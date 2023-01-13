Клиентский портфель Sitronics Group в направлении ИБ в 2022 году расширился на 20%

Клиентский портфель Sitronics Group в направлении ИБ в 2022 г. расширился на 20%. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Прирост клиентов в Sitronics Group связывают с повышением значимости информационной безопасности в новых рыночных условиях и наращиванием компетенций компанией. Основная доля заказчиков компании приходится на финансовые и промышленные предприятия, крупный ритейл и транспорт, госсектор.

В 2022 г. больше всего запросов к компании поступило по защите от DDoS-атак, проектированию и внедрению файерволов нового поколения (NGFW), обеспечению соответствия требованиям 187-ФЗ критической информационной инфраструктуры, оказанию услуг по информационной безопасности по модели MSSP (Managed Security Service Provider или «безопасность как сервис»).

«Большая часть компаний сходится в решении передать рутинные процессы на аутсорс ИТ-компаниям и интеграторам с развитыми сервисами MSSP, сфокусировав основные ресурсы на достижении своих основных бизнес-целей. Прежде всего, такая модель широко используется в финансовом секторе, однако мы видим востребованность и в других отраслях», – сказал директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Дворянский.

Также среди актуальных трендов – защита облачных сервисов и удаленных рабочих станций. Он сформировался еще в 2020 г., когда пандемия вынудила большую часть компаний спешно переводить сотрудников на удаленный формат работы, не всегда обеспечивая должный уровень безопасности.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

Еще одна тенденция – развитие направления Awareness (осведомленность). По данным специалистов по информационной безопасности Sitronics Group, более 50% атак связаны с человеческим фактором. Поэтому с прошлого года компании активнее внедряют комплексные программы по повышению осведомленности нетехнического персонала в базовых вопросах защиты информации: организуют периодическое внутреннее тестирование имитируя действия злоумышленников, разрабатывают персональные программы обучения с учетом отраслевой специфики и принадлежности компании, создавать отказоустойчивые пароли и в целом контролировать обращение конфиденциальной информации внутри компании и при общении с партнерами и контрагентами.

Sitronics Group обладает 20-летним опытом решения задач по созданию и поддержке устойчивого функционирования ИТ-инфраструктуры, а также экспертизой в выборе современных средств защиты и мониторинга событий для обеспечения безопасности. Сегодня в числе партнеров компании крупнейшие российские разработчики ПО и нишевые лидеры по поставкам оборудования, что позволяет решать все ключевые задачи российских клиентов в сфере ИБ.