Web3 Tech: агентная экономика меняет логику финтеха – интерфейс уступает место ИИ-взаимодействию

На фоне экспериментов международных финтех-компаний с допуском ИИ-агентов к финансовым сервисам, на рынке начинает формироваться новая модель взаимодействия пользователя с цифровыми продуктами. Об этом CNews сообщил представитель Web3 Tech.

В числе показательных кейсов – развитие подобных решений у Paypal и Revolut, тестирующих сценарии прямого взаимодействия агентов с торговыми и платежными инструментами без прямого управления пользователем через традиционный интерфейс.

Как отмечает директор по маркетингу Web3 Tech Матвей Войтов, такие подходы отражают системный сдвиг в пользовательском опыте: часть задач, ранее требовавших ручной работы с интерфейсом, может передаваться ИИ-агенту, которому пользователь формулирует цель на естественном языке.

«Фактически появляется новый уровень взаимодействия: клиент ставит задачу агенту – например, по доходности или стратегии, а дальше агент взаимодействует с биржей, исполняет операции и управляет процессом в рамках заданных условий. Это снижает порог входа и сокращает время на выполнение операций», – отметил Войтов.

В рамках собственных тестов разработчик корпоративных блокчейн-решений и провайдер web3-сервисов Web3 Tech пришел к выводам, что появление агентной прослойки меняет саму роль интерфейса как основного канала взаимодействия. Пользователь возвращается в систему скорее для контроля, чем для непосредственного управления процессами. При этом ключевые параметры задаются человеком, а уровень автономности ограничивается требованиями безопасности и допустимым уровнем риска. Отдельное внимание уделяется корректности интерпретации задач, контролю действий ИИ и разграничению прав в зависимости от подготовки пользователя.

Параллельно развивается инфраструктурный слой. В 2025 г. усилился тренд на создание специализированных L1-блокчейнов, ориентированных на платежные сценарии и работу со стейблкоинами. Крупные участники рынка, включая таких эмитентов стейблкоинов как Circle и Tether, начали развивать собственные сети, оптимизированные под скорость, стоимость транзакций и прикладные сценарии расчетов. И вместе с этим стандартизируются агентные платежные протоколы – такие стандарты как Google AP2 и X402 позволяют ИИ-агентам совершать мгновенные микроплатежи и оплачивать цифровые услуги напрямую, без участия человека и традиционных платежных форм.

Эти технологии, вышедшие на уровень рыночной зрелости буквально за последний год, связаны с огромным потенциалом агентной экономики. В рамках данной концепции значительная часть экономических транзакций может выполняться автоматически, без прямого участия пользователей. В такой среде критически важны не только новые пользовательские способы взаимодействия с финансовыми платформами, но и инфраструктура, способная обеспечивать мгновенные и безопасные транзакции.

«Мы видим, как стремительно формируется технологическая база для перехода к агентной экономике. Это касается не только трейдинга, но и платежей, merchant-сервисов и работы с цифровыми активами. Но говорить о сроках и масштабах полноценного внедрения подобных моделей пока преждевременно: их развитие будет зависеть от регуляторной среды, безопасности и отказоустойчивости инфраструктуры и готовности пользователей к делегированию операций ИИ-системам», – отметил Матвей Войтов.