Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Иркутская область
Братск
Публикаций - 38, упоминаний - 45
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 779 1
|Правительство Московской области 54 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 966 1
|Орловский Виктор 235 1
|Поповский Александр 86 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Федоров Евгений 9 1
|Бакиев Курманбек 44 1
|Косенков Денис 6 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Борисов Юрий 92 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Фаерштейн Андрей 2 1
|Богаткин Алексей 30 1
|Попов Алексей 324 1
|Зингаревич Борис 1 1
|Нагорная Елена 2 1
|Boeckli Albina - Бьекли Альбина 1 1
|Левченко Сергей 3 1
|Бакиев Максим 33 1
|Сахненко Сергей 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 871058, в очереди разбора - 774231.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 871058, в очереди разбора - 774231.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru