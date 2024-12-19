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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чернышов Михаил



19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 2
22.11.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
22.10.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку? 1
08.12.2016 МТС назначила директора филиала в Сахалинской области 1
15.09.2016 МТС назначила нового директора в Приамурье 1
07.09.2016 МТС назначила нового директора филиала в Республике Башкортостан 1
07.09.2016 МТС назначила директора филиала в Приморском крае 1
06.09.2016 МТС назначила нового руководителя филиала в Томской области 1
24.08.2016 МТС назначила директора филиала в Свердловской области 1
02.06.2016 МТС объявила о назначении директора Нижегородского филиала 1
12.05.2016 МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза 1
15.02.2016 МТС открыла более 200 новых салонов в Поволжье 1
05.02.2016 МТС: Продажи LTE-гаджетов в Поволжье выросли почти втрое 1
18.11.2015 Фиксированные сети МТС по всей России будут обслуживать нижегородцы 1
05.10.2015 Аналитический отчет МТС: Бизнес в крупнейших регионах Поволжья «управляется» со смартфонов 1
03.09.2015 Абоненты МТС в Поволжье предпочли отдых на родине 1
08.06.2015 МТС запустила сеть 4G в Сарове 1
19.03.2015 Более миллиона жителей Нижегородской области получили доступ к 4G МТС 1
04.03.2015 МТС объявила о назначении директора Кировского филиала 1
22.01.2015 В период новогодних продаж спрос на LTE-смартфоны в рознице МТС в Поволжье увеличился почти в 2,5 раза 1
23.10.2014 МТС улучшила качество связи в 50 населенных пунктах Нижегородской области 1
01.10.2014 Гендиректор Prestigio ушел торговать «электронными сигаретами» 1
17.09.2014 МТС инвестирует в телеком-инфраструктуру Удмуртии более 757 млн руб. 1
03.09.2014 МТС разогнала сеть LTE до 225 Мбит/с 1
28.07.2014 МТС инвестирует более 670 млн руб. в развитие телеком-инфраструктуры Кировской области 1
17.07.2014 Softline модернизировала сетевую инфраструктуру международной клиники Medem 1
09.04.2014 Роман Хрулёв назначен директором МТС в Кирове 1
09.04.2014 Директором объединенного филиала МТС в Ульяновске, Пензе и Саранске назначен Евгений Галушко 1
03.03.2014 МТС запустила собственную сеть LTE в Татарстане 1
24.01.2014 34 тыс. чиновников Поволжья воспользуются услугами МТС в 2014 г 1
09.10.2013 Михаил Чернышов назначен директором «МТС Поволжье» 2
27.03.2013 МТС «дополнила реальность» в Хабаровском краевом музее 1
31.01.2013 Смартфоны Highscreen: от Grand Tourismo до «большого взрыва» 1
03.11.2010 Американцы создали ГЛОНАСС-чипы для телефонов и смартфонов 1
04.02.2010 Сегодня Symbian открывает исходные коды новой ОС 1
14.01.2010 Google допустила массу ошибок со смартфоном – мнение эксперта 1
19.10.2009 Рынку навигаторов предрекли конец роста 1
05.12.2008 «Неоторг» разорился 1
28.07.2008 3G встряхнет российский рынок коммуникаторов 2

Публикаций - 41, упоминаний - 44

Чернышов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 29
МТС Поволжье макрорегион 56 19
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 8
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 8
Samsung Electronics 10255 7
Sony 6544 5
Apple Inc 12101 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
HTC Corporation 1499 3
Авантелеком 24 3
Microsoft Corporation 24625 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Huawei 3933 2
Qualcomm Technologies 1822 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Vodafone Group 1370 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Supra 35 1
Oysters 21 1
Ростелеком 9701 1
Yandex - Яндекс 7340 1
LG Electronics 3614 1
Lenovo Motorola 3501 1
Nvidia Corp 3487 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
MediaTek - Ralink 527 1
Garmin - Гармин 200 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Archos Technology 72 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Google LLC 11775 1
PocketBook International 92 1
Кировэлектросвязь 7 1
TomTom 51 1
Rover - RoverComputers 414 1
МТС Сибирь макрорегион 48 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
Ингосстрах СПАО 421 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 108 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
ГБУЗ Туберкулезная клиническая больница № 3 имени Г. А. Захарьина 1 1
Белый Ветер 356 1
Наукоград - технопарк 134 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова 5 1
Lime Credit Group - LCGroup - Лайм-Займ МФК 1 1
Евразия Ассистанс 1 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Правительство Кировской области 20 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 48 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 18 1
Администрация Ижевска 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Администрация Нижнего Новгорода 6 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Symbian Foundation 38 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 4
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 238 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
DigiTimes - Издание 1310 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
IDC - International Data Corporation 4910 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Gartner - Гартнер 3556 1
IHS iSuppli 397 1
SmartMarketing 73 1
MForum Analytics 20 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 32 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 3 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
КГФЭИ - Казанский государственный финансово-экономический институт 3 1
ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 5 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 38 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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