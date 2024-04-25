Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк»

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Поволжья и Южного федерального округа. Первичный онлайн-отбор прошел на цифровой платформе «МТС Линк». К поступлению на актерский факультет ГИТИСа из Татарстана были рекомендованы Арина Архипова и Мария Гринкевич из Казани, а также Александр Ишимов из Лениногорска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-приемная ГИТИСа – это часть творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М», организованная с целью создания равных условий для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и сократить траты на поездку на первый тур прослушивания в Москву. Такой возможностью воспользовались свыше 200 старшеклассников и выпускников ПФО и ЮФО. Цифровые консультации со старшим преподавателем кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатериной Николаевой проходили в онлайн-формате на платформе «МТС Линк».

Первый тур отборочных испытаний на актерский факультет ГИТИСа среди татарстанских участников прошли Арина Архипова и Мария Гринкевич из Казани, а также Александр Ишимов из Лениногорска. Им было предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве. На онлайн-консультации ребята читали отрывки из классических произведений Николая Гоголя и современную прозу уроженки Казани Гузель Яхиной, рассказывали стихотворения Веры Полозковой и Владимира Маяковского, а также басни Ивана Крылова и Сергея Михалкова.

«Уже несколько лет подряд Татарстан остается самым активным участником онлайн-приемной ГИТИСа в проекте «Поколение М». Благодаря цифровым технологиям, в проекте участвуют все больше абитуриентов из самых разных уголков республики. В этом году наш регион представляли около 30 человек из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Альметьевска, пгт Актюбинский и Лениногорска. Так, онлайн-формат вступительных консультаций дает возможность любому подростку, будь он из крупного города или глубинки, попробовать свои силы и стать ближе к театральной карьере», — сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.