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Федоров Евгений

СОБЫТИЯ


28.10.2026 Нейросети под контролем: «Солар» представил решение для безопасной работы с ИИ – Solar AI Firewall 1
28.08.2024 Компания «Инностейдж Центр Разработок» получила лицензию ФСТЭК 1
14.06.2024 Innostage выпустила продукт для управления привилегированным доступом Innostage PAM 1
24.04.2024 Innostage представила новую версию системы предотвращения и противодействия кибератакам 1
11.04.2024 Аналитическая система «Цифровой штаб» компании Innostage включена в реестр отечественного ПО 1
26.12.2023 Прогноз Innostage: рынок информационной безопасности в России вырастет на 40% 1
24.05.2023 Innostage выделила развитие и продвижение продуктов в отдельное направление бизнеса 1
22.03.2022 Шесть из 10 россиян поддерживают предложение запретить иностранным компаниям работать в России, если они не вернутся до 1 мая 2022 года 1
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 1
22.10.2020 Власти запрещают расти ценам на интернет. Но ненадолго 2
04.10.2016 Резидент «Сколково» строит платформу интеллектуальной безопасности для Росэнергобанка 1
12.09.2011 МТС и «Иркутскэнерго» обеспечат высокоскоростным интернетом северные отдаленные районы Иркутской области 1
20.09.2010 Российские программисты сами определят, кому давать льготы 1
08.09.2010 МТС инвестирует более 1 млрд руб. в развитие телекоммуникаций в Иркутской области 1
16.11.2007 ЕГАИС для мобильников и CD/DVD-RW займется новая Госдума 1
08.10.2007 В России появится ЕГАИС для мобильников и CD/DVD-RW? 1
18.09.2007 Госдума разрешит покупателям техники «передумать» 1
18.09.2007 Россия и Азербайджан намерены заключить соглашение в сфере связи 1
21.05.2007 Исполнилось 70 лет первой советской дрейфующей станции 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Федоров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 227 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 3
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
InnoSTage - Инностейдж ЦР - Инностейдж Центр Разработок 2 1
Ростелеком 11091 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 340 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 2
Иркутскэнергосвязь 1 1
Росэнергобанк 34 1
Superjob - Суперджоб 902 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 49 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 34 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 600 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1218 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 414 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 131 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 774 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1262 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6654 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3290 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7840 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1275 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1747 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2574 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3228 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 820 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1087 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2092 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 798 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 232 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4793 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10827 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5545 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11676 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1207 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7978 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1614 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 630 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2392 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3178 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1579 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1068 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3915 1
InnoSTage SOAR - InnoSTage IRP - платформа реагирования на киберинциденты - система предотвращения и противодействия кибератакам 6 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 317 2
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 83 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall - Solar AI Firewall 100 1
InnoSTage - Цифровой штаб 1 1
Innostage Cardinal PAM - InnoSTage PAM - InnoSTage Privileged Access Manager - In PAM 23 1
Реестр добросовестных экспортеров 220 1
Шадаев Максут 1243 3
Поповский Александр 93 2
Грызлов Борис 32 2
Прянник Екатерина 3 2
Морозов Олег 22 1
Ширшов Петр 1 1
Федунова Надежда 1 1
Папанин Иван 2 1
Пехтин Владимир 7 1
Путин Владимир 3485 1
Рахметов Руслан 68 1
Собянин Сергей 572 1
Макаров Валентин 255 1
Володин Вячеслав 108 1
Чачава Александр 124 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Ходаков Сергей 42 1
Комлев Николай 114 1
Катренко Владимир 8 1
Мезенцев Дмитрий 21 1
Яхин Юрий 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1396 2
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 111 1
Арктика - Северный полюс 187 1
Россия - СФО - Иркутская область - Саянск 26 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2926 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3255 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 936 1
Россия - УФО - Челябинская область 1539 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1128 1
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Азербайджан - Баку 140 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 686 1
Россия - Восточная Сибирь 310 1
Россия - Заполярье 147 1
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Россия - СФО - Иркутская область - Братск 109 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8943 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6656 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4084 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5071 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2410 2
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 68 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 282 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6248 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6001 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3151 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1590 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 884 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 141 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8008 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3851 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 237 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 133 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2829 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7127 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 147 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 759 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5177 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6655 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 400 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 317 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
Ведомости 1548 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 1
Байкальский экономический форум 13 2
Короткая ссылка
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