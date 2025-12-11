Разделы

Cryptocurrency Stablecoin Стейблкойн общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти)


11.12.2025 Разработчика криптовалют, создавших кризис на рынке, хотят посадить на 12 лет 1
03.10.2025 Крупный оператор дата-центров на свои льготы, предназначенные для ЦОДов, построил майнинговую ферму. Ведется расследование 1
30.09.2025 Не можешь победить – возглавь. Visa тестирует стейблкоины для трансграничных платежей 1
16.06.2025 Мик Вайсман, WaiWai: ИИ-агенты ищут клиентов — менеджеры закрывают сделки 1
22.05.2025 Россиян будут штрафовать за криптоплатежи от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Криптоактивы могут конфисковать 1
17.03.2025 Интерпол перехватил криминальных активов на $400 млн 1
01.11.2024 Политико-экономические решения США и Китая повернули биткоин к росту 1
15.10.2024 Альтернативой цифровому рублю могут стать токены на банковский безнал 2
23.08.2024 В России откроют две криптобиржи для торговли с заграницей 1
03.07.2024 Россия готова легализовать криптовалюту для международных расчетов 2
24.07.2023 Основатель сгинувшей криптобиржи FTX хотел купить островное государство: пережить глобальный катаклизм и генетически улучшать человека 1
06.06.2023 США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками 1
22.05.2023 Европа взяла криптовалюту под железный контроль 1
18.04.2023 Правительство США жестко раскритиковало криптовалютный рынок, вызвав ярость отрасли 1
16.02.2023 Биткоин начал стремительно дорожать, а вместе с ним и другие криптовалюты 1
31.01.2023 Криптобиржа законно не вернет миллиарды долларов вкладчикам: Читайте мелкий шрифт 1
03.11.2022 Известный разработчик криптовалют загадочно погиб, успев заявить об угрозах со стороны ЦРУ и Моссад 2
06.10.2022 Россиян отлучили от европейских криптокошельков 1
11.07.2022 Минфин РФ: в России может появиться стейблкоин и верифицированные криптокошельки 1
03.06.2022 Грядет крах крипторынка невиданных масштабов. Десятки тысяч токенов канут в Лету с деньгами инвесторов 1
08.09.2021 Эрмитаж продал NFT картин из своей коллекции на 32,5 млн рублей 1
22.01.2021 Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту 1
23.12.2020 «Норникель» нашел электронную замену российским рублям 1
16.12.2020 Pornhub отказался от приема обычных денег и полностью перешел на криптовалюту 1
06.08.2020 В России появится отечественная криптовалюта. Ее выпустит Сбербанк 2
18.06.2019 Facebook запускает криптовалюту, которая может заменить деньги 1
29.10.2018 Россияне придумали, как обезопасить инвесторов от падающих криптовалют 1

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1587 5
Telegram Group 2576 3
Coinbase 63 3
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 103 2
Meta Platforms - Facebook 4532 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4530 2
PayPal 661 2
Atomyze - Атомайз 27 1
Celsius Network 4 1
BitCave 2 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 30 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
X Corp - Twitter 2907 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Vodafone Group 1394 1
Bison Trails 1 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 88 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 390 1
Nvidia Corp 3735 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1465 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 3
Visa International 1973 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 3
Y Combinator - венчурный фонд 53 1
Ак Барс ХК - Холдинговая компания 3 1
Thrive Capital 10 1
Voronkov Ventures - Воронков венчурс 1 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
eBay Inc 1631 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
PornHub 26 1
Uber 337 1
Umicore 3 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
Альфа-Банк 1869 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 3
Судебная власть - Judicial power 2412 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 2
Районные суды РФ 70 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 15 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3435 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 601 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
МИК - Московский инновационный кластер 167 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1727 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 13
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 8
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 154 6
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1013 6
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 606 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 4
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 91 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11328 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 3
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 82 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5344 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 429 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 538 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2257 1
Метавселенная - Metaverse 118 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17845 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 327 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22000 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2283 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 342 1
Оповещение и уведомление - Notification 5386 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мясорубка - Meat grinder 40 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 421 1
MultiToken Protocol - мультитокен 2 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15014 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1479 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2826 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 144 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 12
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 8
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 75 5
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 2
Сбер - Sbercoin 2 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 872 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 2
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 31 2
Pornolab - Порнолаб - BitTorrent-трекер 12 1
Binance Smart Chain - Binance P2P 7 1
FreePik 1438 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 148 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 41 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Meta - Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 17 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 35 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 72 1
TP-Link Tether 50 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 20 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 102 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 1
Dash - Криптовалюта 55 1
XRP - Криптовалюта 15 1
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 49 1
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 15 1
Zcash - криптовалюта 10 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
Meta - Facebook Calibra - криптокошелек 1 1
Verge (XVG) - DogeCoinDark - криптовалюта 1 1
Stafory - робот Вера 354 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 804 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 94 1
LocalBitcoins - криптовалютная биржа 6 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 217 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 139 1
Apple - App Store 3009 1
Путин Владимир 3352 6
Водясов Алексей 222 4
Попов Сергей 149 2
Асланян Ани 12 2
Благирев Вячеслав 15 1
Мурычев Александр 5 1
Кузьмичев Игорь 11 1
Костарев Глеб 3 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 1
Медведев Андрей 21 1
Чебесков Иван 10 1
Воронков Андрей 3 1
Кузьмин Игорь 5 1
Башкатов Максим 3 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Bankman-Fried Sam - Бэнкман-Фрид Сэм 8 1
Bankman-Fried Gabriel - Бэнкман-Фрид Гэбриел 1 1
Левашенко Антонина 1 1
Mashinsky Alex - Машинский Алекс 1 1
James Letitia - Джеймс Летиша 1 1
Жартун Вадим 2 1
Smith Kristin - Смит Кристин 1 1
Ellison Caroline - Эллисон Кэролайн 5 1
Muchgian Nikolai - Мухгян Николай 2 1
Gensler Gary - Генслер Гэри 4 1
Берлин Антон 1 1
Berger Stefan - Бергер Штефан 1 1
Monet Claude - Моне Клод 16 1
Perez Bertrand - Перес Бертран 1 1
Вайсман Мик - Wiseman Mick 4 1
Трофимчук Василий 4 1
Греф Герман 465 1
Попов Анатолий 143 1
Аксаков Анатолий 159 1
Дуров Павел 309 1
Кузнецов Александр 145 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 1
Пиотровский Михаил 12 1
Бутерин Виталий 30 1
Marcus David - Маркус Дэвид 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 17
Россия - РФ - Российская федерация 156959 15
Европа 24639 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18222 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Науру Республика 5 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
США - Пенсильвания 364 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 125 1
Беларусь - Белоруссия 6031 1
Европа Восточная 3121 1
Израиль 2784 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Украина 7796 1
США - Калифорния 4775 1
Швейцария - Женева 327 1
Швейцария - Цуг 16 1
Казахстан - Республика 5797 1
Америка - Американский регион 2188 1
Индия - Дели 152 1
Индия - Bharat 5698 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1150 1
Бразилия - Федеративная Республика 2451 1
Египет - Арабская Республика 1046 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 90 1
Иран - Исламская Республика Иран 1116 1
Индонезия - Республика 1007 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Южная Корея - Республика 6860 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1433 1
Нидерланды 3633 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 8
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 223 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7603 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6369 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10540 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5326 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2502 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 876 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 80 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5403 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20401 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1073 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
Bloomberg 1418 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6018 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 2
CoinDesk 4 2
Silicon 490 1
Ведомости 1238 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
The Verge - Издание 592 1
NYT - The New York Times 1086 1
Crunchbase 74 1
Investing.com 6 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Известия ИД 706 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
