Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Амтел-Сервис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 54
Амтел-Сервис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Головачев Михаил 16 10
|Залецкий Алексей 3 3
|Черногоров Андрей 62 2
|Чехонин Антон 60 2
|Бяков Юрий 34 2
|Богомолов Андрей 19 2
|Рубцов Иван 12 2
|Адылин Павел 16 2
|Коновалов Борис 9 2
|Чапчаев Андрей 33 2
|Фомичев Андрей 52 2
|Бобровников Борис 86 2
|Богданов Валентин 7 1
|Кузьмин Сергей 29 1
|Литвинов Игорь 7 1
|Боровиков Игорь 42 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Терехов Сергей 3 1
|Груздев Сергей 26 1
|Кудинов Дмитрий 5 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Томлянович Степан 6 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Никитин Валерий 15 1
|Карпов Алексей 21 1
|Тищенко Андрей 12 1
|Марков Антон 12 1
|Горянский Павел 15 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Мамров Алексей 1 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Абольник Алексей 1 1
|Лозин Александр 1 1
|Туголуков Александр 1 1
|Паньков Борис 15 1
|Путин Владимир 1831 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
|Болышев Максим 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770880, в очереди разбора - 674562.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770880, в очереди разбора - 674562.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru