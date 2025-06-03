Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лермонтов Михаил
УПОМИНАНИЯ
Лермонтов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1038 1
|МегаФон 9354 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13342 1
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 407 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2124 1
|Евпаторийская ЦБС - Евпаторийская централизованная библиотечная система 1 1
|РАН - Российская академия наук 1940 2
|Публичная библиотека имени Императора Александра II 1 1
|Театральный институт имени Бориса Щукина 4 1
|Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 1
|ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.