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AMCH AM Capital
AMCH (AM Capital) — это частная международная инвестиционно-аналитическая компания, которая специализируется в венчурных сделках, инвестициях в недвижимость и дивидендных проектах в рамках собственной экосистемы.
|20.03.2025
|Первый российский инвестиционный стартап-хаб помог клиентам AM Capital привлечь $14 млн 1
|12.03.2025
|AMCH: экосистема для инвесторов будущего 1
AMCH и организации, системы, технологии, персоны:
|Revolut 13 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
|Microsoft Corporation 24722 1
|OpenAI 238 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52336 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146370 1
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