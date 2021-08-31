Государственный Эрмитаж объявляет о старте продаж NFT токенов на маркетплейсе Binance NFT

Государственный Эрмитаж и Binance NFT, маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance, объявляют о начале продаж цифровых произведений из лимитированной цифровой коллекции, созданной музеем на основе изображений предметов из своего собрания с использованием технологии NFT. Аукцион открывается 31 августа в 15:00 по московскому времени и продлится до 7 сентября 15:00 (мск).

В рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже» музей выпустил в свет лимитированную серию NFT с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции. Серия представленных работ включает в себя цифровые воспроизведения следующих художественных произведений: «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Все токенизированые цифровые произведения созданы в двух экземплярах: один из них будет хранится в Эрмитаже, второй – представлен на маркетплейсе Binance NFT. Все цифровые копии лично подписаны директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который заверил подлинность каждой работы из лимитированной серии путем нанесения даты и точного времени их подписания, тем самым придав им абсолютную уникальность, увековеченную в блокчейне. Само место подписания – залы Эрмитажа – также закреплено в метаданных.

Стартовая стоимость каждой цифровой работы составляет $10000. Все вырученные от продажи средства переходят в Государственный Эрмитаж. Победители аукциона также получат видео в формате NFT с моментом подписания купленной ими копии генеральным директором музея Михаилом Пиотровским.

В аукционе смогут принять участие любые пользователи Binance. NFT-маркетплейс Binance будет использовать ту же систему аккаунтов, что и Binance.com. Новым пользователям маркетплейса будет необходимо зарегистрироваться на Binance.com.

«Эрмитаж – консервативный инноватор – консервативный музей, который использует новейшие технологии. К ним относится и наш проект «Ваш токен хранится в Эрмитаже», и вся наша работа c NFT. Мы расширяем цифровые возможности знакомства с коллекций Эрмитажа, с его залами и зданиями. Это пути, которые подчеркивают, с одной стороны, демократичность музея, с другой – доступность роскоши его посещения, - сказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Но мы не собираемся решать с помощью токенов финансовые вопросы, у нас нет рыночных ожиданий, связанных с их выпуском. Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься. NFT – это философия, это эстетика обладания. Цифровые копии произведений искусства наполняют Интернет, где по сути все имеют к ним доступ, но NFT – это чувство собственности, а в нашем случае – чувство причастности к Великому музею».

«Мы становимся свидетелями исторического момента - один из крупнейших мировых музеев выходит на рынок NFT. Маркетплейс Binance NFT стал связующей нитью мира искусства и технологий, и для нас этого огромная честь», - сказала глава Binance NFT Хелен Хай.