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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Dell OptiPlex
серия настольных моноблоков



04.04.2019 «Связной | Евросеть»: продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности выросли втрое 1
25.01.2019 Dell Technologies представила новинки для образовательных учреждений 1
04.10.2018 Обзор неттопа Dell Optiplex 5060 2
28.06.2018 Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса 11
26.04.2018 Dell представила обновленную линейку ПК для бизнеса 5
11.05.2017 Электронные отходы в России: подходы есть, культуры нет 1
18.12.2015 Dell начала в России продажи новых продуктов корпоративного класса 4
23.11.2015 Dell World Forum: стратегия обновленного Dell 3
23.10.2015 Dell представила новые корпоративные ПК OptiPlex и нулевой клиент для сред VMware 9
12.09.2014 Dell пополнила портфель продуктов Latitude и OptiPlex новыми моделями 3
24.12.2012 Dell завершила приобретение Credant Technologies 1
19.10.2012 Dell обновила линейку корпоративных и потребительских компьютеров для Windows 8 2
31.05.2011 Dell расширила портфель решений для виртуализации рабочих мест 8
11.02.2011 Dell провел крупнейшее обновление модельного ряда и показал планшет 1
01.07.2010 Более 500 тыс. ноутбуков Sony перегреваются из-за брака 1
30.06.2010 Dell продавала бракованные компьютеры, зная о дефектах 2
21.11.2008 CNews FORUM 2008: рост в условиях кризиса 4
30.04.2008 Производители ПК придумали, как продлить жизнь Windows XP 1
29.04.2008 Производители ПК придумали, как продлить жизнь XP 1
27.02.2007 Dell будет предустанавливать Linux 1
11.08.2006 Dell получил заказ на $100 млн 1
01.06.2006 Dell открывает новые фабрики в Индии и Китае 1
03.12.2004 Philips покупает продукцию Dell на $700 млн. 1
07.07.2004 В Microsoft затягивают пояса 1
14.01.2003 Dell вышел на рынок электронных кассовых аппаратов 1
08.05.2002 Корпорация Intel представила адаптеры Gigabit Ethernet для серверов и ПК 2
19.09.2001 Dell перенесет производство ПК в Китай 1
09.07.2001 Dell: новое лицо системных утилит 1
06.02.2001 Dell заменит материнские платы на персональных компьютерах OptiPlex GX200 1
25.01.2001 Dell заключила партнерское соглашение с Unisys 1
27.04.2000 Dell предоставит техническую поддержку для компьютерных систем Boeing 1
15.02.2000 Dell представила первую модель двухпроцессорного ПК, способного удовлетворить потребности Windows 2000 1
01.09.1999 Акции ATI Technologies упали на 12% после неудачной попытки заключить сделку с Dell на поставку графических адаптеров 1
01.07.1999 Dell снизила цены на компьютеры OptiPlex 1
29.06.1999 Dell продлила контракт с Boeing на три года 1
16.06.1999 Dell представила новый форм-фактор для ПК OptiPlex 2
11.06.1999 Dell начинает продажу компьютеров с установленным Microsoft Office 2000 1
27.05.1999 Dell анонсировала пакет для сетевого администрирования OpenManage IT Assistant 1
30.04.1999 Dell открыла онлайновый магазин в Латинской Америке 1
13.04.1999 Dell начала поставки ПК со встроенными приводами ZIP 250 Мб 1

Публикаций - 44, упоминаний - 88

Dell OptiPlex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dell EMC 4250 32
Microsoft Corporation 19789 7
Dell Technologies - Dell Computer 680 6
HP Inc. 4769 5
IBM 7952 5
Lenovo Group 1869 3
HP - Hewlett-Packard 3157 3
Nvidia Corp 2803 3
AMD - Advanced Micro Devices 3287 3
Intel Corporation 9950 3
VMware 1915 2
Xerox Евразия 47 1
Google LLC 8945 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 456 1
Cinimex - Синимекс 163 1
Directum - Директум 766 1
Xerox 968 1
NetApp 505 1
Micro Focus - Novell 778 1
Philips 1559 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 706 1
Sony 4996 1
Ericsson 2185 1
LG Electronics 2880 1
Huawei 3015 1
Amazon Inc - Amazon.com 2373 1
Cisco Systems 4398 1
Apple Inc - Эппл Рус 9467 1
Oracle Corporation 5540 1
Meta - Facebook 3968 1
SAP SE 4145 1
MSI - Micro-Star International 451 1
DEXP 27 1
Связной ГК 1047 1
ГПБ - Газпромбанк 767 1
Walmart - Wal-Mart Stores 302 1
Boeing 441 1
Ford 306 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7091 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 332 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 12 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2372 1
TCG - Trusted Computing Group 16 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8318 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1763 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 504 4
DDR - Double data rate 1846 3
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 242 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2710 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1296 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 705 2
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 118 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1365 2
SFF - Small Form Factor 64 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 929 2
USB Type-C - USB-C 912 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1254 2
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 155 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2918 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 265 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1568 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 417 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 151 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 656 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 294 1
3D-печать 139 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 909 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 249 1
Gigabit Ethernet 793 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 336 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11476 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2291 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 479 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2706 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3681 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 333 1
IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 35 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 129 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1453 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 434 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 100 14
Microsoft Windows 10 9698 8
Intel Core - Семейство процессоров 921 5
Nvidia GeForce GTX 2843 4
Microsoft Office 2795 3
Intel Core vPro - Серия процессоров 97 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 141 3
Dell SupportAssist 13 2
Linux OS 6817 2
Apple iOS 5790 2
Microsoft Windows 7 1666 2
Microsoft Windows XP 2009 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1359 2
Dell Vostro - Серия ноутбуков 21 2
Dell Prosupport Plus 15 2
Dell Client Command Suite 6 2
Intel Optane Memory 83 2
Intel Authenticate 5 2
Microsoft Windows Autopilot 10 2
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 40 2
Dell InfinityEdge 18 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 536 2
Microsoft Windows Hello 171 2
Microsoft PowerPoint 591 1
VMware View 42 1
Dell Hybrid Cloud System (DHCS) 3 1
Fujitsu LifeBook 64 1
AMD Radeon WX 1 1
Intel Core i - Cерия процессоров 353 1
Nvidia Quadro P GPU 16 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1017 1
Intel Celeron - Серия процессоров 814 1
VMware AirWatch 40 1
Dell Precision - Серия рабочих станций 57 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
Apache OpenOffice 386 1
Nvidia Quadro GPU 98 1
Corning Gorilla Glass 499 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 577 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 91 1
Борзилов Давид 36 1
Sam Burd - Сэм Бурд 5 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 173 1
Сыкулев Андрей 61 1
Жуков Олег 20 1
Калина Роман 60 1
Garry Adam - Гэрри Адам 1 1
Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
Дубов Борис 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27809 7
Россия - Российская федерация - РФ 76019 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9279 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25005 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10419 2
Япония 6597 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1137 2
Европа 6391 2
Азия - Азиатский регион 2825 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1200 1
Малайзия 643 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 347 1
Португалия - Португальская Республика 569 1
США - Техас 573 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 215 1
Южная Корея - Республика 2814 1
Индия - Республика 3404 1
Южная Америка 552 1
США - Нью-Йорк 2251 1
Северная Америка 2331 1
Америка 888 1
Норвегия - Королевство 733 1
Сингапур - Республика 1387 1
Финляндия - Финляндская Республика 1386 1
Нидерланды 1692 1
Африка - Африканский регион 2306 1
Земля - планета Солнечной системы 2543 1
Европа Западная 1171 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11638 1
Европа Восточная 2677 1
Казахстан - Республика 3728 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4753 3
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 23 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 278 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2535 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 513 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 1
Аутсорсинг 99 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3855 1
NYT - The New York Times 890 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1216 2
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
Bloomberg 923 1
InformationWeek 173 1
Silicon 196 1
IDC - International Data Corporation 4244 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
Gartner 3042 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 680 1
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