Innostage выделила развитие и продвижение продуктов в отдельное направление бизнеса

Компания Innostage выделила в своей структуре отдельное продуктовое направление, которое поможет клиентам системно решать вопросы цифровой устойчивости. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

В рамках нового направления Innostage продолжит активно развивать продуктовую линейку компании. Все ее продукты, как и ранее, будет отличать возможность тесной интеграции и синергии, которая требуется заказчикам для комплексного решения задач на стыке информационных технологий и кибербезопасности. Направление возглавил Евгений Федоров.

Развивать продуктовую линейку в полном соответствии с потребностями заказчиков специалистам Innostage позволяет богатый интеграторский опыт и практические навыки ежедневного противостояния киберугрозам, приобретенные в Innostage СyberART.

В продуктовую линейку Innostage уже входят несколько решений, работающих в российских компаниях. В их числе — система мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности Innostage IRP, система поставки информации о киберугрозах Innostage TI, решения для работы с аналитическими моделями, изучения, визуализации и управления ключевыми показателями кибербезопасности In-DAP. Большинство продуктов компании имеют сертификаты Роспатента. В планах компании существенное увеличение количества собственных решений.

Также Innostage направит усилия на дальнейшее развитие решений и услуг в рамках Академии кибербезопасности.

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«Каждый год мы реализуем более 100 проектов для клиентов по всей России, в рамках которых внедрили в их инфраструктуру решения Innostage, созданные в соответствии с самыми высокими стандартами разработки. Наши продукты оптимально подходят клиентам для решения задач по импортозамещению средств защиты информации, поэтому спрос на них активно растет», — отметил Евгений Федоров, руководитель продуктового направления Innostage.

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Innostage – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.