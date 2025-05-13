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Михалков Сергей



13.05.2025 Двое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1
25.04.2024 Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1
04.09.2014 Состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой карточки с оригинальной маркой «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Михалков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 380 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Почта России ПАО 2153 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 115 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 129 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 732 1
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 25 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 63 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3038 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11104 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1005 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 32 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
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