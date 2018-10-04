Получите все материалы CNews по ключевому слову
Dell OptiPlex серия настольных моноблоков
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.10.2018
|
Обзор неттопа Dell Optiplex 5060
цены неттопа и стационара со сходными параметрами, то второй обойдется раза в полтора дешевле. Dell Optiplex 5060 – один из типичных представителей неттопов с некоторыми заявками на уникальност
|28.06.2018
|
Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса
ийском рынке новых ноутбуков корпоративного класса Latitude, а также настольных систем и моноблоков OptiPlex. Портфель ноутбуков бизнес-класса Dell Latitude пополнился новыми моделями: Latitude
|19.07.2016
|
Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда
Одна из таких систем – новейший десктоп Dell OptiPlex 7040, выпускаемый в разных форм-факторах: Small Form Factor (SFF), Mini Tower (MT) и
|29.06.2016
|
Полный улей технологий
oomi, пакетом БА-решений Dell Toad, аналитикой Dell Statistica и SynerScope), настольные компьютеры Dell OptiPlex 3020 и мониторы Dell UltraSharp. Причиной стал не внезапный интерес городской м
|18.12.2015
|
Dell начала в России продажи новых продуктов корпоративного класса
ии новых продуктов корпоративного класса: рабочих станций Precision, настольных систем и моноблоков OptiPlex и ноутбуков Vostro. Представленные системы работают на основе новейших процессоров I
|23.10.2015
|
Dell представила новые корпоративные ПК OptiPlex и нулевой клиент для сред VMware
анные функции управления приложениями. Доступность Системы Dell OptiPlex серий 7000 и 5000, а также Dell OptiPlex Micro (MFF) с ПО Intel Unite доступны для приобретения через официальных партне
|12.09.2014
|
Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями
Компания Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями в элегантном корпусе. Новинки включают ноутбук-трансформер Latitude
|10.07.2012
|
Dell Latitude и Dell OptiPlex теперь в России
Сегодня компания Dell объявила о поставке ноутбуков Dell Latitude и настольных систем Dell OptiPlex на российский рынок. Ноутбуки линейки Dell Latitude предназначены для бизнеса, обесп
|31.05.2011
|
Dell расширила портфель решений для виртуализации рабочих мест
Компания Dell представила новые настольные тонкие клиенты Dell OptiPlex FX170 и FX130 из портфеля решений для виртуализации рабочих мест. Разработанные для
|02.07.2004
|
Dell дополнил линейку корпоративных ПК двумя моделями
я Dell объявила о выходе на рынок 2 новых моделей корпоративного ПК с инновационным дизайном – Dell OptiPlex GX280 и SX280 на базе процессоров Intel Celeron D, a также семейства Intel Pentium 4
|23.12.2002
|
Foxconn сделает для Dell 2 млн. компьютеров Optiplex SX260
водитель материнских плат Hon Hai, также известная как Foxconn, объявил о заключении контракта с корпорацией Dell. В рамках договора Foxconn произведет и поставит Dell 2 млн. персональных компьютеров Optiplex SX260. Известно также, что обе компании - Dell и Foxconn - приобретают некоторые виды комплектующих у Intel. На прошлой неделе Foxconn объявил, что планирует поставить Intel большое ко
|28.10.2002
|
Dell создал свой самый маленький настольный ПК
Корпорация Dell объявила о выпуске новой модели сверхкомпактного настольного компьютера OptiPlex SX260. Компьютер, созданный на базе процессора Intel Pentium 4 с частотой 2,4 ГГц, о
|08.07.2002
|
Dell обновила линейку настольных систем
Корпорация Dell представила на рынке новую модель настольной системы Dell OptiPlex GX260, отличительной особенностью которой является наличие встроенного на материнско
|14.09.2001
|
Dell представила новую настольную систему OptiPlex GX240 на базе Intel Pentium 4
Корпорация Dell Computer представила свою новую разработку, настольную систему Dell OptiPlex GX240 на базе процессора Intel Pentium 4, предназначенную для широкого круга пользов
|29.03.2001
|
DellSystems представила новые корпоративные компьютерные системы Dell
льзователей. Среди объявленных новинок ноутбуки Dell Latitude C600, C800 и L400, настольные системы Dell OptiPlex GX 150 и GX 400, рабочая станция Dell Precision 330, серверы Dell PowerEdge 155
|12.02.2001
|
Dell представила настольный ПК OptiPlex GX 150
Dell сообщила о выпуске настольного ПК OptiPlex GX 150 в корпусе SF (small form-factor). Система построена на базе процессоров Intel
|06.02.2001
|
Dell заменит материнские платы на персональных компьютерах OptiPlex GX200
Сегодня компания Dell начнет замену материнских плат на компьютерах OptiPlex модели GX200, проданных с 8 мая по 12 октября прошлого года. Представители Dell назы
|13.10.1999
|
Dell Systems выводит на российский рынок новые модели ПК семейства Dell Optiplex
представитель корпорации Dell в России, анонсирует на отечественном рынке модели ПК семейства Dell OptiPlex. Российским пользователям будут представлены модели Dell OptiPlex GX100 и Del
|01.07.1999
|
Dell снизила цены на компьютеры OptiPlex
Компания Dell Computer снизила цены на компьютеры серии OptiPlex. Максимально цена была снижена на модель OptiPlex GX1 на базе процессора Pent
|16.06.1999
|
Dell представила новый форм-фактор для ПК OptiPlex
Компания Dell Computer представила более компактные модели ПК OptiPlex. Новый форм-фактор позволяет уменьшить размеры ПК на 44% по сравнению с существующим
|01.03.1999
|
Dell выпустила новые модели компьютеров OptiPlex GX1 и GX1p
Компания Dell Computer Corporation представила две новые модели ПК с процессором Pentium III. OptiPlex GX1 поставляется с Pentium III 450 МГц, памятью 64 Мб SDRAM, жестким диском 6,4 Гб E
Dell OptiPlex и организации, системы, технологии, персоны:
|InformationWeek 241 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
|NYT - The New York Times 1100 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|AP - Associated Press 2007 1
|Fortune 211 1
|Silicon 494 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
|Independent 111 1
|Bloomberg 1627 1
|Inquirer 463 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.