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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Амтел-Сервис


29.05.2018 Рейтинг ИТ-поставщиков для транспорта: рост почти на 15% 1
29.11.2017 Запас для опережающего роста поставок ИБ сохраняется 1
03.11.2017 «Амтел-Сервис» построила систему видеоотображения для Минобороны 1
24.10.2017 На рынок ИТ для банков пришла «оттепель» 1
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 1
16.06.2017 Амтел-Сервис модернизирует инфраструктуру для ОПФР по ХМАО-Югре 3
08.06.2017 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта». За год рынок вырос на треть 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 1
27.04.2017 ИТ-поставки достигли дна, далее только рост 1
05.04.2017 Совокупная выручка «Амтел-Сервиса» в 2016 году выросла на 23% 4
27.03.2017 «Амтел-Сервис» обеспечит защиту ПДн на веб-ресурсах организаций бесплатно 1
07.03.2017 CNews завершает сбор данных для «CNews100 – рейтинга крупнейших ИТ-компаний России» 1
31.01.2017 CorpSoft24 построила единую корпоративную систему для «РАО ЭС Востока» 3
23.01.2017 «Амтел-Сервис» обеспечивает бесперебойную работу системы видеоконференцсвязи Исполнительной дирекции ПФР 1
19.12.2016 CNews опубликовал рейтинг игроков на рынке ИБ в России 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 3
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
27.10.2016 Поставщики ИТ в финсектор поставили рекорд по сокращению выручки 4
26.09.2016 Перспективы рынка ИКТ в госсекторе остаются туманными 1
26.09.2016 Выручка поставщиков ИТ в госсектор растет на фоне падения курса рубля 1
26.09.2016 Кризис заставил банки идти в «облака», ИТ-бюджеты уходят на новую отчетность 1
18.07.2016 «Амтел-Сервис» заключил два новых сервисных контракта с МИЦ ПФР 3
22.06.2016 «Амтел-Сервис» поставит оборудование ВКС для «Роснефтефлота» 1
16.06.2016 «Амтел-Сервис» запускает направление сервиса инженерных систем 1
26.05.2016 CNews100: Рубеж в триллион пройден – спасибо падению рубля 3
28.04.2016 «Амтел-Сервис» пополнил продуктовый портфель автоматизированной системой медосмотров от «Квазара» 3
12.04.2016 «Амтел-Сервис» расширит компетенции своего ремонтного центра 1
31.03.2016 Выручка «Амтел-Сервиса» в 2015 г. превысила 2,43 млрд руб. 1
10.03.2016 «Амтел-Сервис» обеспечивает ИТ-поддержку центров обработки данных МИЦ ПФР 1
26.01.2016 «Амтел-Сервис» провел аудит ИТ-инфраструктуры контакт-центра SPSR Express 2
14.01.2016 «Амтел-Сервис» подтвердил соответствие требованиям ISO/IEC 20000 1
18.11.2015 «Амтел-Сервис» обеспечивает поддержку системы связи МЧС России 1
06.10.2015 Названы крупнейшие поставщики и ИТ-аутсорсинговые проекты в России 2
30.09.2015 «МетЛайф» передал ИТ-поддержку филиальной сети на аутсорсинг в «Амтел-Сервис» 1

Публикаций - 34, упоминаний - 54

Амтел-Сервис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 15
Крок 1223 10
Астерос - Asteros 531 8
Softline - Софтлайн 1481 8
Ланит ГК 1164 6
Acronis - Акронис 366 4
Корус Консалтинг ГК 808 4
Информзащита 425 4
Инфосистемы Джет 677 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 4
ITG - INLINE Technologies Group 126 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 3
Luxoft - Люксофт 233 3
Компьюлинк ГК - Compulink 215 3
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 3
Системный софт - SysSoft 124 3
Ланит Интеграция 101 3
Infotecs - ИнфоТеКС 250 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 110 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Artezio - Артезио 36 2
iTeco - Ай-Теко 721 2
Inline Group - Инлайн Груп 61 2
Ланит - Норбит - Norbit 204 2
NVision Group - Энвижн Груп 547 2
РДТЕХ 159 2
Custis 73 2
Свемел МВП - Swemel 24 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 2
Код Безопасности 365 2
X-Com - Икс ком 51 2
ГКС - Группа компаний Систематика 198 2
Элвис-Плюс 69 1
Manhattan Associates 35 1
Лантер 32 1
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
Yandex - Яндекс 4106 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
Аэрофлот 493 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Traft - Трафт 23 1
Virgin Hyperloop 6 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Славянка ГК 18 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
ВТБ24 583 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Альфа-Банк 1128 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Газпром ПАО 525 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 4
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
Федеральное казначейство России 766 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 86 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 258 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 5
ИТ-аутсорсинг 674 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 596 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 239 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
Безопасный город 348 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 142 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 490 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Superjob 172 2
НИИ СОКБ SafeCopy 6 1
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Avaya Open SIP 6 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Aladdin JaCarta 147 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Головачев Михаил 16 10
Залецкий Алексей 3 3
Черногоров Андрей 62 2
Чехонин Антон 60 2
Бяков Юрий 34 2
Богомолов Андрей 19 2
Рубцов Иван 12 2
Адылин Павел 16 2
Коновалов Борис 9 2
Чапчаев Андрей 33 2
Фомичев Андрей 52 2
Бобровников Борис 86 2
Богданов Валентин 7 1
Кузьмин Сергей 29 1
Литвинов Игорь 7 1
Боровиков Игорь 42 1
Агафонов Андрей 19 1
Терехов Сергей 3 1
Груздев Сергей 26 1
Кудинов Дмитрий 5 1
Буленков Дмитрий 13 1
Томлянович Степан 6 1
Соколюк Валерий 26 1
Никитин Валерий 15 1
Карпов Алексей 21 1
Тищенко Андрей 12 1
Марков Антон 12 1
Горянский Павел 15 1
Исаев Дмитрий 11 1
Кругляков Станислав 3 1
Мамров Алексей 1 1
Кухтинов Алексей 1 1
Абольник Алексей 1 1
Лозин Александр 1 1
Туголуков Александр 1 1
Паньков Борис 15 1
Путин Владимир 1831 1
Арлазаров Владимир 118 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Болышев Максим 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 3
Россия - ПФО - Казань 1526 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Россия - Находка 80 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 140 1
Закавказье 74 1
Россия - Набережные Челны 204 1
Россия - Калуга 302 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Ставрополь 276 1
Россия - Ульяновск 300 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Россия - Ярославль 409 1
Россия - Уфа 650 1
Россия - Калининградская область 544 1
Россия - Краснодар 1043 1
Россия - Новосибирская область 822 1
Россия - Владивосток 868 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - Красноярск 855 1
США - Нью-Йорк 1105 1
Россия - Республика Крым 626 1
Сингапур - Республика 811 1
Финляндия - Финляндская Республика 825 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 245 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Русский язык 1004 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1992 12
IDC - International Data Corporation 2738 4
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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