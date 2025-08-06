Разделы

Innostage Cardinal PAM InnoSTage PAM InnoSTage Privileged Access Manager In PAM


Программный продукт «In PAM» — решение уровня Next Generation класса PAM (Privileged Access Management») с дополнительными возможностями на стыке с другими классами решений. Система помогает сотрудникам ИТ-департаментов и служб ИБ управлять привилегированными пользователями и ограничивать доступ поставщиков к важным элементам ИТ-инфраструктуры компаний. 

 

УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Innostage представила новую версию системы управления привилегированным доступом — Innostage PAM 4
22.04.2025 Innostage обновила In PAM 2
22.11.2024 Система управления привилегированным доступом «In PAM» от Innostage включена в реестр отечественного ПО 2
14.06.2024 Innostage выпустила продукт для управления привилегированным доступом Innostage PAM 1

Публикаций - 4, упоминаний - 9

Innostage Cardinal PAM и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 168 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12348 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 433 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11772 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 657 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30016 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2415 2
Оповещение и уведомление - Notification 5087 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 355 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 302 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 69 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11965 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16661 1
Управляемость - Manageability 1839 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1363 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4513 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8309 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2708 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1051 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1818 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 248 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8734 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 474 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 91 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 876 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 82 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 97 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1407 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 607 1
Docker - Платформа распределённых приложений 393 1
Еньков Игорь 2 2
Железнов Кирилл 3 1
Федоров Евгений 18 1
Шадаев Максут 1089 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 2
Аудит - аудиторский услуги 2904 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9555 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 533 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2855 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1492 1
