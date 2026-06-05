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Правительство Кировской области
СОБЫТИЯ
Правительство Кировской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
|Исаев Максим 55 3
|Чернышов Михаил 45 2
|Белых Никита 10 2
|Валов Евгений 2 1
|Курдюмов Дмитрий 1 1
|Мишустин Михаил 773 1
|Шведов Александр 45 1
|Мамонтов Игорь 29 1
|Кузнецов Александр 159 1
|Романов Константин 58 1
|Мальцева Елена 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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