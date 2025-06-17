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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177012
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Фомин Евгений


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Геоаналитика билайна легла в основу новой транспортной стратегии Красноярского края 1
29.03.2024 Skillbox запускает направление велнес-образования вместе с ведущими медицинскими университетами 1
07.11.2017 «Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Фомин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Alfresco Software 147 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4179 1
Schneider Electric 580 1
Microsoft Corporation 24884 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 241 1
АйТи 1387 1
АйТи - Аплана ЦР - Аплана Центр Разработки - Aplana Development Center 11 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
IBM - International Business Machines Corp 9476 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 484 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Транснефть 313 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4668 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7588 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1884 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2098 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12893 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1295 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10725 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 365 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6556 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1458 1
Иванова Елена 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 3
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 101 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30337 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6092 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9118 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10220 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 193 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 499 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1310 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 533 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1046 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 28 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1971 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19319 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11286 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 193 1
VK Skillbox - Скилбокс 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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