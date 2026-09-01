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Гоголь Николай
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 8
Гоголь Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 240 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 1
|Mozilla Firefox - браузер 1957 1
|РПЦ Labarum - Лабарум - "православное антивирусное ПО" 3 1
|Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 232 1
|СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 599 1
|Ведяхин Александр 182 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 371 1
|Дырив Светлана 1 1
|Пашковский Михаил 2 1
|Даль Владимир 3 1
|Михалков Сергей 4 1
|Крылов Иван 12 1
|Николаева Екатерина 6 1
|Зорич Александр 17 1
|Гринкевич Мария 1 1
|Ишимов Александр 1 1
|Полозкова Вера 1 1
|Архипова Арина 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.