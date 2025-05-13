Получите все материалы CNews по ключевому слову
Крылов Иван
Крылов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Маяковский Владимир 7 2
|Пушкин Александр 31 1
|Екименко Антон 1 1
|Ерёмин Александр 9 1
|Козловский Константин 4 1
|Орешкин Михаил 2 1
|Воробьев Михаил 51 1
|Миловидов Николай 2 1
|Лысенко Юрий 33 1
|Толстой Лев 56 1
|Мамин-Сибиряк Дмитрий 2 1
|Мазуренко Артем 1 1
|Чистов Сергей 1 1
|Махничев Сергей 1 1
|Хаджибекян Никита 1 1
|Воробьев Евгений 4 1
|Житков Борис 2 1
|Гринев Денис 1 1
|Гринь Виктор 8 1
|Родин Олег 1 1
|Ушинский Константин 2 1
|Тестов Антон 1 1
|Усатов Максим 1 1
|Мелихов Дмитрий 44 1
|Архипова Арина 1 1
|Полозкова Вера 1 1
|Михалков Сергей 3 1
|Ишимов Александр 1 1
|Гринкевич Мария 1 1
|Шакиров Марат 61 1
|Гоголь Николай 5 1
|Яхина Гузель 5 1
|Николаева Екатерина 6 1
|ГИТИС - Российский институт театрального искусства 32 1
|МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 146 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.