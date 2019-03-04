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Калина Роман


04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
10.04.2018 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2018 года 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
11.01.2018 Подмосковье придумало, как оказывать госуслуги гражданам без ЭЦП в один визит 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
05.12.2017 Сбербанк заморозит свои ИТ-расходы 1
01.12.2017 Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня» 1
29.11.2017 В «Пятерочках» и «Перекрестках» установят электронную замену товароведов и мерчендайзеров 1
27.11.2017 В России создается информсистема для скоростного принятия нормативных актов 1
21.11.2017 Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков 4
21.11.2017 Глава ИТ в РЖД объяснил, как корпорация превращается в «цифровую железную дорогу» 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1

Публикаций - 60, упоминаний - 66

Калина Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3551 12
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 7
Microsoft Corporation 11127 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
РТЛабс 145 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
Микрон - Micron 365 6
Базальт СПО 206 5
Ростех Швабе Холдинг 150 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
Галактика - Корпорация 249 4
Программный продукт ГК 92 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
Brocade Communications Systems 142 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 2
АйТи 752 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Lenovo Group 1639 2
Samsung Electronics 5702 2
Ланит Урал 18 2
ALP Group 37 2
Крок 1221 2
iDecide - АйДесайд 25 1
Cisco Systems 2049 1
SAP SE 3216 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Google LLC 7161 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Ланит ГК 1159 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Компьюлинк ГК - Compulink 211 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 11
X5 Group 599 9
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
Вертолеты России 114 6
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
Агропромкомплектация ГК 6 4
РусГидро ПАО 129 4
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
Мегаполис ТК 89 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Procter&Gamble - P&G 94 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Coca-Cola Company 112 1
ВТБ24 583 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
Роснефть НК 367 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
ЕС-лизинг 13 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 53
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 37
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 29
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 26
Федеральное казначейство России 766 25
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 21
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 20
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 19
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 18
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 17
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 17
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 15
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 13
Правительство РФ 2207 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Москвы 653 11
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 9
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 8
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 19
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 6
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Google Android 10751 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Linux OS 4267 2
Microsoft Office 365 769 2
Intel x86 - Архитектура процессора 993 2
Apple iOS 5742 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
Microsoft Windows 10 6659 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Cisco IDS Network Sensor 1 1
Cisco RSPAN - Cisco Remote Switch Port Analyzer 1 1
Brocade ADX 1 1
IBM Storwize 16 1
Microsoft Office Online 25 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Microsoft Lync 272 1
Alfresco 114 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Microsoft Dynamics CRM 389 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 854 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft SQL Server 797 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Exchange 683 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
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Приданкин Андрей 30 23
Чамара Денис 57 20
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Шадаев Максут 384 13
Елистратов Николай 90 13
Акимов Максим 167 12
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Албычев Александр 74 12
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
Палюх Юрий 15 12
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Рудзевич Мария 34 11
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Попов Сергей 72 11
Петрушин Андрей 64 11
Комар Евгений 20 11
Новиков Павел 67 11
Россия - Российская федерация - РФ 57544 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 23
Россия - Республика Алтай 687 20
Россия - Тульская область 753 18
Россия - Челябинская область 659 17
Россия - Ростовская область 864 17
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Россия - Республика Мордовия 388 15
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Россия - Сахалинская область 435 12
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Казахстан - Республика 2641 11
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Россия - Архангельская область 343 5
Восточная Европа 1682 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
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Япония 2802 1
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Европа Западная 616 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 14
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 5
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 8
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
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