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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200367
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Гоголь Николай

СОБЫТИЯ


01.09.2026 «МегаФон» и «Литрес»: летом интерес школьников к электронным книгам вырос на 20% 1
29.08.2024 GigaChat возрождает второй том «Мертвых душ» 2
25.04.2024 Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1
01.02.2021 Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия 1
01.04.2009 Парадокс Гоголя: географический аспект 2
27.10.2006 You Are Empty, "Завтра война" и Fable в продаже 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Гоголь Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 643 1
Step Creative Group 5 1
9636 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 1
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Lionhead Studios - Bullfrog Productions 38 1
CrioLand 7 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 240 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10054 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11872 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14332 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4960 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 327 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 1
TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры 91 1
Game engine - Игровой движок 75 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1110 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1274 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 730 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10275 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1107 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
Mozilla Firefox - браузер 1957 1
РПЦ Labarum - Лабарум - "православное антивирусное ПО" 3 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 232 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 599 1
Ведяхин Александр 182 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 371 1
Дырив Светлана 1 1
Пашковский Михаил 2 1
Даль Владимир 3 1
Михалков Сергей 4 1
Крылов Иван 12 1
Николаева Екатерина 6 1
Зорич Александр 17 1
Гринкевич Мария 1 1
Ишимов Александр 1 1
Полозкова Вера 1 1
Архипова Арина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 4
Египет - Арабская Республика 1104 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 413 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1731 1
Украина 7939 1
Турция - Турецкая республика 2633 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2075 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 795 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 87 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 140 1
Африка Северная 262 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3476 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3147 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3466 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1524 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 79 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11718 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 662 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6810 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3818 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 741 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1009 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1829 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3380 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3044 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6726 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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