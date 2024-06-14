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Wells Fargo Wells Fargo & Co Wells Fargo Bank Wells Fargo Securities
УПОМИНАНИЯ
|14.06.2024
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Банковский гигант уволил хитрых сотрудников, которые имитировали работу за ПК с помощью симулятора движений мышки и нажатий клавиатуры
Излишняя находчивости приводит к проблемам Более 12 сотрудников компании Wells Fargo остались без работы. Они имитировали бурную деятельность на рабочем месте, установив на свои ПК софт для симуляции работы мышки и клавиатуры, а сами тратили рабочее время по своему
|20.08.2015
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Банк Wells Fargo с помощью ЦРТ заменил в мобильном приложении пароли на биометрический доступ по голосу и лицу
Банк Wells Fargo заменил в своем мобильном приложении традиционные пароли на биометрический доступ по голосу и лицу. Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Как результат, у корпоративных пользов
|23.08.2007
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Фишеры планируют заработать на клиентах Wells Fargo
Банковская система Wells Fargo & Co., пострадавшая от сбоя системы в начале недели, может столкнуться с ещё одно
|01.08.2005
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Банк наживается на собственной беззащитности
Федеральная инспекция США установила, что банк Wells Fargo в течение двух лет подвергал персональные данные сотен тысяч своих клиентов риска
|26.03.2002
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WellsFargo открывает В2В-площадку по торговле дебиторской задолженностью
Корпорация WellsFargo представила Trade Finance Online (TFO) - новый сервис в рамках своего комплексного
|30.01.2001
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J.P. Morgan и Wells Fargo объединят автомобильных дистрибьюторов и финансовые компании на новом интернет-ресурсе
Два крупных американских банка - J.P. Morgan Chase и Wells Fargo - вместе с компанией AmeriCredit намереваются открыть новую онлайновую площадку, которая должна объединить компании, занимающиеся продажей и прокатом автомобилей, сообщает CNET. Эти
|25.08.2000
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Клиенты Wells Fargo считают, что компания пыталась их ограбить
Некоторые клиенты Wells Fargo, крупной сервисной компании, предлагающей пользователям услуги по оформлению и оп
|25.07.2000
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Wells Fargo запускает коммерческий сетевой банковский портал для корпоративных клиентов
Одна из крупнейших в мире банковских компаний Wells Fargo 24 июля запустила новый коммерческий банковский портал, предназначенный для компаний среднего и крупного бизнеса. Портал, получивший название Commercial Electronic Office, предостав
|08.06.2000
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eBay и Wells Fargo запускают новую систему оплаты покупок на eBay.
кционе. Оплата покупок будет происходить через Billpoint, онлайновую платежную систему, приобретенную eBay около года назад. Теперь пользователи аукциона могут воспользоваться электронным чеком банка Wells Fargo и уменьшить время транзакций, ведь ранее большинство посылало чеки по обычной почте. Ранее Wells Fargo и eBay уже внедрили P2P (person-to-person) систему оплаты транзакций на
|06.05.2000
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Банкоматы Wells Fargo подскажут клиенту, куда потратить полученные деньги
Новое поколение банкоматов фирмы Wells Fargo - это не просто банкомат, а значительно более сложное устройство. У него есть мультимедийные возможности, позволяющие клиенту просмотреть фрагменты последних голливудских фильмов ил
|02.03.1999
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Amazon.com начинает размещать рекламу в банкоматах Wells Fargo
Банк Wells Fargo начал размещать рекламу на экранах своих банкоматов. Первым клиентом, воспользовавшимся новой услугой, стал сайт Amazon.com. Сайт разместит рекламу на более чем 340 банкоматах на те
|08.02.1999
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Ко дню св. Валентина банк Wells Fargo открыл онлайновый магазин
Американский банк Wells Fargo в связи с приближением дня cв. Валентина открыл на своем сайте новую службу по онлайновой продаже цветов, конфет, CD и поздравительных открыток. Ход несколько неожиданный для банка.
Wells Fargo и организации, системы, технологии, персоны:
|CNET Networks - CNET News 1643 5
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|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 3
|All Things Digital 167 3
|Tom’s Hardware 452 2
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
|Dow Jones - MarketWatch 333 2
|Forbes - Форбс 872 2
|SiliconValley.com - SV.com 239 2
|Bloomberg 1335 2
|Fortune 208 2
|iMore 22 2
|DigiTimes - Издание 1316 1
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|NYT - The New York Times 1067 1
|WikiLeaks 120 1
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