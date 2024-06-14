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Wells Fargo Wells Fargo & Co Wells Fargo Bank Wells Fargo Securities

Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities

УПОМИНАНИЯ


14.06.2024 Банковский гигант уволил хитрых сотрудников, которые имитировали работу за ПК с помощью симулятора движений мышки и нажатий клавиатуры

Излишняя находчивости приводит к проблемам Более 12 сотрудников компании Wells Fargo остались без работы. Они имитировали бурную деятельность на рабочем месте, установив на свои ПК софт для симуляции работы мышки и клавиатуры, а сами тратили рабочее время по своему

20.08.2015 Банк Wells Fargo с помощью ЦРТ заменил в мобильном приложении пароли на биометрический доступ по голосу и лицу

Банк Wells Fargo заменил в своем мобильном приложении традиционные пароли на биометрический доступ по голосу и лицу. Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Как результат, у корпоративных пользов
23.08.2007 Фишеры планируют заработать на клиентах Wells Fargo

Банковская система Wells Fargo & Co., пострадавшая от сбоя системы в начале недели, может столкнуться с ещё одно
01.08.2005 Банк наживается на собственной беззащитности

Федеральная инспекция США установила, что банк Wells Fargo в течение двух лет подвергал персональные данные сотен тысяч своих клиентов риска
26.03.2002 WellsFargo открывает В2В-площадку по торговле дебиторской задолженностью

Корпорация WellsFargo представила Trade Finance Online (TFO) - новый сервис в рамках своего комплексного
30.01.2001 J.P. Morgan и Wells Fargo объединят автомобильных дистрибьюторов и финансовые компании на новом интернет-ресурсе

Два крупных американских банка - J.P. Morgan Chase и Wells Fargo - вместе с компанией AmeriCredit намереваются открыть новую онлайновую площадку, которая должна объединить компании, занимающиеся продажей и прокатом автомобилей, сообщает CNET. Эти
25.08.2000 Клиенты Wells Fargo считают, что компания пыталась их ограбить

Некоторые клиенты Wells Fargo, крупной сервисной компании, предлагающей пользователям услуги по оформлению и оп
25.07.2000 Wells Fargo запускает коммерческий сетевой банковский портал для корпоративных клиентов

Одна из крупнейших в мире банковских компаний Wells Fargo 24 июля запустила новый коммерческий банковский портал, предназначенный для компаний среднего и крупного бизнеса. Портал, получивший название Commercial Electronic Office, предостав
08.06.2000 eBay и Wells Fargo запускают новую систему оплаты покупок на eBay.

кционе. Оплата покупок будет происходить через Billpoint, онлайновую платежную систему, приобретенную eBay около года назад. Теперь пользователи аукциона могут воспользоваться электронным чеком банка Wells Fargo и уменьшить время транзакций, ведь ранее большинство посылало чеки по обычной почте. Ранее Wells Fargo и eBay уже внедрили P2P (person-to-person) систему оплаты транзакций на
06.05.2000 Банкоматы Wells Fargo подскажут клиенту, куда потратить полученные деньги

Новое поколение банкоматов фирмы Wells Fargo - это не просто банкомат, а значительно более сложное устройство. У него есть мультимедийные возможности, позволяющие клиенту просмотреть фрагменты последних голливудских фильмов ил
02.03.1999 Amazon.com начинает размещать рекламу в банкоматах Wells Fargo

Банк Wells Fargo начал размещать рекламу на экранах своих банкоматов. Первым клиентом, воспользовавшимся новой услугой, стал сайт Amazon.com. Сайт разместит рекламу на более чем 340 банкоматах на те
08.02.1999 Ко дню св. Валентина банк Wells Fargo открыл онлайновый магазин

Американский банк Wells Fargo в связи с приближением дня cв. Валентина открыл на своем сайте новую службу по онлайновой продаже цветов, конфет, CD и поздравительных открыток. Ход несколько неожиданный для банка.

Публикаций - 90, упоминаний - 105

Wells Fargo и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24937 11
Intel Corporation 12355 8
IBM - International Business Machines Corp 9485 8
PayPal 657 7
Apple Inc 12325 7
Amazon Inc - Amazon.com 3065 7
Google LLC 12011 6
Oracle Corporation 6774 6
Dell EMC 5055 6
HP Inc. 5724 6
Cisco Systems 5169 5
HP - Hewlett-Packard 3629 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2222 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 4
Nvidia - Mellanox Technologies 91 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 4
Lane15 Software 4 4
Samsung Electronics 10406 3
SAP SE 5352 3
Broadcom - VMware 2416 3
X Corp - Twitter 2889 3
Yahoo! 3699 3
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 131 3
ЦРТ Инновации 70 3
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 3
Yandex - Яндекс 7888 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1662 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 2
InfoWatch - Инфовотч 1052 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 2
SAS Institute 1006 2
Red Hat 1328 2
Software AG 198 2
Unisys - Unify Square 115 2
Netscape Communications Corporation 422 2
Cisco - Scientific Atlanta 56 2
HPE - Juniper Networks 428 2
Manhattan Associates 60 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 2
Bank of America - Банк Америки 264 16
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 10
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 315 10
eBay Inc 1624 9
Visa International 1956 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 6
American Express - Amex 331 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 6
Merrill Lynch 433 6
Walmart - Wal-Mart Stores 385 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
Barclays 121 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 4
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 4
Capital One 18 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7759 3
Starbucks 90 3
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 3
Robertson Stephens 48 3
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 2
ВТБ - Почта Банк 474 2
Приорбанк 10 2
Альфа-Банк 1804 2
Walt Disney Company 629 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 2
Microsoft - LinkedIn 667 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 2
Ford 416 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
Enron - Enrongate 122 2
Charles Schwab 89 2
Accenture - Andersen Consulting 62 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3452 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5099 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4521 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1419 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5029 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 359 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
Linux Foundation 188 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
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