Индексная книга (каталог) CNews*
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СФР ПФР МИЦ Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 39, упоминаний - 48
СФР и организации, системы, технологии, персоны:
|Гоцуцов Сергей 17 16
|Симаков Олег 113 13
|Соколов Алексей 137 12
|Дюбанов Анатолий 95 11
|Кузнецов Дмитрий 75 11
|Янкин Константин 10 9
|Малков Павел 51 9
|Лысенко Эдуард 317 8
|Кирюшин Сергей 91 8
|Терещенко Денис 95 8
|Паршин Максим 323 8
|Хайруллин Айрат 108 8
|Ципорин Павел 103 8
|Рымар Максим 50 8
|Кудрин Алексей 125 8
|Албычев Александр 168 8
|Песчанских Георгий 39 8
|Катамадзе Анна 133 8
|Власов Сергей 101 8
|Петрушин Андрей 110 8
|Рудзевич Мария 36 8
|Меджитов Тимур 85 8
|Малахов Александр 20 8
|Егоров Максим 36 8
|Осипов Владимир 21 8
|Швиндт Антоний 13 8
|Разумовский Дмитрий 125 8
|Казарин Станислав 175 8
|Геллер Анатолий 12 8
|Копырин Федор 11 8
|Кулешов Василий 11 8
|Наволоцкий Евгений 11 8
|Панов Евгений 16 8
|Христенко Павел 15 8
|Соломин Никита 8 8
|Якубовский Михаил 8 8
|Бочков Евгений 8 8
|Матвеева Татьяна 110 7
|Калина Роман 62 7
|Карапузов Алексей 21 7
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.