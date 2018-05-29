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Амтел-Сервис
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 43 дела, на cумму 1 767 456 516 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 37, упоминаний - 66
Амтел-Сервис и организации, системы, технологии, персоны:
|XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
|WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
|Головачев Михаил 20 18
|Замощин Олег 11 8
|Залецкий Алексей 3 3
|Мазуров Юрий 10 2
|Селин Андрей 4 2
|Торговцев Сергей 5 2
|Чехонин Антон 68 2
|Рензяев Константин 79 2
|Бобровников Борис 104 2
|Черногоров Андрей 65 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Чапчаев Андрей 56 2
|Бяков Юрий 42 2
|Рубцов Иван 16 2
|Адылин Павел 18 2
|Литвинов Игорь 10 2
|Коновалов Борис 14 2
|Богомолов Андрей 21 2
|Никитин Валерий 16 1
|Карпов Алексей 24 1
|Тищенко Андрей 13 1
|Марков Антон 13 1
|Горянский Павел 31 1
|Исаев Дмитрий 58 1
|Суслов Константин 23 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Мамров Алексей 1 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Абольник Алексей 1 1
|Лозин Александр 1 1
|Туголуков Александр 1 1
|Савельев Дмитрий 10 1
|Гринцевич Сергей 6 1
|Вронская Светлана 21 1
|Хайбуллов Рустам 23 1
|Шандалов Андрей 16 1
|Шапошников Андрей 14 1
|Болсуновский Михаил 13 1
|Смирнова Елена 15 1
|Годжаева Наталия 8 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Госрасходы - портал 70 2
|Bloomberg 1627 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.