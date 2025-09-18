Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Здравоохранение БАД Биологически активные добавки к пище Biologically active food additives Функциональный пищевой продукт

Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт

Аббревиатура расшифровывается как биологически активные добавки. Они предназначены для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.  Важно понимать, что БАД - не лекарственное средство. Они используются как дополнительный источник биологически активных веществ (например, пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ, аминокислот) для ликвидации их дефицита и оптимизации рациона.  ️

Когда БАДы полезны и нужны?
Если у человека сбалансированное питание, то биологически активные добавки не нужны. Они полезны в случае, если есть какие-то отклонения в питании или, допустим, если вы живете на Крайнем Севере. Тогда для того, чтобы сбалансировать рацион, мы применяем БАДы.

Почему некоторые БАДы могут быть вредны?
Потому что информации об их совместимости почти нет — никто не проводил клинические исследования. Если БАДы применять бесконтрольно, можно нанести вред здоровью. Надо понимать, что лечение БАДы не оказывают и не должны оказывать. Если человек считает, что он будет лечиться ими, он может упустить время, которое потом очень сложно наверстать.

Что такое функциональный продукт?
Функциональный пищевой продукт – продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов.

Можно ли поставить знак равенства между такими продуктами и БАДами?
Функциональные продукты обогащены ингредиентами, но вместе с тем остаются именно пищевыми продуктам имеющими пищевую ценность. Биологически активные добавки (БАД) могут содержать витамины, микроэлементы, клетчатку, пребиотики и пробиотики. Часто БАД имеют комплексный состав, но лишены пищевой ценности и не могу рассматриваться как полноценное питание. Необходимость приема тех или иных биодобавок определяет врач.

Нужно ли обогащать рацион функциональными продуктами?
В настоящее время данная группа продуктов является перспективной альтернативой привычным продуктам питания. По прогнозам аналитиков, в будущем потребители будут тратить не более 30 мин в день на приготовление пищи, а следовательно, необходим выпуск функциональных продуктов питания, готовых к употреблению или с минимальным сроком приготовления. Другими словами, «здоровая пища на ходу» постепенно превращается в тенденцию питания XXI века. Функциональные продукты питания могут и должны стать частью ежедневного рациона, поскольку это «сегодня» и «завтра» здорового образа жизни.

СОБЫТИЯ


18.09.2025 «МТС AdTech»: 63% россиян принимают БАДы

тверти опрошенных — 24% — БАДы назначили специалисты. В числе других популярных причин употребления БАДов — стимуляция умственной активности (21%), снижение веса (11%) и спортивные достижения (
31.10.2024 «Эгис-Рус» завершила полную интеграцию системы управления маркировкой лекарств и БАДов с помощью Utrace Hub

очернюю компанию «Эгис-Рус». В соответствии с требованиями российского законодательства, маркировка БАДов и лекарств обязательна, а данные о таких продуктах должны передаваться в государственны
08.02.2024 Utrace обеспечила переход фармкомпании «Ядран» на цифровую маркировку БАДов

ернизировать свои производственные процессы. С 1 октября 2023 г. стартовала обязательная маркировка БАДов. Для продолжения бесперебойной работы «Ядран» потребовалось автоматизировать процесс пе
14.12.2023 АО «ОРФЕ» запустила систему маркировки БАД на базе Utrace HUB

систему маркировки биологически активных добавок на базе облачной платформы уровня L4 Utrace HUB. Теперь дистрибьютор фармацевтических препаратов и 4PL-поставщик сможет передавать сведения о движении БАДов в государственную систему мониторинга ГИС МТ. Это позволит компании соблюдать требования регулятора в области прослеживаемости продукции. Об этом CNews сообщили представители Utrace. АО «
05.07.2023 Utrace запустила систему маркировки БАДов в «Италфармако»

Utrace, разработчик решений для сериализации товаров, запустил систему управления маркировкой БАДов в «Италфармако». С помощью Utrace Hub фармацевтическая компания может передавать отчеты о движении продукции в государственную систему учета ГИС МТ. Это позволит ей соблюдать требования з
12.04.2023 Фармацевтическая компания «ЭГИС-РУС» готовится к обязательной маркировке БАДов

и уровня L4 Utrace HUB. ИТ-решение позволит фармпроизводителю автоматизировать процесс сериализации БАДов при прохождении таможенного контроля. Об этом CNews сообщили представители Utrace. Венг
02.02.2023 Витамины и БАДы собственных торговых марок iHerb появились в продаже на «Яндекс маркете»

производства. Запуск продаж товаров собственных торговых марок iHerb сможет дополнительно простимулировать рост этой категории. «Яндекс маркет» совместно с партнерами организовал поставку витаминов и БАДов из-за рубежа на российские склады маркетплейса. За счет этого удалось обеспечить привычную для пользователей маркетплейса скорость доставки. Благодаря тщательной проработке логистики на в
28.10.2022 «Сбермаркет» и «ЮKassa»: продажи витаминов и БАДов выросли на 60% с начала осени

казов тогда составил около 40% в сравнении с февралем. Однако уже в апреле объем продаж витаминов и БАДов вернулся к февральскому уровню и продолжил снижаться вплоть до августа 2022 г. «Осенью

21.04.2022 Фармкомпания «Италфармако» внедряет маркировку БАДов

у биологически активных добавок к пище к действующему контуру Utrace Hub. Эксперимент по маркировке БАДов стартовал в августе 2021 г. и продлится до 28 февраля 2023 г. Под его действие попадает

Публикаций - 113, упоминаний - 136

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 236 19
Yandex - Яндекс 8434 13
Utrace - Ютрэйс 51 6
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 6
8983 6
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 6
Data Matrix - Дата Матрикс 83 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 4
VK - Mail.ru Group 3532 3
Штрих-М НТЦ 63 3
Тензор 127 2
Омега 86 2
1С-Рарус 935 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 126 2
Эвотор - Evotor 206 2
Такском - Taxcom 245 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 106 2
МегаФон 9892 2
Telegram Group 2571 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 348 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 1
Google LLC 12255 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 92 1
ИнитПро 9 1
Mchost - Макхост 10 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 25 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 1
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 42 1
Vonage 37 1
1С:Франчайзинг 26 1
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 12 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
1С:Сервистренд 5 1
Импульс-ИВЦ 19 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 6
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 5
36,6 - аптечная сеть 91 4
Магнит Аптека 20 3
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
iHerb - маркетплейс 17 3
Самсон-Фарма 7 3
ОРФЕ 5 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 3
YouDo Web Technologies Limited 46 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 3
Планета Здоровья 8 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 100 2
Italfarmaco - Италфармако - ИТФ 3 2
ЭГИС - ЭГИС-РУС 9 2
Почта России ПАО 2245 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
Яндекс.Лавка 279 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 2
IKEA - ИКЕА 163 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 78 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
Sequoia Capital 115 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 63 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 32 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Кассир.ру - Kassir.ru 28 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 4
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 118 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 3
Роскачество - Российская система качества 41 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 42 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 28 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
Районные суды РФ 70 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Администрация Барнаула 16 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 4
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 14 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 31 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 33
Маркировка - Marking 1233 32
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 614 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 23
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 16
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 8
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 5
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 327 5
Оцифровка - Digitization 4933 5
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 772 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 10
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 8
Google Android 14679 7
Apple iOS 8242 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 7
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 7
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 6
Utrace Hub - Track&Trace-решение 36 6
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 214 6
Все Аптеки 18 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 4
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 206 4
Microsoft Windows 2000 8662 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 3
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 128 2
1С:Розница 106 2
ЦРПТ - ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 7 2
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 91 2
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 20 2
FreePik 1435 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
Apple - App Store 3008 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 2
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 113 1
Модульбанк - Модулькасса 32 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 63 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 7 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 116 1
Савин Василий 8 5
Путин Владимир 3349 4
Медведев Дмитрий 1662 3
Шадаев Максут 1146 3
Смирнов Александр 86 2
Котляров Александр 3 2
Григоренко Дмитрий 180 2
Кармишин Дмитрий 26 2
Волков Кирилл 10 2
Савельев Никита 11 2
Климкина Алина 3 2
Гущанский Антон 4 2
Мячкова Евгения 3 2
Цой Никита 9 2
Shmid Gerhard - Шмид Герхард 17 2
Духанова Ольга 2 2
Дубин Михаил 48 2
Мишустин Михаил 734 2
Харитонов Александр 68 1
Хайрук Сергей 27 1
Батюшенков Дмитрий 14 1
Лупанин Сергей 8 1
Инютин Артем 89 1
Ульянов Владимир 162 1
Егоричев Александр 1 1
Иванов Константин 27 1
Ликсутов Максим 180 1
Максимов Максим 4 1
Сергеев Михаил 110 1
Кудинова Елена 1 1
Макаров Владимир 76 1
Фогель Олег 1 1
Катренко Владимир 8 1
Наумов Виктор 126 1
Федотов Евгений 5 1
Яхин Юрий 24 1
Исмаилов Руслан 13 1
Белянцева Наталья 1 1
Шевелев Илья 1 1
Есипенко Ирина 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 5
Германия - Федеративная Республика 12936 5
Россия - СФО - Новосибирск 4650 5
Узбекистан - Республика 1869 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 4
Франция - Французская Республика 7975 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 4
Казахстан - Республика 5792 4
Россия - УФО - Челябинская область 1387 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 2
Европа 24634 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 718 1
США - Юта 196 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 342 1
США - Аляска 243 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 43
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 22
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 21
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 18
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 16
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 833 16
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 383 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 10
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 10
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 274 9
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 7
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 662 7
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 441 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 6
Зоология - наука о животных 2791 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 6
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 5
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 233 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 5
Английский язык 6876 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 5
Forbes - Форбс 910 2
Известия ИД 704 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
Россия К - телеканал 28 1
Tatler 4 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Ведомости 1233 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
CNews Мишень ОФД 6 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
ResearchMe 14 1
Gartner - Гартнер 3608 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
МЭИ - Московский энергетический институт 157 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще