Подолян Николай
|19.02.2025
|Разработка единой цифровой платформы позволила застройщику «Запстрой» повысить лояльность жильцов и увеличить продажи на 60% 1
|22.05.2024
|Компания PMP Tech заняла 1 место в федеральном конкурсе «Малоэтажный стандарт» 1
Подолян Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
|Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 316 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145271 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2435 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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