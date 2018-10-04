Обзор неттопа Dell Optiplex 5060 цены неттопа и стационара со сходными параметрами, то второй обойдется раза в полтора дешевле. Dell Optiplex 5060 – один из типичных представителей неттопов с некоторыми заявками на уникальност

Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса ийском рынке новых ноутбуков корпоративного класса Latitude, а также настольных систем и моноблоков OptiPlex. Портфель ноутбуков бизнес-класса Dell Latitude пополнился новыми моделями: Latitude

Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда Одна из таких систем – новейший десктоп Dell OptiPlex 7040, выпускаемый в разных форм-факторах: Small Form Factor (SFF), Mini Tower (MT) и

Полный улей технологий oomi, пакетом БА-решений Dell Toad, аналитикой Dell Statistica и SynerScope), настольные компьютеры Dell OptiPlex 3020 и мониторы Dell UltraSharp. Причиной стал не внезапный интерес городской м

Dell начала в России продажи новых продуктов корпоративного класса ии новых продуктов корпоративного класса: рабочих станций Precision, настольных систем и моноблоков OptiPlex и ноутбуков Vostro. Представленные системы работают на основе новейших процессоров I

Dell представила новые корпоративные ПК OptiPlex и нулевой клиент для сред VMware анные функции управления приложениями. Доступность Системы Dell OptiPlex серий 7000 и 5000, а также Dell OptiPlex Micro (MFF) с ПО Intel Unite доступны для приобретения через официальных партне

Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями Компания Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями в элегантном корпусе. Новинки включают ноутбук-трансформер Latitude

Dell Latitude и Dell OptiPlex теперь в России Сегодня компания Dell объявила о поставке ноутбуков Dell Latitude и настольных систем Dell OptiPlex на российский рынок. Ноутбуки линейки Dell Latitude предназначены для бизнеса, обесп

Dell расширила портфель решений для виртуализации рабочих мест Компания Dell представила новые настольные тонкие клиенты Dell OptiPlex FX170 и FX130 из портфеля решений для виртуализации рабочих мест. Разработанные для

Dell дополнил линейку корпоративных ПК двумя моделями я Dell объявила о выходе на рынок 2 новых моделей корпоративного ПК с инновационным дизайном – Dell OptiPlex GX280 и SX280 на базе процессоров Intel Celeron D, a также семейства Intel Pentium 4

Foxconn сделает для Dell 2 млн. компьютеров Optiplex SX260 водитель материнских плат Hon Hai, также известная как Foxconn, объявил о заключении контракта с корпорацией Dell. В рамках договора Foxconn произведет и поставит Dell 2 млн. персональных компьютеров Optiplex SX260. Известно также, что обе компании - Dell и Foxconn - приобретают некоторые виды комплектующих у Intel. На прошлой неделе Foxconn объявил, что планирует поставить Intel большое ко

Dell создал свой самый маленький настольный ПК Корпорация Dell объявила о выпуске новой модели сверхкомпактного настольного компьютера OptiPlex SX260. Компьютер, созданный на базе процессора Intel Pentium 4 с частотой 2,4 ГГц, о

Dell обновила линейку настольных систем Корпорация Dell представила на рынке новую модель настольной системы Dell OptiPlex GX260, отличительной особенностью которой является наличие встроенного на материнско

Dell представила новую настольную систему OptiPlex GX240 на базе Intel Pentium 4 Корпорация Dell Computer представила свою новую разработку, настольную систему Dell OptiPlex GX240 на базе процессора Intel Pentium 4, предназначенную для широкого круга пользов

DellSystems представила новые корпоративные компьютерные системы Dell льзователей. Среди объявленных новинок ноутбуки Dell Latitude C600, C800 и L400, настольные системы Dell OptiPlex GX 150 и GX 400, рабочая станция Dell Precision 330, серверы Dell PowerEdge 155

Dell представила настольный ПК OptiPlex GX 150 Dell сообщила о выпуске настольного ПК OptiPlex GX 150 в корпусе SF (small form-factor). Система построена на базе процессоров Intel

Dell заменит материнские платы на персональных компьютерах OptiPlex GX200 Сегодня компания Dell начнет замену материнских плат на компьютерах OptiPlex модели GX200, проданных с 8 мая по 12 октября прошлого года. Представители Dell назы

Dell Systems выводит на российский рынок новые модели ПК семейства Dell Optiplex представитель корпорации Dell в России, анонсирует на отечественном рынке модели ПК семейства Dell OptiPlex. Российским пользователям будут представлены модели Dell OptiPlex GX100 и Del

Dell снизила цены на компьютеры OptiPlex Компания Dell Computer снизила цены на компьютеры серии OptiPlex. Максимально цена была снижена на модель OptiPlex GX1 на базе процессора Pent

Dell представила новый форм-фактор для ПК OptiPlex Компания Dell Computer представила более компактные модели ПК OptiPlex. Новый форм-фактор позволяет уменьшить размеры ПК на 44% по сравнению с существующим