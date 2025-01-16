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Дворянский Александр



16.01.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 2025 1
09.11.2023 Sitronics Group и Secret Technologies подписали соглашение о сотрудничестве 1
16.08.2023 Решения «РТК-Солар» дополнили портфель продуктов кибербезопасности Sitronics Group 1
25.07.2023 Sitronics Group укрепила защиту ИТ-инфраструктуры лесопромышленного холдинга Segezha Group 1
17.07.2023 Sitronics Group пополнила портфель решений для информационной безопасности продуктами Crosstech Solutions Group 1
06.04.2023 Шифровальщики, APT и Layer 7: в Sitronics Group рассказали о трендовых методах защиты инфраструктуры предприятий от кибератак 1
09.03.2023 Sitronics Group разработала и запустила обучающий курс по теме информационной безопасности для студентов Плехановского университета 1
13.01.2023 Клиентский портфель Sitronics Group в направлении ИБ в 2022 году расширился на 20% 1
13.07.2022 В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр 1
29.03.2022 Росавиация после хакерской атаки перешла на бумажный документооборот и отправку писем через «Почту России» 2
26.01.2022 Хакеры встроили в ПО «1С» вредоносный код, который ворует клиентские базы и данные о платежах компаний 1
01.11.2018 Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам 1
29.11.2017 Запас для опережающего роста поставок ИБ сохраняется 1
12.07.2017 Государственная транспортная лизинговая компания управляет инцидентами безопасности с помощью MaxPatrol SIEM 1
22.05.2017 Концерн РТИ использует «КИБ СёрчИнформ» для защиты от утечек информации 1
09.03.2017 Решение «Лаборатории Касперского» обезопасит инфраструктуру концерна РТИ от целевых атак 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Дворянский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 7
Код Безопасности 616 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 3
Softline - Софтлайн 2810 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 2
Крок - Croc 1777 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 2
РТИ 145 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 2
АФК Система ПАО 1797 2
Корус Консалтинг ГК 1216 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Atlassian 118 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Унитех 15 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 1
Амтел-Сервис 36 1
Acronis - Акронис 448 1
Ланит Интеграция 190 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Информзащита 756 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Свемел МВП - Swemel 32 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
GCMAN - Хакерская группировка 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Альфа-Банк 1769 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Почта России ПАО 2112 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Россети Ленэнерго 1700 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2936 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 106 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 83 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Microsoft Windows 15656 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
НИИ СОКБ SafeCopy 6 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Kaspersky Managed Protection 5 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 13 1
Microsoft Outlook Web Access 28 1
Apple macOS 2058 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 78 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 1
Linux OS 9936 1
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 11 1
Григорович Дмитрий 2 2
Тикуркин Максим 38 1
Горелов Дмитрий 61 1
Кутузов Максим 21 1
Еремеев Сергей 25 1
Данилова Наталья 2 1
Залецкий Алексей 3 1
Щербаков Алексей 10 1
Парфентьев Алексей 128 1
Хайбуллов Рустам 13 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Филиппов Максим 48 1
Наумов Евгений 38 1
Заикин Андрей 30 1
Рысин Сергей 4 1
Терехов Сергей 5 1
Коростелев Павел 30 1
Нуралиев Борис 289 1
Кубарев Алексей 52 1
Сергиенко Эдуард 2 1
Шумакова Оксана 2 1
Арсентьев Андрей 67 1
Солодовников Денис 94 1
Солодовников Кирилл 4 1
Дрозд Алексей 18 1
Сафонов Лука 15 1
Андреева Анна 2 1
Волков Станислав 6 1
Демин Дмитрий 11 1
Рябова Галина 25 1
Королев Максим 19 1
Бондаренко Леонид 5 1
Налётова Ирина 1 1
Штейн Мария 1 1
Нерадько Александр 4 1
Хегай Алина 3 1
Соснина Ольга 1 1
Ландырев Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 412 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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