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Россия СФО Иркутская область Братск
СОБЫТИЯ
|20.08.2025
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МТС ускорила LTE в городе энергетиков – в Братске
Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели модернизацию на территории всего Братска – в Центральном, Падунском и Правобережном районах, где проживает около 220 тысяч чел
|21.08.2024
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«МегаФон» закрывает «белые пятна» в Братске
ое пятно» на телеком-карте города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Жилые массивы в Братске расположены достаточно далеко друг от друга. Город представляет собой объединение неб
|26.04.2024
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МТС разогнала скорость интернета в центральном районе Братска
тске Иркутской области. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в Центральном районе Братска средняя скорость мобильного интернета выросла на треть. Об этом CNews сообщили предст
|28.06.2013
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В Братске внедрены новые подходы к планированию закупок в соответствии с требованиями контрактной системы
Компания БФТ завершила этап опытной эксплуатации подсистемы планирования процедур муниципального заказа системы «АЦК-Муниципальный заказ» в «северной столице» Иркутской области - г. Братске. Как сообщили CNews в БФТ, внедрение подсистемы направлено на реализацию современных подходов к планированию закупочных процедур в соответствии с требованиями федерального закона от 5 а
|16.08.2010
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«Билайн» запустил сеть 3G в Братске
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию 3G-сети в Братске - одном из главных экономических и промышленных центров Иркутской области. В настоящее время сеть третьего поколения покрывает 14 районов города, что составляет 80% всей его территории.
|19.06.2008
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«Позитроника» открывает магазины в Братске, Усть-Куте и Кингисеппе
Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открывает 21 июня три новых магазина - в Иркутской области в Братске и Усть-Куте, и в Ленинградской области - магазин в городе Кингисепп. Открывающийся магазин в Кингисеппе - первый магазин сети «Позитроника» в Ленинградской области. Его торговая площадь
|16.01.2001
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Представительство PayCash в Братске и ОАО "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк" подписали соглашение о сотрудничестве
Представительство системы PayCash в Братске (ООО "Деловая сеть - Братск") и ОАО "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий бан
|27.11.2000
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В Братске открылось представительство Paycash
Платежная система Paycash объявила об открытии представительства в Братске совместно с ООО "Деловая Сеть - Братск". Это уже шестое представительство Paycash. До
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Белый Евгений 32 6
|Зимин Константин 102 5
|Орловский Виктор 408 3
|Ушацкий Андрей 105 3
|Ким Руслан 2 2
|Березной Андрей 77 2
|Ширшов Олег 9 2
|Булаев Владислав 6 2
|Бодиева Лариса 5 2
|Шаповалов Владимир 7 2
|Фаерштейн Андрей 4 2
|Бакиев Курманбек 51 1
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
|Федоров Евгений 18 1
|Петухов Денис 50 1
|Контрабаев Артур 70 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Третьякова Ирина 2 1
|Михайлов Алексей 115 1
|Поповский Александр 93 1
|Хрусталь Оксана 25 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Козерод Сергей 38 1
|Кузьмина Ирина 20 1
|Бедеров Игорь 103 1
|Кобзев Игорь 12 1
|Гуляева Татьяна 39 1
|Юхневич Леонид 28 1
|Столяров Михаил 8 1
|Копыл Владимир 8 1
|Медведев Андрей 23 1
|Юдаева Ксения 3 1
|Ващенко Владимир 1 1
|Охотин Анатолий 1 1
|Пирогова Ирина 31 1
|Фетисов Константин 5 1
|Сташуль Виталий 1 1
|Симановский Евгений 5 1
|Ваулин Денис 3 1
|Свиридова Анна 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|CoinDesk 4 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Bloomberg 1627 1
|РИА Новости 1033 1
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