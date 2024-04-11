Аналитическая система «Цифровой штаб» компании Innostage включена в реестр отечественного ПО

Аналитическая система «Цифровой штаб» компании Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решений в области цифровой безопасности, включена в реестр отечественного ПО Минцифры. Основанием для этого стало решение экспертного совета под председательством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Аналитическая система «Цифровой штаб» мониторинга физической безопасности — программный комплекс, созданный Innostage для оперативного мониторинга инженерных систем охраны и про-активного реагирования на угрозы физической безопасности предприятия.

Агрегация, анализ и визуализация разнородных данных позволяют оператору минимизировать ошибки при выполнении регламентов реагирования на инцидент. Обогащение модели угроз и гибкая настройка сценариев реагирования позволяет осуществлять комплексную защиту объектов в случае комбинированной атаки.

При помощи методологии, используемой в решении, предприятия могут предупреждать инциденты в области физической безопасности, минимизировать риски и сокращать издержки, которые имеют место при ликвидации инцидентов. Кроме того, «Цифровой штаб» позволяет снизить влияние человеческого фактора, автоматизируя процессы реагирования.

Преимуществом решения «Цифровой штаб» является создание единого центра мониторинга физической безопасности предприятий с территориально-распределенной структурой.

«Благодаря включению "Цифрового штаба" в реестр отечественного ПО государственные организации, компании из топливно-энергетического комплекса и транспортно-логистической сферы могут приобретать его в соответствии с требованиями законодательства. Например, в соответствии с нормативно-правовыми актами, которые обязывают госкомпании приобретать в рамках закупочных процедур только отечественное ПО, а владельцев критической информационной инфраструктуры — перейти на него уже в обозримой перспективе», — отметил Евгений Федоров, руководитель продуктового направления Innostage.

В планах компании активное развитие продукта «Цифровой штаб» с добавлением в него новых интеграционных и функциональных модулей и обеспечением функции агрегации и анализа данных из систем информационной безопасности.