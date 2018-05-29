Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Амтел-Сервис

Амтел-Сервис

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 43 дела, на cумму 1 767 456 516 ₽*

Судебные дела (43) на сумму 1 767 456 516 ₽*
в качестве истца (28) на сумму 64 767 898 ₽*
в качестве ответчика (12) на сумму 1 702 661 653 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.05.2018 Рейтинг ИТ-поставщиков для транспорта: рост почти на 15% 1
29.11.2017 Запас для опережающего роста поставок ИБ сохраняется 1
03.11.2017 «Амтел-Сервис» построила систему видеоотображения для Минобороны 1
24.10.2017 На рынок ИТ для банков пришла «оттепель» 1
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 1
16.06.2017 Амтел-Сервис модернизирует инфраструктуру для ОПФР по ХМАО-Югре 1
08.06.2017 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта». За год рынок вырос на треть 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 1
27.04.2017 ИТ-поставки достигли дна, далее только рост 1
05.04.2017 Совокупная выручка «Амтел-Сервиса» в 2016 году выросла на 23% 3
27.03.2017 «Амтел-Сервис» обеспечит защиту ПДн на веб-ресурсах организаций бесплатно 4
07.03.2017 CNews завершает сбор данных для «CNews100 – рейтинга крупнейших ИТ-компаний России» 1
31.01.2017 CorpSoft24 построила единую корпоративную систему для «РАО ЭС Востока» 1
23.01.2017 «Амтел-Сервис» обеспечивает бесперебойную работу системы видеоконференцсвязи Исполнительной дирекции ПФР 2
19.12.2016 CNews опубликовал рейтинг игроков на рынке ИБ в России 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 1
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
24.11.2016 Михаил Головачев -

Постепенное восстановление рынка начнется не ранее, чем через 2-3 года

 1
27.10.2016 Поставщики ИТ в финсектор поставили рекорд по сокращению выручки 1
26.09.2016 Перспективы рынка ИКТ в госсекторе остаются туманными 1
26.09.2016 Выручка поставщиков ИТ в госсектор растет на фоне падения курса рубля 1
26.09.2016 Кризис заставил банки идти в «облака», ИТ-бюджеты уходят на новую отчетность 1
18.07.2016 «Амтел-Сервис» заключил два новых сервисных контракта с МИЦ ПФР 2
22.06.2016 «Амтел-Сервис» поставит оборудование ВКС для «Роснефтефлота» 1
16.06.2016 «Амтел-Сервис» запускает направление сервиса инженерных систем 5
26.05.2016 CNews100: Рубеж в триллион пройден – спасибо падению рубля 1
28.04.2016 «Амтел-Сервис» пополнил продуктовый портфель автоматизированной системой медосмотров от «Квазара» 3
12.04.2016 «Амтел-Сервис» расширит компетенции своего ремонтного центра 3
31.03.2016 Выручка «Амтел-Сервиса» в 2015 г. превысила 2,43 млрд руб. 5
10.03.2016 «Амтел-Сервис» обеспечивает ИТ-поддержку центров обработки данных МИЦ ПФР 2
26.01.2016 «Амтел-Сервис» провел аудит ИТ-инфраструктуры контакт-центра SPSR Express 4
14.01.2016 «Амтел-Сервис» подтвердил соответствие требованиям ISO/IEC 20000 1
27.11.2015 Константин Рензяев -
Константин Рензяев: В 2016 г. рынок ИТ-услуг не должен сократиться в рублях
1
18.11.2015 «Амтел-Сервис» обеспечивает поддержку системы связи МЧС России 3
06.10.2015 Названы крупнейшие поставщики и ИТ-аутсорсинговые проекты в России 1
30.09.2015 «МетЛайф» передал ИТ-поддержку филиальной сети на аутсорсинг в «Амтел-Сервис» 5

Публикаций - 37, упоминаний - 66

Амтел-Сервис и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 16
Softline - Софтлайн 3743 10
Крок - Croc 1964 10
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Информзащита 941 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 5
9594 4
Acronis - Акронис 489 4
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 3
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 3
Компьюлинк ГК - Compulink 456 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
X-Com - Икс ком 188 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 3
AMT Group - АМТ-Груп 365 3
Ланит Интеграция 219 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Свемел МВП - Swemel 33 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 3
Вулкан НТЦ - научно-технический центр 7 2
Ростелеком 10948 2
Huawei 4677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Oberon - Оберон 62 2
Код Безопасности 812 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Международный аэропорт Жуковский 9 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 2
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Superjob - Суперджоб 858 2
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 2
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 11 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Роснефть - Роснефтефлот 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Альфа-Банк 1979 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
Чукотэнерго АО 4 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
Traft - Трафт 23 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Федеральное казначейство России 1949 3
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 3
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения - ФГИС СДМЗ - Систему дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назнач 12 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 30 1
НИИ СОКБ - SafeCopy 6 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 1
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
Avaya Open SIP 8 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
Головачев Михаил 20 18
Замощин Олег 11 8
Залецкий Алексей 3 3
Мазуров Юрий 10 2
Селин Андрей 4 2
Торговцев Сергей 5 2
Чехонин Антон 68 2
Рензяев Константин 79 2
Бобровников Борис 104 2
Черногоров Андрей 65 2
Фомичев Андрей 74 2
Чапчаев Андрей 56 2
Бяков Юрий 42 2
Рубцов Иван 16 2
Адылин Павел 18 2
Литвинов Игорь 10 2
Коновалов Борис 14 2
Богомолов Андрей 21 2
Никитин Валерий 16 1
Карпов Алексей 24 1
Тищенко Андрей 13 1
Марков Антон 13 1
Горянский Павел 31 1
Исаев Дмитрий 58 1
Суслов Константин 23 1
Кругляков Станислав 3 1
Мамров Алексей 1 1
Кухтинов Алексей 1 1
Абольник Алексей 1 1
Лозин Александр 1 1
Туголуков Александр 1 1
Савельев Дмитрий 10 1
Гринцевич Сергей 6 1
Вронская Светлана 21 1
Хайбуллов Рустам 23 1
Шандалов Андрей 16 1
Шапошников Андрей 14 1
Болсуновский Михаил 13 1
Смирнова Елена 15 1
Годжаева Наталия 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 2
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 99 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - Зарубино 23 1
Китай - Цзилинь 14 1
Европа 24964 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Сингапур - Республика 1953 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Великобритания - Лондон 2432 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Госрасходы - портал 70 2
Bloomberg 1627 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews Fast рейтинг 55 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Forrester Research 834 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews AWARDS - награда 571 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще