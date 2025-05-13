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Крылов Иван



13.05.2025 Двое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1
27.11.2024 Иван Крылов, Capital Nova: Надо оценивать не только финансовую и юридическую благонадежность, но и уровень ИБ-зрелости контрагентов 1
25.04.2024 Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1
27.02.2024 В Сургуте появились новые станции связи с поддержкой LTE 1
13.12.2018 Лучшая книга - первая книга 1
12.04.2017 14 хакеров украли у российских банков больше миллиарда 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Крылов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5015 1
ONYX International 147 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
МегаФон 9212 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 380 1
Microsoft Corporation 24814 1
Cisco Systems 5148 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 207 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 991 1
CrowdStrike Holdings 44 1
SolarWinds 50 1
JetBrains 71 1
Kaseya 34 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 59 1
Гарант-Инвест ФПК 5 1
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3204 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3325 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 796 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 323 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3139 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16304 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2871 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7387 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9515 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5294 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12625 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9820 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6123 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1506 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7518 1
Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 218 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2220 1
Контрастность 2873 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1157 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8315 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7781 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8051 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8559 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21058 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17341 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1234 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2964 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8056 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7496 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4018 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 700 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4559 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1294 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2346 1
Google Android 14221 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 524 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 120 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 19 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4659 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 58 1
JetBrains TeamCity 20 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
Microsoft 365 Copilot 137 1
Маяковский Владимир 7 2
Пушкин Александр 31 1
Екименко Антон 1 1
Ерёмин Александр 9 1
Козловский Константин 4 1
Орешкин Михаил 2 1
Воробьев Михаил 51 1
Миловидов Николай 2 1
Лысенко Юрий 33 1
Толстой Лев 56 1
Мамин-Сибиряк Дмитрий 2 1
Мазуренко Артем 1 1
Чистов Сергей 1 1
Махничев Сергей 1 1
Хаджибекян Никита 1 1
Воробьев Евгений 4 1
Житков Борис 2 1
Гринев Денис 1 1
Гринь Виктор 8 1
Родин Олег 1 1
Ушинский Константин 2 1
Тестов Антон 1 1
Усатов Максим 1 1
Мелихов Дмитрий 44 1
Архипова Арина 1 1
Полозкова Вера 1 1
Михалков Сергей 3 1
Ишимов Александр 1 1
Гринкевич Мария 1 1
Шакиров Марат 61 1
Гоголь Николай 5 1
Яхина Гузель 5 1
Николаева Екатерина 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 4
Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2991 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4047 1
Украина 7660 1
Россия - УФО - Свердловская область 1569 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 484 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 884 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1234 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1167 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3068 1
Россия - УФО - Тюменская область 1193 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1362 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 365 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 336 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 616 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 115 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1400 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 129 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 732 1
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 25 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 63 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2884 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6842 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1766 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3560 1
Спорт - Футбол 654 1
Образование в России 2289 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6017 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1076 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6377 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2508 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6084 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5685 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3349 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3038 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 846 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1956 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 32 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 146 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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