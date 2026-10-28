Индексная книга (каталог) CNews*
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Федоров Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 20
Федоров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1243 3
|Поповский Александр 93 2
|Грызлов Борис 32 2
|Прянник Екатерина 3 2
|Морозов Олег 22 1
|Ширшов Петр 1 1
|Федунова Надежда 1 1
|Папанин Иван 2 1
|Пехтин Владимир 7 1
|Путин Владимир 3485 1
|Рахметов Руслан 68 1
|Собянин Сергей 572 1
|Макаров Валентин 255 1
|Володин Вячеслав 108 1
|Чачава Александр 124 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Комлев Николай 114 1
|Катренко Владимир 8 1
|Мезенцев Дмитрий 21 1
|Яхин Юрий 25 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 317 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
|Ведомости 1548 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 2
|Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.