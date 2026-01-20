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Индексная книга (каталог) CNews*
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СФР ПФР МИЦ Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ

СОБЫТИЯ

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20.01.2026 Феерия импортозамещения. В гигантском госведомстве грандиозный отказ от Microsoft Active Directory и мощная закупка российского ПО 1
12.07.2023 Пенсионный фонд обвиняют: Из-за иностранного «железа» его подрядчики ходят под уголовной статьей 2
13.03.2023 Экс-глава ИТ-департамента Пенсионного фонда России получил пять лет строгого режима 1
25.02.2022 Топ-менеджерам ПФР предъявляют обвинения во взятках, связанных с огромными ИТ-контрактами 1
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 1
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.02.2020 «Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Работу Пенсионного фонда с лицевыми счетами переведет на «Эльбрусы» странная компания 2
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
06.01.2020 Пенсионный фонд переводит работу с лицевыми счетами на «Эльбрусы» 2
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
04.06.2018 Пенсионный фонд вложил 20 миллионов в развитие ПО для своих «Эльбрусов» 2
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 2
28.08.2017 Пенсионный фонд меняет модель эксплуатации систем 3
12.07.2017 Пенсионный фонд начал миграцию с IBM на «Эльбрусы» 1
03.10.2016 Пенсионный фонд мигрирует с IBM на «Эльбрус» 2
18.07.2016 «Амтел-Сервис» заключил два новых сервисных контракта с МИЦ ПФР 2
14.04.2016 Пенсионный фонд начинает строить «одну из крупнейших информсистем России» 1
10.03.2016 «Амтел-Сервис» обеспечивает ИТ-поддержку центров обработки данных МИЦ ПФР 1
11.03.2015 Замглавы ПФР Николай Елистратов о создании новой АИС Пенсионного фонда 1

Публикаций - 39, упоминаний - 48

СФР и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 6
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 6
КАПС Интеграция 6 5
Лантана текнолоджи 6 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 5
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Directum - Директум 1268 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
ОТР ГК - ОТР 2000 227 4
RedSys - РедСис 74 4
Ростелеком 10948 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Microsoft Corporation 25775 3
Амтел-Сервис 37 3
Cisco Systems 5372 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4677 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 2
Red Hat 1378 2
Extreme Networks 110 2
Программный Продукт ГК 104 2
КСК Технологии 47 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МегаФон 10742 2
Yandex - Яндекс 9216 1
Lenovo Group 2447 1
ИКС 538 1
Softline - Софтлайн 3743 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 6
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 6
Алеф-Банк 16 6
НС-Банк 11 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Ростех - Вертолеты России 180 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 6
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 6
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Почта России ПАО 2370 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
ПромСвязьКапитал 85 2
Аэроклуб 28 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
ТС-инжиниринг 6 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Готэк ГП 12 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
Федеральное казначейство России 1949 13
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 9
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 8
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 8
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 8
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 8
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 6
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 6
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 6
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 6
Правительство Челябинской области 78 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 5
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 9
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 8
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 8
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 8
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 50 6
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
DDR - Double data rate 3083 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
IBM DB2 396 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Toshiba DT - серия HDD 5 5
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 5
IBM iSeries 27 4
Microsoft Windows 16882 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 3
Linux OS 11533 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 3
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
InfoTeCS - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 14 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
Гоцуцов Сергей 17 16
Симаков Олег 113 13
Соколов Алексей 137 12
Дюбанов Анатолий 95 11
Кузнецов Дмитрий 75 11
Янкин Константин 10 9
Малков Павел 51 9
Лысенко Эдуард 317 8
Кирюшин Сергей 91 8
Терещенко Денис 95 8
Паршин Максим 323 8
Хайруллин Айрат 108 8
Ципорин Павел 103 8
Рымар Максим 50 8
Кудрин Алексей 125 8
Албычев Александр 168 8
Песчанских Георгий 39 8
Катамадзе Анна 133 8
Власов Сергей 101 8
Петрушин Андрей 110 8
Рудзевич Мария 36 8
Меджитов Тимур 85 8
Малахов Александр 20 8
Егоров Максим 36 8
Осипов Владимир 21 8
Швиндт Антоний 13 8
Разумовский Дмитрий 125 8
Казарин Станислав 175 8
Геллер Анатолий 12 8
Копырин Федор 11 8
Кулешов Василий 11 8
Наволоцкий Евгений 11 8
Панов Евгений 16 8
Христенко Павел 15 8
Соломин Никита 8 8
Якубовский Михаил 8 8
Бочков Евгений 8 8
Матвеева Татьяна 110 7
Калина Роман 62 7
Карапузов Алексей 21 7
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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