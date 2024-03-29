Skillbox запускает направление велнес-образования вместе с ведущими медицинскими университетами

Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) объявляет о запуске нового направления обучения «Здоровье» совместно с ведущими медицинскими университетами и научно-исследовательскими центрами страны. Направление включает программы, которые подойдут врачам и специалистам смежных областей для освоения новых специальностей и овладения новыми компетенциями, а также широкому кругу пользователей для поддержания собственного здоровья. Задача направления — занять нишу в активно развивающейся велнес-индустрии и предложить пользователям экосистему продуктов о здоровье, созданных в сотрудничестве с флагманами медицинского образования. Курсы спроектированы совместно с экспертами Сеченовского Университета и Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи и основаны на научно-доказательном подходе. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

На платформе уже доступны такие программы, как «Нутрициология», «Биохакинг», «Медиация и конфликтология». Всего в 2024 г. в направлении выйдет более десяти программ по профилям: женское и мужское здоровье, спорт, педиатрия, психология и эндокринология. К запуску готовятся программы «Консультант по здоровью и уходу за новорожденным», «Подготовка фитнес-тренеров», короткие курсы по иммунологии, аллергологии, реабилитации, витаминам и бадам. Также платформа разрабатывает B2B-продукты для медицинских учреждений, включая курсы «Медицинская этика» и «Менеджер в здравоохранении».

Программы подойдут разным категориям пользователей. Медицинские работники и врачи смогут пройти профессиональную переподготовку и расширить компетенции для врачебной практики. Учащиеся без медицинского образования смогут повысить знания для поддержания собственного здоровья и старта карьеры в таких областях, как нутрициология, психология, зож-коучинг.

«Индустрию велнес-экономики отличает непрерывность инноваций. Врачам, специалистам смежных областей, а также всем, кто хочет улучшить качество жизни, важно регулярно совершенствовать свои знания с учетом новейших научных открытий и подходов. Для профессионалов это вопрос повышения своих компетенций, для широкой аудитории — осознанного подхода к здоровой, долгой и качественной жизни. Мы видим высокий интерес к программам направления: запущенные в конце 2023 года профессии “Нутрициолог” и “Биохакинг” от экспертов МГМУ им. И. М. Сеченова, вошли в топ-20 среди всех продуктов Skillbox по выручке. В наших планах на ближайшие 5 лет — развитие направления “Здоровье” в крупнейший на российском рынке продукт в велнес-сегменте, аккумулирующий топовых медицинских партнеров и работающий по принципу непрерывной системы обучения с регулярно обновляющимися онлайн- и офлайн-активностями», — сказал Евгений Фомин, к. м. н., врач-психотерапевт, руководитель направления «Здоровье» в Skillbox.

Обучение на программах направления «Здоровье» представляет собой микс теоретических видеоуроков и прямых эфиров с преподавателями из партнерских медицинских вузов, включает обязательные практические задания. Например, на программе «Нутрициология» это расчет нормы калорий и составление персонализированного рациона питания, на программе «Биохакинг» — составление антивозрастных стратегий. Проверка заданий осуществляется преподавателями вуза-партнера. Продолжительность обучения на программах — от трех месяцев. По окончании обучения выпускники программ «Нутрициология», «Биохакинг» и «Медиация и конфликтология» получат диплом МГМУ им. И. М. Сеченова о профессиональной переподготовке и смогут вести частную практику.

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Skillbox — образовательная платформа, которая объединяет ведущих экспертов и практиков рынка, методистов и продюсеров образовательного контента. Платформа была запущена в 2016 году и на сегодняшний день предлагает более 780 образовательных продуктов: курсов по разным направлениям, комплексных программ по обучению новым и востребованным профессиям, онлайн-программы высшего образования вместе с крупнейшими университетами страны и корпоративное обучение для бизнеса. Также в компании есть площадка для вебинаров и Лекторий. Skillbox работает на базе собственной инновационной платформы (LMS), разработанной для онлайн-обучения, и предлагает самый большой на российском рынке выбор курсов по разным направлениям — дизайн, программирование, управление, маркетинг, кино и музыка, разработка игр и т.д.