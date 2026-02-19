«Управление рисками» от «Диасофт» поможет повысить успешность проектов за счет превентивного подхода к угрозам циям возможность автоматически загружать требуемую информацию о сделках и спецификациях без необходимости ручного ввода данных в систему и, тем самым, ускорять процесс ввода операций и минимизировать операционные риски. Продукт «Хранилище драгоценных металлов» реализован на импортонезависимом технологическом стеке. Микросервисная архитектура обеспечивает интеграцию продукта в любой ИT-ландш

«Управление рисками» от «Диасофт» поможет повысить успешность проектов за счет превентивного подхода к угрозам Компания «Диасофт» предлагает организациям из любых отраслей экономики продукт «Управление рисками», который входит в состав решения для управления проектами Digital Q.PM. Продукт позволяет выстроить полный цикл управления рисками – от идентификации и оценки до мониторинга

Генбанк внедряет систему на базе RCPM-платформы «Контур» правленческой отчетности и расчета трансфертной стоимости ресурсов. Проект, который является важным шагом в развитии Генбанка, реализован в сотрудничестве с отечественной компанией «Интерсофт Лаб» на RCPM-платформе «Контур». «Внедрение этой системы станет еще одним важным шагом на пути к созданию более качественного и прозрачного банковского сервиса для наших клиентов. Новая система управле

Какие риски несет с собой увлечение low/no-code ля решения любых задач, которые касаются производственно-продуктового цикла компании, например, документооборот, CRM-системы, системы по работе с закупками/поставками, автоматизация задач маркетинга, системы управления рисками внутри организации и другие. Во-вторых, low-code полезен при создании корпоративных систем, которым нужна глубокая кастомизация. И в-третьих, для создания единых техн

RCPM-платформа «Контур» на СУБД Postgres Pro включена в реестр российского ПО Минцифры от 30 января 2024 г. по протоколу заседания экспертного совета от 18 января 2024 г. №21пр RCPM-платформа «Контур» версии 5.х зарегистрирована в Едином реестре российских программ для

Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке рмацию от компаний аналогичного профиля и масштаба также проще учитывать в рамках мнения эксперта. «Управление рисками — это, по сути, аналитика данных смежных процессов» CNews: Как можно усове

Риск-ориентированная контрольно-надзорная деятельность Риск-ориентированная деятельность предприятия, организации, ведомства – это деятельность, которая основывается на идентификации, анализе, классификации и оценке степеней рисков, на управлении рисками (risk management) с целью их минимизации для систем, для бизнеса, для страны. Риск-ориентированный подход (РОП) в контрольно-надзорной деятельности (КНД) предполагает концент

Intersoft обновила RCPM-платформу «Контур» до версии 4.0 Intersoft объявила о выходе новой версии платформы «Контур» - 4.0. По данным компании, RCPM-платформа «Контур» 4.0 первая среди отечественных разработок реализует инновационную кон

Латвийский банк Citadele оптимизировал управление кредитными рисками с помощью «Неофлекс» ий заказчика», — заявил Антон Лазебный, директор бизнес-направления «Технологии финансовых рынков и управление рисками» компании «Неофлекс». «При помощи специалистов “Неофлекс” мы не только усп

Сбербанк завершил программу по автоматизации системы управления рисками на финансовых рынках Сбербанк объявил о завершении реализации общебанковской программы «Автоматизация системы управления рисками на финансовых рынках» (АСУР ФР). Программа включала более десятка

Путь к Basel III: банки готовятся совершенствовать риск-менеджмент лем», – отмечает Сергей Ивлиев, заместитель генерального директора по научным исследованиям компании «Прогноз». Переход без риска Важнейший компонент политики обеспечения устойчивого развития банка – риск-менеджмент. Согласно Basel III, применение базового и продвинутого подходов, основанных на внутренних рейтингах (ПВР), требует от банков значительного совершенствования методов и систем уп

Рензо Траверсини - Для эффективного риск-менеджмента недостаточно просто Excel – нужны продвинутые аналитические решения ребований ЦБ. И они запустили их на технологиях SAS. Для больших финансовых учреждений инвестиции в риск-менеджмент интересны как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Например, Сб

Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие CNews: На ваш взгляд, на каком уровне развития находится риск-менеджмент в отечественных банках? Можно ли сравнить ситуацию с западными банками, а так

Михаил Башлыков - Как управление рисками доступа повышает уровень ИБ рсов, так и с представителями служб информационной безопасности (ИБ). Сюда также входят задачи контроля доступа к информационным системам. Один из наиболее актуальных трендов в сегменте IAM сегодня – управление рисками доступа. Этот вопрос мы в числе прочего планируем рассмотреть в рамках масштабного мероприятия, включающего в себя турнир среди сильнейших white-hat-хакеров страны, а также к

«Астерос Консалтинг» оптимизировал управление рисками в «МегаФоне» на базе SAP е». Ожидается, что решение на базе SAP BusinessObjects Process Control позволит снизить издержки на управление рисками и сократить трудозатраты на внутренний контроль. Как отмечается, система в

В IBS открыта практика «Управление рисками и внутренний аудит» о на более полное удовлетворение запросов клиентов, говорится в сообщении компании. Новая практика «Управление рисками и внутренний аудит» создана в рамках Департамента управленческого консалти

Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками cle Fusion GRC Intelligence выполняет функции концентратора данных о рисках, помогая организациям преодолевать трудности, связанные с фрагментированностью информации, и поддерживать скоординированное управление рисками. Решение Oracle Fusion GRC Intelligence включает готовые к использованию информационные панели для инспекторов, аудиторов и владельцев бизнес-процессов, а также сотни показат

«Альянс Банк» оптимизировал риск-менеджмент на основе продуктов «Контур» должно обеспечить построение в банке информационной части комплексной системы управления рисками в соответствии с международными стандартами Basel II. Причем такая

«Альянс Банк» оптимизирует управление операционными рисками езопасности получили возможность ввода информации о событиях операционного характера, что позволяет риск-менеджерам банка первыми в Казахстане приступить к накоплению базы данных событий. На сл

В России прошла первая конференция по управлению рисками в телекоме 20 - 21 ноября 2006 года в отеле «Золотое кольцо» состоялась конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях», организованная компанией ISG и Междунар

20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях" 20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини

20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях" 20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини

20 ноября откроется конференция "Управление рисками в телекоммуникационных компаниях" 20-21 ноября 2006 года в Москве пройдет конференция «Управление рисками в телекоммуникационных компаниях». Мероприятие проводится при участии Мини

ИНЭК будет обслуживать комплекс "Финансовый риск-менеджер" в КАМАЗе и "Лизинговая компания «КАМАЗ» заключили договор о поставке и оказании комплекса услуг по сопровождению программного комплекса «Финансовый риск-менеджер». Программный комплекс будет использоваться в Управлении рисками. Разработка и внедрение системы оценки, мониторинга и управления рисками лизингового портфеля компании, определение платежеспособности контрагентов — все эти и многие др

Банки Киргизской Республики начали осваивать "Финансовый риск-менеджер" а ИНЭК и «ФинансКредитБанк КАБ» заключили договор о поставке и оказании комплекса услуг по сопровождению программного комплекса «Финансовый риск-менеджер». Программный комплекс будет использоваться в Управлении рисков банка. Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» предназначен для автоматизации профессиональной деятельности риск-менеджеров и финансовых аналитиков в кредитных, страхо

В России только начинают учиться управлению рисками в проекте ие управлению рисками в страховом и банковском бизнесе, однако, в области управления проектами, где управление рисками является фундаментом эффективного исполнения проектов, понимание важности