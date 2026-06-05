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Правительство Кировской области

Правительство Кировской области

СОБЫТИЯ


05.06.2026 МТС и правительство Кировской области договорились о цифровом развитии региона 2
21.02.2025 Команда «Билайна» по работе с большими данными и ИИ внедрила «Единого Кардиолога» в Кировской области 1
01.11.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2024 года 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1
01.02.2017 МТС обеспечит телеком-сервисами госсектор Кировской области 1
03.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2015 года 1
10.11.2015 В Кировской области появился Региональный информационный центр, созданный по технологиям «УЭК» 1
27.10.2015 МТС улучшила качество связи в населенных пунктах Кировской области 1
17.09.2015 «Ростелеком» предоставил доступ в интернет двум крупным медучреждениям Кирова 1
16.07.2015 МТС за год увеличила количество базовых станций в Кировской области в 1,5 раза 1
24.02.2015 МТС обеспечит услугами связи более 40 тыс. сотрудников госсектора в Поволжье 1
28.07.2014 МТС инвестирует более 670 млн руб. в развитие телеком-инфраструктуры Кировской области 3
05.02.2014 Более 2 тыс. кировских госслужащих воспользуются услугами МТС в 2014 г. 2
24.01.2014 34 тыс. чиновников Поволжья воспользуются услугами МТС в 2014 г 1
26.03.2013 МТС обеспечит связью 28 тыс. сотрудников государственных структур Поволжья 1
30.01.2012 В Кировской области запущена в промышленную эксплуатацию ИАС управления госзакупками 1
04.02.2009 «Норбит» автоматизировал госзакупки в Кировской области 1
09.01.2008 Новое в ИКТ-законодательстве России: декабрь 2007 1
27.10.2004 В Кировской области построят единую региональную сеть связи 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Правительство Кировской области и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 8
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 2
МедТех ИИ 6 1
Ростелеком 10777 1
МегаФон 10513 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9413 1
Ланит - Норбит - Norbit 425 1
ФОРС - Центр разработки 697 1
АйТи 1498 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
Кейсистемс - Keysystems 39 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 2
Почта России ПАО 2322 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 12 1
ГБУЗ Туберкулезная клиническая больница № 3 имени Г. А. Захарьина 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 7 1
НСПК - Национальная система платежных карт 932 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 474 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 108 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5376 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2820 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4913 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 252 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 93 3
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 85 3
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 3
Администрация Нижний Новгород 13 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3542 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5550 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 406 2
Федеральное казначейство России 1929 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 311 2
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 30 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 83 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 2
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 32 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 131 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 90 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 97 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 2
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35427 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2682 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11411 4
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4956 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9733 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9905 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 3
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6799 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1140 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29465 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1241 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9250 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26014 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10204 2
Пропускная способность - Bandwidth 1879 2
Электронный документ - Electronic document 1562 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7349 2
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7477 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 314 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3038 2
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1102 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3513 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 277 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 449 2
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 24 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 67 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI - Билайн BI - Beeline BI 36 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 325 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 22 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 318 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2312 1
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ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 46 1
Кейсистемс WEB-Торги-КС 6 1
Архивный фонд РФ 114 1
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Белых Никита 10 2
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Курдюмов Дмитрий 1 1
Мишустин Михаил 773 1
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Кузнецов Александр 159 1
Романов Константин 58 1
Мальцева Елена 5 1
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Россия - РФ - Российская федерация 163510 12
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Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 262 1
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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РАН - Российская академия наук 2086 1
День молодёжи - 27 июня 1059 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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