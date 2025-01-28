Евтушенко Евгений
Евтушенко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
|Polymedia - Полимедиа 138 1
|Кейсистемс WEB-Торги-КС 6 1
|Linux OS 9962 1
|Солженицын Александр 12 1
|Вознесенский Андрей 1 1
|Тарковский Андрей 3 1
|Садовничий Виктор 60 1
|Давыдов Михаил 2 1
|Антонова Ирина 4 1
|Апексимова Ирина 1 1
|Новикова Елена 88 1
|Алфёров Жорес 57 1
|Путин Владимир 3174 1
|Велихов Евгений 36 1
|Мартиросян-Рояк Оганес 1 1
|Высоцкий Владимир 21 1
|Любимов Юрий 3 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Капица Сергей 8 1
|Гинзбург Виталий 16 1
|Гранин Даниил 3 1
|Осипов Юрий 43 1
|Пиотровский Михаил 10 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144452 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 1
|Российская газета 271 1
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