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AMCH AM Capital

AMCH (AM Capital)  — это частная международная инвестиционно-аналитическая компания, которая специализируется в венчурных сделках, инвестициях в недвижимость и дивидендных проектах в рамках собственной экосистемы.


20.03.2025 Первый российский инвестиционный стартап-хаб помог клиентам AM Capital привлечь $14 млн 1
12.03.2025 AMCH: экосистема для инвесторов будущего 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

AMCH и организации, системы, технологии, персоны:

Revolut 13 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Microsoft Corporation 24722 1
OpenAI 238 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 461 1
Airbus Group - Airbus Industries 225 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14059 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67368 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21446 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51515 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3801 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1059 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 703 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3976 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 548 1
Оповещение и уведомление - Notification 4729 1
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 83 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15916 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2981 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5151 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3112 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2331 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5353 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24417 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4815 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1575 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11299 1
Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
Apple - App Store 2909 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 536 1
Подолян Николай 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52336 1
Россия - РФ - Российская федерация 146370 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2145 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16490 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 648 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5144 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4899 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2290 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4719 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29528 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 527 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11071 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8855 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1977 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348069, в очереди разбора - 763051.
Создано именных указателей - 171323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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