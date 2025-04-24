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Замощин Олег



24.04.2025 Positive Technologies использует ITSM-систему SimpleOne 1
29.03.2021 Как меняются требования бизнеса к техподдержке инфраструктуры 1
18.07.2016 «Амтел-Сервис» заключил два новых сервисных контракта с МИЦ ПФР 1
16.06.2016 «Амтел-Сервис» запускает направление сервиса инженерных систем 1
12.04.2016 «Амтел-Сервис» расширит компетенции своего ремонтного центра 1
10.03.2016 «Амтел-Сервис» обеспечивает ИТ-поддержку центров обработки данных МИЦ ПФР 1
26.01.2016 «Амтел-Сервис» провел аудит ИТ-инфраструктуры контакт-центра SPSR Express 1
14.01.2016 «Амтел-Сервис» подтвердил соответствие требованиям ISO/IEC 20000 1
18.11.2015 «Амтел-Сервис» обеспечивает поддержку системы связи МЧС России 1
30.09.2015 «МетЛайф» передал ИТ-поддержку филиальной сети на аутсорсинг в «Амтел-Сервис» 1
21.02.2011 «Микротест» удвоил выручку от ИТ-аутсорсинга в 2010 г. 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Замощин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Амтел-Сервис 36 8
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1265 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Микротест 278 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 211 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 172 1
Oracle Corporation 6751 1
8405 1
Cisco Systems 5145 1
SAP SE 5321 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 11 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 54 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10334 7
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1465 3
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 633 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8270 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11284 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3344 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2570 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13600 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1302 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8251 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1935 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3802 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 551 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 354 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6461 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11649 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3790 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 413 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10230 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2126 1
Script - Скрипт 514 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3151 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3793 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 690 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 619 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4080 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2325 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 804 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5600 1
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