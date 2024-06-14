Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities

Банковский гигант уволил хитрых сотрудников, которые имитировали работу за ПК с помощью симулятора движений мышки и нажатий клавиатуры Излишняя находчивости приводит к проблемам Более 12 сотрудников компании Wells Fargo остались без работы. Они имитировали бурную деятельность на рабочем месте, установив на свои ПК софт для симуляции работы мышки и клавиатуры, а сами тратили рабочее время по своему