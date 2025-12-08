Разделы

Пиотровский Михаил


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Эрмитаж, «Интеррос» и «Т-Инвестиции» представляют второй выпуск ЦФА для поддержки музейного искусства 1
11.09.2025 Эрмитаж и экосистема «Интерроса» представили второй выпуск арт-токенов, средства от продажи которых пойдут на реставрацию картины Рембрандта «Флора» 1
07.06.2024 «Ростелеком» и Государственный Эрмитаж расширяют цифровое сотрудничество 1
08.09.2021 Эрмитаж продал NFT картин из своей коллекции на 32,5 млн рублей 1
31.08.2021 Государственный Эрмитаж объявляет о старте продаж NFT токенов на маркетплейсе Binance NFT 2
26.07.2021 «Эрмитаж» станет продавать цифровые копии картин на криптобирже 1
12.04.2019 Samsung и Эрмитаж запустили совместный реставрационный проект 1
23.05.2018 «Ростелеком», Государственный Эрмитаж и Ericsson ввели в эксплуатацию опытную зону сети 5G 1
14.05.2008 Ученые и общественные деятели предлагают создать в России телеканал "Просвещение" 1
22.01.2007 Двуглавый орел поселился в интернете 1
11.12.2006 Видеонаблюдение пришло в Эрмитаж после краж 1
08.07.2004 Сокровища Эрмитажа появятся в мобильниках 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Пиотровский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Samsung Electronics 10625 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 395 1
Восход ФГБУ НИИ 683 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 86 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации - Государственный геральдический регистр Российской Федерации 6 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 5
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1012 3
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 82 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1586 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2052 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 618 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 1
Аналоговые технологии 2835 1
Часы - Watch 994 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 563 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 216 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 1
Оцифровка - Digitization 4933 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 157 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4201 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 573 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 74 3
Oracle Java - язык программирования 3328 1
Кандинский Василий 10 3
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 3
Monet Claude - Моне Клод 16 3
Дерипаска Олег 39 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Малкиель Игорь 1 1
Roll Georg - Ролль Георг 1 1
Cox James - Кокс Джеймс 2 1
Рентген Давид 1 1
Антонова Ирина 5 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Алфёров Жорес 57 1
Велихов Евгений 36 1
Осипов Юрий 59 1
Садовничий Виктор 62 1
Костарев Глеб 3 1
Гинзбург Виталий 16 1
Капица Сергей 8 1
Вилинбахов Георгий 1 1
Давыдов Михаил 2 1
Евтушенко Евгений 5 1
Гранин Даниил 3 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Хожаинов Александр 1 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
Кириенко Владимир 143 1
Певнев Сергей 21 1
Осеевский Михаил 332 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Италия - Тоскана - Флоренция 22 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 1
Солнечная система - Solar system 2545 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Европа Восточная 3121 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Россия - ДФО - Амурская область 850 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 222 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 26 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 1
Английский язык 6876 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 1
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 79 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 1
Образование в России 2559 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 1
Российская газета 275 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
