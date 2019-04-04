Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Dell OptiPlex
серия настольных моноблоков
Публикаций - 44, упоминаний - 88
Dell OptiPlex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Dell EMC 4250 32
|Microsoft Corporation 19789 7
|Dell Technologies - Dell Computer 680 6
|HP Inc. 4769 5
|IBM 7952 5
|Lenovo Group 1869 3
|HP - Hewlett-Packard 3157 3
|Nvidia Corp 2803 3
|AMD - Advanced Micro Devices 3287 3
|Intel Corporation 9950 3
|VMware 1915 2
|Xerox Евразия 47 1
|Google LLC 8945 1
|Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 456 1
|Cinimex - Синимекс 163 1
|Directum - Директум 766 1
|Xerox 968 1
|NetApp 505 1
|Micro Focus - Novell 778 1
|Philips 1559 1
|FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 706 1
|Sony 4996 1
|Ericsson 2185 1
|LG Electronics 2880 1
|Huawei 3015 1
|Amazon Inc - Amazon.com 2373 1
|Cisco Systems 4398 1
|Apple Inc - Эппл Рус 9467 1
|Oracle Corporation 5540 1
|Meta - Facebook 3968 1
|SAP SE 4145 1
|MSI - Micro-Star International 451 1
|DEXP 27 1
|Связной ГК 1047 1
|ГПБ - Газпромбанк 767 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 302 1
|Boeing 441 1
|Ford 306 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2372 1
|TCG - Trusted Computing Group 16 1
|Борзилов Давид 36 1
|Sam Burd - Сэм Бурд 5 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 173 1
|Сыкулев Андрей 61 1
|Жуков Олег 20 1
|Калина Роман 60 1
|Garry Adam - Гэрри Адам 1 1
|Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
|Дубов Борис 5 1
|NYT - The New York Times 890 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1216 2
|CNews - ZOOM.CNews 1263 1
|Bloomberg 923 1
|InformationWeek 173 1
|Silicon 196 1
|IDC - International Data Corporation 4244 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
|Gartner 3042 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1077767, в очереди разбора - 977579.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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