - СФО - Новосибирск 4860 8
Великобритания - Лондон 2429 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3170 8
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1936 8
Швеция - Королевство 3777 7
Сингапур - Республика 1949 7
Канада 5073 7
Турция - Турецкая республика 2606 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 539
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 262
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27194 156
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15979 151
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18092 133
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 129
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7500 126
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6576 110
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8468 106
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11603 103
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6148 100
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12275 91
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7388 87
Страхование - Страховое дело - Insurance 6497 86
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21549 76
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7770 75
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6561 73
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3770 70
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8809 69
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8797 67
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3564 64
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8917 64
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3019 62
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3463 56
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3122 48
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2468 45
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2740 45
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3089 44
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2222 43
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10290 41
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1661 40
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5684 39
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6711 39
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6539 39
Энергетика - Energy - Energetically 5833 37
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11273 37
Аудит - аудиторский услуги 1259 36
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4595 35
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6641 35
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 461 33
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11553 19
Ведомости 1455 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2374 9
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Bloomberg 1619 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6081 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1133 4
Fortune 211 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 686 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Известия ИД 764 2
Из рук в руки - irr.ru 73 2
Computer Weekly 376 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 996 1
Wikipedia - Википедия 648 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1257 1
The Register - The Register Hardware 1781 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 241 1
NYT - The New York Times 1099 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Crunchbase 74 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
PC Magazine - PCMag 103 1
IDG - International Data Group 117 1
Эксперт ГК 26 1
Securelist 29 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Nature 830 1
ComNews - Медиа-бизнес 141 1
KrebsOnSecurity 18 1
Российская газета 289 1
Neowin 217 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8597 62
Gartner - Гартнер 3656 42
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 33
IDC - International Data Corporation 4972 28
Forrester Research 833 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 847 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 363 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 5
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 4
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 4
Juniper Research 131 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 144 4
Frost & Sullivan 207 4
The Economist Intelligence Unit 41 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
CNews Инновация года - награда 155 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 179 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
FMI - Future Market Insights 11 2
Markets&Markets Research 113 2
CNews Мишень ОФД 6 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Vanson Bourne 49 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Fortune Global 1000 51 2
Standish Group International - Standish Group 11 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 4 1
Prognosis 4 1
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1725 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1467 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 602 13
РАН - Российская академия наук 2121 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 452 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 738 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 6
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 299 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1212 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 254 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 646 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 3
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 61 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 3
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 310 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 221 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 729 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 218 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 308 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 278 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 488 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 168 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 42 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 2
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 40 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 26 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 23
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1278 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 748 7
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 6
CNews FORUM Кейсы 312 5
CNews AWARDS - награда 571 4
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 3
Oracle AppsForum 24 3
День молодёжи - 27 июня 1078 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 2
SAP Digital Exchange 2 2
Oracle TechForum 25 2
IBM Бизнес-Форум 15 2
Infosecurity - выставка 63 2
Битва роботов 14 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
BudgetApps - Открытые государственные финансовые данные - конкурс 5 1
Kazan Digital Week 19 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 632 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Capture the Flag - CTF 56 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CNews Баттл 69 1
Fortinet Security Day 9 1
SAP Quality Awards 7 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 396 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 231 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
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