Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт

Аббревиатура расшифровывается как биологически активные добавки. Они предназначены для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Важно понимать, что БАД - не лекарственное средство. Они используются как дополнительный источник биологически активных веществ (например, пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ, аминокислот) для ликвидации их дефицита и оптимизации рациона. ️

Когда БАДы полезны и нужны?

Если у человека сбалансированное питание, то биологически активные добавки не нужны. Они полезны в случае, если есть какие-то отклонения в питании или, допустим, если вы живете на Крайнем Севере. Тогда для того, чтобы сбалансировать рацион, мы применяем БАДы.

Почему некоторые БАДы могут быть вредны?

Потому что информации об их совместимости почти нет — никто не проводил клинические исследования. Если БАДы применять бесконтрольно, можно нанести вред здоровью. Надо понимать, что лечение БАДы не оказывают и не должны оказывать. Если человек считает, что он будет лечиться ими, он может упустить время, которое потом очень сложно наверстать.

Что такое функциональный продукт?

Функциональный пищевой продукт – продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов.

Можно ли поставить знак равенства между такими продуктами и БАДами?

Функциональные продукты обогащены ингредиентами, но вместе с тем остаются именно пищевыми продуктам имеющими пищевую ценность. Биологически активные добавки (БАД) могут содержать витамины, микроэлементы, клетчатку, пребиотики и пробиотики. Часто БАД имеют комплексный состав, но лишены пищевой ценности и не могу рассматриваться как полноценное питание. Необходимость приема тех или иных биодобавок определяет врач.

Нужно ли обогащать рацион функциональными продуктами?

В настоящее время данная группа продуктов является перспективной альтернативой привычным продуктам питания. По прогнозам аналитиков, в будущем потребители будут тратить не более 30 мин в день на приготовление пищи, а следовательно, необходим выпуск функциональных продуктов питания, готовых к употреблению или с минимальным сроком приготовления. Другими словами, «здоровая пища на ходу» постепенно превращается в тенденцию питания XXI века. Функциональные продукты питания могут и должны стать частью ежедневного рациона, поскольку это «сегодня» и «завтра» здорового образа жизни.