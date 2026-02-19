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RCPM Risk-based Corporate Performance Management Риск-ориентированное управление Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии Risk Management Риск-менеджмент
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|19.02.2026
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«Управление рисками» от «Диасофт» поможет повысить успешность проектов за счет превентивного подхода к угрозам
циям возможность автоматически загружать требуемую информацию о сделках и спецификациях без необходимости ручного ввода данных в систему и, тем самым, ускорять процесс ввода операций и минимизировать операционные риски. Продукт «Хранилище драгоценных металлов» реализован на импортонезависимом технологическом стеке. Микросервисная архитектура обеспечивает интеграцию продукта в любой ИT-ландш
|09.02.2026
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«Управление рисками» от «Диасофт» поможет повысить успешность проектов за счет превентивного подхода к угрозам
Компания «Диасофт» предлагает организациям из любых отраслей экономики продукт «Управление рисками», который входит в состав решения для управления проектами Digital Q.PM. Продукт позволяет выстроить полный цикл управления рисками – от идентификации и оценки до мониторинга
|27.11.2024
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Генбанк внедряет систему на базе RCPM-платформы «Контур»
правленческой отчетности и расчета трансфертной стоимости ресурсов. Проект, который является важным шагом в развитии Генбанка, реализован в сотрудничестве с отечественной компанией «Интерсофт Лаб» на RCPM-платформе «Контур». «Внедрение этой системы станет еще одним важным шагом на пути к созданию более качественного и прозрачного банковского сервиса для наших клиентов. Новая система управле
|21.10.2024
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Какие риски несет с собой увлечение low/no-code
ля решения любых задач, которые касаются производственно-продуктового цикла компании, например, документооборот, CRM-системы, системы по работе с закупками/поставками, автоматизация задач маркетинга, системы управления рисками внутри организации и другие. Во-вторых, low-code полезен при создании корпоративных систем, которым нужна глубокая кастомизация. И в-третьих, для создания единых техн
|31.01.2024
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RCPM-платформа «Контур» на СУБД Postgres Pro включена в реестр российского ПО
Минцифры от 30 января 2024 г. по протоколу заседания экспертного совета от 18 января 2024 г. №21пр RCPM-платформа «Контур» версии 5.х зарегистрирована в Едином реестре российских программ для
|29.06.2022
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Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке
рмацию от компаний аналогичного профиля и масштаба также проще учитывать в рамках мнения эксперта. «Управление рисками — это, по сути, аналитика данных смежных процессов» CNews: Как можно усове
|20.01.2020
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Риск-ориентированная контрольно-надзорная деятельность
Риск-ориентированная деятельность предприятия, организации, ведомства – это деятельность, которая основывается на идентификации, анализе, классификации и оценке степеней рисков, на управлении рисками (risk management) с целью их минимизации для систем, для бизнеса, для страны. Риск-ориентированный подход (РОП) в контрольно-надзорной деятельности (КНД) предполагает концент
|28.02.2019
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Intersoft обновила RCPM-платформу «Контур» до версии 4.0
Intersoft объявила о выходе новой версии платформы «Контур» - 4.0. По данным компании, RCPM-платформа «Контур» 4.0 первая среди отечественных разработок реализует инновационную кон
|14.02.2017
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Латвийский банк Citadele оптимизировал управление кредитными рисками с помощью «Неофлекс»
ий заказчика», — заявил Антон Лазебный, директор бизнес-направления «Технологии финансовых рынков и управление рисками» компании «Неофлекс». «При помощи специалистов “Неофлекс” мы не только усп
|09.12.2016
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Сбербанк завершил программу по автоматизации системы управления рисками на финансовых рынках
Сбербанк объявил о завершении реализации общебанковской программы «Автоматизация системы управления рисками на финансовых рынках» (АСУР ФР). Программа включала более десятка
|16.10.2014
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Путь к Basel III: банки готовятся совершенствовать риск-менеджмент
лем», – отмечает Сергей Ивлиев, заместитель генерального директора по научным исследованиям компании «Прогноз». Переход без риска Важнейший компонент политики обеспечения устойчивого развития банка – риск-менеджмент. Согласно Basel III, применение базового и продвинутого подходов, основанных на внутренних рейтингах (ПВР), требует от банков значительного совершенствования методов и систем уп
|31.07.2014
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Рензо Траверсини - Для эффективного риск-менеджмента недостаточно просто Excel – нужны продвинутые аналитические решения
ребований ЦБ. И они запустили их на технологиях SAS. Для больших финансовых учреждений инвестиции в риск-менеджмент интересны как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Например, Сб
|25.04.2014
|Эксперты рассказали про управление рисками с помощью систем e-Procurement
|31.03.2014
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Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие
CNews: На ваш взгляд, на каком уровне развития находится риск-менеджмент в отечественных банках? Можно ли сравнить ситуацию с западными банками, а так
|27.06.2013
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Михаил Башлыков - Как управление рисками доступа повышает уровень
ИБ
рсов, так и с представителями служб информационной безопасности (ИБ). Сюда также входят задачи контроля доступа к информационным системам. Один из наиболее актуальных трендов в сегменте IAM сегодня – управление рисками доступа. Этот вопрос мы в числе прочего планируем рассмотреть в рамках масштабного мероприятия, включающего в себя турнир среди сильнейших white-hat-хакеров страны, а также к
|13.03.2012
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«Астерос Консалтинг» оптимизировал управление рисками в «МегаФоне» на базе SAP
е». Ожидается, что решение на базе SAP BusinessObjects Process Control позволит снизить издержки на управление рисками и сократить трудозатраты на внутренний контроль. Как отмечается, система в
|16.09.2009
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В IBS открыта практика «Управление рисками и внутренний аудит»
о на более полное удовлетворение запросов клиентов, говорится в сообщении компании. Новая практика «Управление рисками и внутренний аудит» создана в рамках Департамента управленческого консалти
|16.11.2007
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Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками
cle Fusion GRC Intelligence выполняет функции концентратора данных о рисках, помогая организациям преодолевать трудности, связанные с фрагментированностью информации, и поддерживать скоординированное управление рисками. Решение Oracle Fusion GRC Intelligence включает готовые к использованию информационные панели для инспекторов, аудиторов и владельцев бизнес-процессов, а также сотни показат
|23.01.2007
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«Альянс Банк» оптимизировал риск-менеджмент
на основе продуктов «Контур» должно обеспечить построение в банке информационной части комплексной системы управления рисками в соответствии с международными стандартами Basel II. Причем такая
|15.01.2007
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«Альянс Банк» оптимизирует управление операционными рисками
езопасности получили возможность ввода информации о событиях операционного характера, что позволяет риск-менеджерам банка первыми в Казахстане приступить к накоплению базы данных событий. На сл
|24.11.2006
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В России прошла первая конференция по управлению рисками в телекоме
20 - 21 ноября 2006 года в отеле «Золотое кольцо» состоялась конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях», организованная компанией ISG и Междунар
|16.11.2006
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20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"
20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини
|16.11.2006
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20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"
20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини
|15.11.2006
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20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях"
20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини
|24.05.2006
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ИНЭК будет обслуживать комплекс "Финансовый риск-менеджер" в КАМАЗе
и "Лизинговая компания «КАМАЗ» заключили договор о поставке и оказании комплекса услуг по сопровождению программного комплекса «Финансовый риск-менеджер». Программный комплекс будет использоваться в Управлении рисками. Разработка и внедрение системы оценки, мониторинга и управления рисками лизингового портфеля компании, определение платежеспособности контрагентов — все эти и многие др
|16.05.2006
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Банки Киргизской Республики начали осваивать "Финансовый риск-менеджер"
а ИНЭК и «ФинансКредитБанк КАБ» заключили договор о поставке и оказании комплекса услуг по сопровождению программного комплекса «Финансовый риск-менеджер». Программный комплекс будет использоваться в Управлении рисков банка. Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» предназначен для автоматизации профессиональной деятельности риск-менеджеров и финансовых аналитиков в кредитных, страхо
|04.07.2002
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В России только начинают учиться управлению рисками в проекте
ие управлению рисками в страховом и банковском бизнесе, однако, в области управления проектами, где управление рисками является фундаментом эффективного исполнения проектов, понимание важности
|26.02.2001
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28 февраля состоится семинар "Управление рисками и третейский суд для решения правовых проблем Интернета: от теории к практике"
28 февраля состоится научно-практический семинар "Управление рисками и третейский суд для решения правовых проблем Интернета: от теории к практике". Целью семинара является обсуждение правовых препятствий и проблем, мешающих развитию профессио
RCPM и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3451 11
|Кулик Вадим 206 10
|Орловский Виктор 406 8
|Амириди Юлия 28 8
|Храбров Валерий 26 7
|Коптелов Андрей 134 6
|Шадаев Максут 1209 6
|Иванов Сергей 405 6
|Кирьянова Александра 169 6
|Григоренко Дмитрий 245 6
|Медведев Дмитрий 1664 6
|Окулесский Василий 26 6
|Макаров Станислав 118 6
|Лазебный Антон 10 6
|Натрусов Артем 313 5
|Рахметов Руслан 67 5
|Алперин Семен 5 5
|Чаусов Валерий 14 5
|Кветкина Юлия 17 5
|Викулин Александр 17 5
|Кутузов Александр 40 5
|Ткачёв Роман 27 5
|Тятюшев Максим 210 5
|Клепиков Алексей 121 4
|Бычков Александр 41 4
|Кучугин Илья 42 4
|Дрейгер Павел 40 4
|Галкин Николай 139 4
|Петерсон Дмитрий 14 4
|Трефилов Алексей 49 4
|Солдатенков Сергей 162 4
|Касимов Вячеслав 35 4
|Янкин Андрей 52 4
|Федечкин Эдуард 58 4
|Фомичев Андрей 74 4
|Висящев Андрей 64 4
|Коротнев Константин 35 4
|Панкратов Валерий 34 4
|Бурнаев Евгений 28 4
|Шерстобитов Сергей 57 4
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