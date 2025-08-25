Конференция CNews «Информационная безопасность в цифровом мире» состоится 23 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность в цифровом мире» 23 сентября.
С докладом выступят:
Сергей Савченко, начальник отдела информационной безопасности, «Воздушные Ворота Северной Столицы»;
Алексей Жуков, начальник отдела научно-медицинских цифровых решений, «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ»;
Вадим Гриценко, начальник управления информационной безопасности, «Московская Биржа»;
Александр Дворянский, директор по информационной безопасности, «Элемент»;
Алексей Мунтян, генеральный директор, Privacy Advocates;
Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности, «Юридическая компания ЭБР»;
Дмитрий Беляев, независимый эксперт в области информационной безопасности;
Артем Куличкин, и.о. Директора по информационной безопасности дочерних компаний страховой группы «СОГАЗ»;
Иван Крылов, руководитель направления по информационной безопасности, «Стройпроект»;
Дмитрий Костров, независимый эксперт по кибербезопасности;
Сергей Ландырев, независимый эксперт, CISO крупной финансовой организации.
Основные темы конференции
- Российский рынок информационной безопасности.
- Основные угрозы информационной безопасности 2025.
- Государственное регулирование сфере ИБ .
- Сектор ИБ как лидер процесса импортозамещения .
- Какие главные ИБ-задачи бизнеса?
- Особенности обеспечения ИБ объектов КИИ
Технологии ИБ
ИБ-решения от российских вендоров
- Информационная безопасность из облака.
- Защита веб-приложений .
- SOC как комплексный ИБ-инструмент .
- Безопасная разработка.
- Security Awareness .
- ИБ при взаимодействии с контрагентами .
- Интернет вещей и проблема ИБ.
- Как защитить ИИ-модели?
- Противодействие утечкам ПДн.
- Инструменты борьбы с кибермошенниками.
Кейсы построения безопасной инфраструктуры
- Как выстроить ИБ-защиту в организации ?
- Как организовать обучение ИБ?
- Информационная безопасность как услуга.
- Как оптимизировать затраты на ИБ?
Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.