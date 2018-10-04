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Dell OptiPlex серия настольных моноблоков

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04.10.2018 Обзор неттопа Dell Optiplex 5060

цены неттопа и стационара со сходными параметрами, то второй обойдется раза в полтора дешевле. Dell Optiplex 5060 – один из типичных представителей неттопов с некоторыми заявками на уникальност
28.06.2018 Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса

ийском рынке новых ноутбуков корпоративного класса Latitude, а также настольных систем и моноблоков OptiPlex. Портфель ноутбуков бизнес-класса Dell Latitude пополнился новыми моделями: Latitude
19.07.2016 Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда

Одна из таких систем – новейший десктоп Dell OptiPlex 7040, выпускаемый в разных форм-факторах: Small Form Factor (SFF), Mini Tower (MT) и
29.06.2016 Полный улей технологий

oomi, пакетом БА-решений Dell Toad, аналитикой Dell Statistica и SynerScope), настольные компьютеры Dell OptiPlex 3020 и мониторы Dell UltraSharp. Причиной стал не внезапный интерес городской м
18.12.2015 Dell начала в России продажи новых продуктов корпоративного класса

ии новых продуктов корпоративного класса: рабочих станций Precision, настольных систем и моноблоков OptiPlex и ноутбуков Vostro. Представленные системы работают на основе новейших процессоров I
23.10.2015 Dell представила новые корпоративные ПК OptiPlex и нулевой клиент для сред VMware

анные функции управления приложениями. Доступность Системы Dell OptiPlex серий 7000 и 5000, а также Dell OptiPlex Micro (MFF) с ПО Intel Unite доступны для приобретения через официальных партне
12.09.2014 Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями

Компания Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями в элегантном корпусе. Новинки включают ноутбук-трансформер Latitude

10.07.2012 Dell Latitude и Dell OptiPlex теперь в России

Сегодня компания Dell объявила о поставке ноутбуков Dell Latitude и настольных систем Dell OptiPlex на российский рынок. Ноутбуки линейки Dell Latitude предназначены для бизнеса, обесп
31.05.2011 Dell расширила портфель решений для виртуализации рабочих мест

Компания Dell представила новые настольные тонкие клиенты Dell OptiPlex FX170 и FX130 из портфеля решений для виртуализации рабочих мест. Разработанные для

02.07.2004 Dell дополнил линейку корпоративных ПК двумя моделями

я Dell объявила о выходе на рынок 2 новых моделей корпоративного ПК с инновационным дизайном – Dell OptiPlex GX280 и SX280 на базе процессоров Intel Celeron D, a также семейства Intel Pentium 4
23.12.2002 Foxconn сделает для Dell 2 млн. компьютеров Optiplex SX260

водитель материнских плат Hon Hai, также известная как Foxconn, объявил о заключении контракта с корпорацией Dell. В рамках договора Foxconn произведет и поставит Dell 2 млн. персональных компьютеров Optiplex SX260. Известно также, что обе компании - Dell и Foxconn - приобретают некоторые виды комплектующих у Intel. На прошлой неделе Foxconn объявил, что планирует поставить Intel большое ко
28.10.2002 Dell создал свой самый маленький настольный ПК

  Корпорация Dell объявила о выпуске новой модели сверхкомпактного настольного компьютера OptiPlex SX260. Компьютер, созданный на базе процессора Intel Pentium 4 с частотой 2,4 ГГц, о
08.07.2002 Dell обновила линейку настольных систем

Корпорация Dell представила на рынке новую модель настольной системы Dell OptiPlex GX260, отличительной особенностью которой является наличие встроенного на материнско
14.09.2001 Dell представила новую настольную систему OptiPlex GX240 на базе Intel Pentium 4

Корпорация Dell Computer представила свою новую разработку, настольную систему Dell OptiPlex GX240 на базе процессора Intel Pentium 4, предназначенную для широкого круга пользов
29.03.2001 DellSystems представила новые корпоративные компьютерные системы Dell

льзователей. Среди объявленных новинок ноутбуки Dell Latitude C600, C800 и L400, настольные системы Dell OptiPlex GX 150 и GX 400, рабочая станция Dell Precision 330, серверы Dell PowerEdge 155
12.02.2001 Dell представила настольный ПК OptiPlex GX 150

Dell сообщила о выпуске настольного ПК OptiPlex GX 150 в корпусе SF (small form-factor). Система построена на базе процессоров Intel
06.02.2001 Dell заменит материнские платы на персональных компьютерах OptiPlex GX200

Сегодня компания Dell начнет замену материнских плат на компьютерах OptiPlex модели GX200, проданных с 8 мая по 12 октября прошлого года. Представители Dell назы
13.10.1999 Dell Systems выводит на российский рынок новые модели ПК семейства Dell Optiplex

представитель корпорации Dell в России, анонсирует на отечественном рынке модели ПК семейства Dell OptiPlex. Российским пользователям будут представлены модели Dell OptiPlex GX100 и Del
01.07.1999 Dell снизила цены на компьютеры OptiPlex

Компания Dell Computer снизила цены на компьютеры серии OptiPlex. Максимально цена была снижена на модель OptiPlex GX1 на базе процессора Pent
16.06.1999 Dell представила новый форм-фактор для ПК OptiPlex

Компания Dell Computer представила более компактные модели ПК OptiPlex. Новый форм-фактор позволяет уменьшить размеры ПК на 44% по сравнению с существующим
01.03.1999 Dell выпустила новые модели компьютеров OptiPlex GX1 и GX1p

Компания Dell Computer Corporation представила две новые модели ПК с процессором Pentium III. OptiPlex GX1 поставляется с Pentium III 450 МГц, памятью 64 Мб SDRAM, жестким диском 6,4 Гб E

Публикаций - 89, упоминаний - 192

Dell OptiPlex и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 82
Dell Technologies - Dell Computer 2219 72
Intel Corporation 12811 29
Microsoft Corporation 25775 12
HP Inc. 5883 8
Lenovo Group 2446 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Nvidia Corp 4002 6
Apple Inc 13154 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
VAIO 475 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Broadcom - VMware 2610 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 3
Dell Systems - Деловые системы 53 2
SonicWall 59 2
HP 3Com 681 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Rambus 246 2
Linspire - Lindows 59 2
Huawei 4676 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Sony 6739 2
X-Com - Икс ком 188 2
Bang&Olufsen - B&O 148 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 1
Google LLC 12688 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Biostar - Biostar Microtech 34 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Virtustream 14 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
Открытые технологии 732 1
PassMark Software 27 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Dell Ventures 30 2
Boeing 1031 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Mazda Motor Corporation 73 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Верный - торговая сеть 326 1
Puma - Пума 50 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Фан ГК - Фан Дистрибьютор 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Евросеть 1421 1
Ford 434 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
TCG - Trusted Computing Group 31 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 42
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 30
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 17
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 15
Моноблок - Monoblock PC 1115 12
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 10
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 9
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 9
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 8
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USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 7
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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