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Лермонтов Михаил


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 МТС и ГИТИС объявили итоги онлайн-отбора абитуриентов-2025 через платформу «МТС Линк» 1
03.10.2024 «МегаФон»: недаром помнит вся Россия: у туристов вырос интерес к «лермонтовским» местам 1
22.03.2016 В библиотеках Крыма создаются электронные информационные ресурсы. 1
14.10.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой, посвященный поэту М.Ю. Лермонтову 1
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Лермонтов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1038 1
МегаФон 9354 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13342 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 407 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 96 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 93 1
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 5 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 7 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 113 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1427 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1513 1
Оцифровка - Digitization 4732 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1887 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 493 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24804 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16477 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8135 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8200 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2977 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4027 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2124 1
Евпаторийская ЦБС - Евпаторийская централизованная библиотечная система 1 1
Мельников Александр 92 1
Калашников Михаил 8 1
Вахтангов Евгений 2 1
Вишневская Галина 4 1
Измайлова Катерина 2 1
Онегин Евгений 9 1
Щукин Борис 4 1
Мартынов Николай 6 1
Самойленко Игорь 43 1
Галактионова Инесса 88 1
Пушкин Александр 32 1
Михалков Сергей 4 1
Евтушенко Евгений 5 1
Гусев Константин 7 1
Заславский Григорий 8 1
Черкашин Юрий 2 1
Емельянова Олеся 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 135 3
Россия - РФ - Российская федерация 150056 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2763 2
Грузия 1256 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1977 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2924 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 86 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 465 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
Южная Корея - Республика 6742 1
Япония 13385 1
Индия - Bharat 5560 1
Беларусь - Белоруссия 5856 1
Украина 7683 1
Европа Западная 1484 1
Франция - Французская Республика 7909 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Израиль 2756 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1622 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 715 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1042 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 1
Африка Северная 241 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 250 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 29 1
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Солнце - звезда Солнечной системы 5263 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Лазаревский район 35 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 140 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 1
Россия - ЦФО - Брянская область 366 1
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Россия - СКФО - Ставропольский край 922 1
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ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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