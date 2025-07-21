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ВымпелКом Билайн Big Data & AI Билайн BI Beeline BI
Сертифицированная платформа Билайн BI включает встроенные инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют автоматизировать анализ больших данных и выявлять скрытые закономерности, прогнозировать тренды и оптимизировать бизнес-процессы с помощью предиктивной аналитики, а также упрощать работу с данными за счет детальной визуализации.
УПОМИНАНИЯ
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Лента - Сеть розничной торговли 2184 3
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 908 2
|Магнит - Дикси - Сеть магазинов 168 2
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
|X5 Group - Перекрёсток 587 1
|Романов Константин 45 19
|Шведов Александр 39 3
|Фомин Евгений 4 2
|Файзуллин Алексей 3 1
|Агулов Евгений 1 1
|Еремин Максим 6 1
|Ласовский Владимир 3 1
|Матвиенко Нина 28 1
|Огородова Людмила 4 1
|Галажинский Эдуард 14 1
|Гойко Вячеслав 16 1
|Шувалов Павел 1 1
|Станкевич Сергей 2 1
|Сержанова Наталья 1 1
|Курдюмов Дмитрий 1 1
|Идиятуллин Альберт 3 1
|Абуталимов Заур 13 1
|Синьков Кирилл 57 1
|Кардаева Галина 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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