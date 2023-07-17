Sitronics Group пополнила портфель решений для информационной безопасности продуктами Crosstech Solutions Group

Sitronics Group заключила партнерское соглашение с компанией Crosstech Solutions Group – российским разработчиком решений для мониторинга, контроля и защиты от внутренних угроз с учетом специфики каждой отдельной организации. Продукты входят в реестр российского ПО и рекомендованы для импортозамещения на предприятиях России.

Docs Security Suite (DSS) – это платформа маркирования, уникализации и шифрования электронных документов, позволяющая разграничить доступ пользователей к конфиденциальной информации и настроить политики разрешенных действий с документами. Решение позволяет минимизировать риски возможной утечки корпоративной информации, возникающие при распространении электронных и печатных копий документов. Программа дает возможность установить разрешения и запреты на работу с файлами по пользователям, компьютерам и приложениям, а также сканирует ПК сотрудников, сетевые папки и передает данные для анализа на сервер. Модуль маркирования документов позволит определить местоположение каждого документа, а также предоставит информацию кто, где и когда с ним работал, отобразит все события и манипуляции, произведенные с документом.

«Данное решение позволит качественно усилить и эшелонировать защиту наших клиентов, обеспечив им комплексную сбалансированную защиту конфиденциальной информации, целостности и доступности данных. А также в случае утечки ускорит процесс ее обнаружения и установления злоумышленника», – сказал директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Дворянский.

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Docs Security Suite (DSS) позволит организовать дополнительный фактор безопасности и контроля к уже существующим и представленным в портфеле Sitronics Group решениям класса DLP и DCAP.

«С каждым годом заказчики все больше нуждаются в обеспечении информационной безопасности внутри своих организаций. Решения Crosstech Solutions Group разрабатываются с целью обнаружения потенциальных злоумышленников и предотвращения ошибок, которые могут привести к утечке конфиденциальной информации. Важно отметить, что партнерство с Sitronics Group позволит клиентам получить всестороннюю поддержку при внедрении решений Crosstech Solutions Group», – сказал директор по работе с партнерами Crosstech Solutions Group Станислав Волков.