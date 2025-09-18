Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аббревиатура расшифровывается как биологически активные добавки. Они предназначены для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Важно понимать, что БАД - не лекарственное средство. Они используются как дополнительный источник биологически активных веществ (например, пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ, аминокислот) для ликвидации их дефицита и оптимизации рациона. ️
Когда БАДы полезны и нужны?
Если у человека сбалансированное питание, то биологически активные добавки не нужны. Они полезны в случае, если есть какие-то отклонения в питании или, допустим, если вы живете на Крайнем Севере. Тогда для того, чтобы сбалансировать рацион, мы применяем БАДы.
Почему некоторые БАДы могут быть вредны?
Потому что информации об их совместимости почти нет — никто не проводил клинические исследования. Если БАДы применять бесконтрольно, можно нанести вред здоровью. Надо понимать, что лечение БАДы не оказывают и не должны оказывать. Если человек считает, что он будет лечиться ими, он может упустить время, которое потом очень сложно наверстать.
Что такое функциональный продукт?
Функциональный пищевой продукт – продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов.
Можно ли поставить знак равенства между такими продуктами и БАДами?
Функциональные продукты обогащены ингредиентами, но вместе с тем остаются именно пищевыми продуктам имеющими пищевую ценность. Биологически активные добавки (БАД) могут содержать витамины, микроэлементы, клетчатку, пребиотики и пробиотики. Часто БАД имеют комплексный состав, но лишены пищевой ценности и не могу рассматриваться как полноценное питание. Необходимость приема тех или иных биодобавок определяет врач.
Нужно ли обогащать рацион функциональными продуктами?
В настоящее время данная группа продуктов является перспективной альтернативой привычным продуктам питания. По прогнозам аналитиков, в будущем потребители будут тратить не более 30 мин в день на приготовление пищи, а следовательно, необходим выпуск функциональных продуктов питания, готовых к употреблению или с минимальным сроком приготовления. Другими словами, «здоровая пища на ходу» постепенно превращается в тенденцию питания XXI века. Функциональные продукты питания могут и должны стать частью ежедневного рациона, поскольку это «сегодня» и «завтра» здорового образа жизни.
СОБЫТИЯ
|18.09.2025
|
«МТС AdTech»: 63% россиян принимают БАДы
тверти опрошенных — 24% — БАДы назначили специалисты. В числе других популярных причин употребления БАДов — стимуляция умственной активности (21%), снижение веса (11%) и спортивные достижения (
|31.10.2024
|
«Эгис-Рус» завершила полную интеграцию системы управления маркировкой лекарств и БАДов с помощью Utrace Hub
очернюю компанию «Эгис-Рус». В соответствии с требованиями российского законодательства, маркировка БАДов и лекарств обязательна, а данные о таких продуктах должны передаваться в государственны
|08.02.2024
|
Utrace обеспечила переход фармкомпании «Ядран» на цифровую маркировку БАДов
ернизировать свои производственные процессы. С 1 октября 2023 г. стартовала обязательная маркировка БАДов. Для продолжения бесперебойной работы «Ядран» потребовалось автоматизировать процесс пе
|14.12.2023
|
АО «ОРФЕ» запустила систему маркировки БАД на базе Utrace HUB
систему маркировки биологически активных добавок на базе облачной платформы уровня L4 Utrace HUB. Теперь дистрибьютор фармацевтических препаратов и 4PL-поставщик сможет передавать сведения о движении БАДов в государственную систему мониторинга ГИС МТ. Это позволит компании соблюдать требования регулятора в области прослеживаемости продукции. Об этом CNews сообщили представители Utrace. АО «
|05.07.2023
|
Utrace запустила систему маркировки БАДов в «Италфармако»
Utrace, разработчик решений для сериализации товаров, запустил систему управления маркировкой БАДов в «Италфармако». С помощью Utrace Hub фармацевтическая компания может передавать отчеты о движении продукции в государственную систему учета ГИС МТ. Это позволит ей соблюдать требования з
|12.04.2023
|
Фармацевтическая компания «ЭГИС-РУС» готовится к обязательной маркировке БАДов
и уровня L4 Utrace HUB. ИТ-решение позволит фармпроизводителю автоматизировать процесс сериализации БАДов при прохождении таможенного контроля. Об этом CNews сообщили представители Utrace. Венг
|02.02.2023
|
Витамины и БАДы собственных торговых марок iHerb появились в продаже на «Яндекс маркете»
производства. Запуск продаж товаров собственных торговых марок iHerb сможет дополнительно простимулировать рост этой категории. «Яндекс маркет» совместно с партнерами организовал поставку витаминов и БАДов из-за рубежа на российские склады маркетплейса. За счет этого удалось обеспечить привычную для пользователей маркетплейса скорость доставки. Благодаря тщательной проработке логистики на в
|28.10.2022
|
«Сбермаркет» и «ЮKassa»: продажи витаминов и БАДов выросли на 60% с начала осени
казов тогда составил около 40% в сравнении с февралем. Однако уже в апреле объем продаж витаминов и БАДов вернулся к февральскому уровню и продолжил снижаться вплоть до августа 2022 г. «Осенью
|21.04.2022
|
Фармкомпания «Италфармако» внедряет маркировку БАДов
у биологически активных добавок к пище к действующему контуру Utrace Hub. Эксперимент по маркировке БАДов стартовал в августе 2021 г. и продлится до 28 февраля 2023 г. Под его действие попадает
