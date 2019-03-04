Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Калина Роман
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Публикаций - 60, упоминаний - 66
Калина Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 39
|Приданкин Андрей 30 23
|Чамара Денис 57 20
|Бутенко Юрий 64 20
|Матвеева Татьяна 83 20
|Цариковский Федор 31 19
|Чернякова Елена 26 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Герасимюк Максим 20 19
|Песчанских Георгий 37 18
|Раков Ярослав 48 18
|Стрельцов Андрей 53 17
|Власов Сергей 76 17
|Звягина Наталья 64 17
|Бойко Елена 151 17
|Крюков Сергей 26 17
|Селиванов Дмитрий 48 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Левин Леонид 83 17
|Соколов Алексей 121 16
|Козырев Алексей 270 15
|Иванов Алексей 76 15
|Ковнир Евгений 71 15
|Фомичев Олег 107 14
|Скляр Алексей 49 13
|Козлов Александр 54 13
|Шадаев Максут 384 13
|Елистратов Николай 90 13
|Акимов Максим 167 12
|Горбачев Александр 18 12
|Албычев Александр 74 12
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
|Палюх Юрий 15 12
|Ермолаев Артем 340 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Попов Сергей 72 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Комар Евгений 20 11
|Новиков Павел 67 11
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 15
|CNews Analytics 1991 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
|УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
|ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru