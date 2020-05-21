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Россия - СФО - Иркутская область - Братск


21.05.2020 Андрей Фаерштейн, ИТ-директор «Русала», в интервью CNews — о смене ИТ-приоритетов из-за «удаленки» 1
26.11.2018 «Ростех» обеспечит контроль чистоты воды озера Байкал 2
22.02.2018 Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов» 1
13.12.2017 Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России 1
27.12.2016 Сеть «Мегафона» в Иркутской области готова к новогодним нагрузкам 1
08.09.2016 Tele2 развернула мобильную сеть стандарта 4G в Иркутской области 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
20.10.2015 МТС в Иркутской области за год построила более 300 базовых станций 1
25.06.2015 Электронный билет заработает в коммерческом транспорте Иркутска 1
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1
11.11.2014 «Санг» внедряет Microsoft Dynamics AX 2012 R3 с помощью Columbus 1
25.08.2014 МФЦ Иркутской области с помощью платформы Naumen принимает звонки по 200 видам госуслуг 1
14.07.2014 МТС запустила сеть 4G в Иркутской области 2
15.01.2014 Анатолий Охотин: Геопортал – это средство мониторинга состояния региона в различных сферах 1
28.06.2013 В Братске внедрены новые подходы к планированию закупок в соответствии с требованиями контрактной системы 2
07.06.2013 МТС увеличила скорость мобильного интернета в Иркутской области до 42 Мбит/с 1
27.03.2013 Техника «Группы «Илим» оснащается системой ГЛОНАСС-мониторинга 1
26.03.2013 Orange стал единым поставщиком телеком-услуг для Байкальского государственного университета экономики и права 1
07.02.2013 «Билайн Бизнес» создает сеть высокоскоростного беспроводного доступа WiMAN в регионах России 1
23.01.2013 «Билайн» в 2012 г. построил сеть GSM более чем в 300 населенных пунктах Дальневосточного региона 1
22.11.2012 На БАМ пришло цифровое эфирное телевидение 1
10.02.2012 МТС улучшила качество связи в более чем 1 тыс. зданий 1
07.10.2011 «Ростелеком» расширяет сеть DWDM на территории Иркутской области 1
12.09.2011 МТС и «Иркутскэнерго» обеспечат высокоскоростным интернетом северные отдаленные районы Иркутской области 1
16.05.2011 МТС расширила сеть 3G в Иркутской области 1
07.12.2010 «Сибирьтелеком» завершил проект по расширению мультисервисной сети в Иркутской области 1
16.08.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Братске 1
23.03.2010 «Илим» внедряет систему учета и отчетности на базе решений SAP: завершён первый этап 1
19.06.2008 «Позитроника» открывает магазины в Братске, Усть-Куте и Кингисеппе 4
06.06.2008 «Энфорта» введет в июне в эксплуатацию сеть WiMAX в 22 городах России 1
20.11.2007 В Иркутской области подожгли офисы одной из компьютерных фирм 1
05.06.2007 Nortel поможет модернизировать сеть "Байкалвестком" 2
22.05.2007 "Байкал-Транстелеком" строит корпоративную сеть для ИрГУПС 1
23.04.2007 «Фантом» автоматизировал торговых агентов 1
27.03.2007 "Цифроград" открывает филиал в Новосибирске 1
23.11.2006 "Амик" автоматизирует складской комплекс 1
13.11.2006 "МегаФон" запустил сети в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском АО 1
27.06.2006 "АМИК Дистрибьюшн" внедрит СЭД 1

Публикаций - 38, упоминаний - 45

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7100 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6100 3
Yandex - Яндекс 4256 2
Interpulp Services 1 1
Orange S.A. 533 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 411 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 555 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 205 1
Trimble 27 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 116 1
BDO - БДО 14 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 57 1
Крок 1323 1
Nortel Networks 338 1
Техноком 8 1
Питерская группа связистов 135 1
Совзонд - Sovzond 68 1
Ростелеком Сибирьтелеком 419 1
ТТК Байкал 9 1
Naumen - Наумен 383 1
Ростех - Концерн Автоматика 402 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1675 1
Huawei 2842 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2037 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 244 1
4395 1
SAP SE 3508 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5153 1
Columbus - Колумбус 160 1
Nokia Networks 59 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 51 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 76 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 96 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Ростех - Ростехнологии 2239 1
Илим Палп - Ilim Group 12 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4416 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Иркутскэнерго ПАО 35 2
САНГ 3 1
Телефон.Ру 83 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 38 1
Метрополис ТРК 29 1
Новосибирский метрополитен 7 1
Цифроград 119 1
ЕвроСибЭнерго 10 1
ALF Consulting 1 1
Hilton Hotels & Resorts 10 1
Золотой Вавилон ТРЦ 8 1
Единая транспортная карта 12 1
Мострансавто 60 1
ТНК-ВР Холдинг 186 1
Русагро Группа Компаний 154 1
Uniteller 51 1
ВТБ24 597 1
Henkel - Хенкель Рус 27 1
Русский стандарт Банк 318 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Nestle - Нестле 73 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 231 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Евросеть 1158 1
Visa International 1412 1
Ингосстрах СПАО 224 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1480 1
СиГМА - Сибирский Горно-Металлургический Альянс 1 1
РУСАЛ - Объединённая компания 30 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 779 1
Правительство Московской области 54 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 966 1
3G - Стандарт мобильной связи 4076 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3998 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 252 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10946 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 610 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2286 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 820 2
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 35 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 740 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 447 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 279 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2584 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 456 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 57 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 176 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 184 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1665 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1684 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 639 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 834 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 606 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 473 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 488 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3177 1
Безопасный город 358 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 413 1
МФУ - Многофункциональное устройство 661 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 563 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1190 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 163 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 256 1
Стрелка - Транспортная карта 115 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 120 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 580 1
Naumen Contact Center 71 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 493 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 24 1
Esri ArcGIS 111 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 80 1
Орловский Виктор 235 1
Поповский Александр 86 1
Рудычева Наталья 83 1
Контрабаев Артур 66 1
Федоров Евгений 9 1
Бакиев Курманбек 44 1
Косенков Денис 6 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Борисов Юрий 92 1
Эмдин Сергей 67 1
Фаерштейн Андрей 2 1
Богаткин Алексей 30 1
Попов Алексей 324 1
Зингаревич Борис 1 1
Нагорная Елена 2 1
Boeckli Albina - Бьекли Альбина 1 1
Левченко Сергей 3 1
Бакиев Максим 33 1
Сахненко Сергей 71 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 552 23
Россия - СФО - Иркутская область 626 22
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 61 16
Россия - Российская федерация - РФ 64786 10
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 159 8
Россия - Усолье-Сибирское 24 7
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 217 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20226 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8918 6
Россия - Сибирь 1021 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 969 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1479 5
Россия - СФО - Новосибирск 2274 5
Россия - УФО - Свердловская область 872 4
Россия - Восточная Сибирь 204 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1443 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 507 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1017 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1174 3
Россия - СФО - Красноярский край 757 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1351 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 382 3
Россия - СФО - Новосибирская область 901 3
Россия - ЦФО - Тульская область 792 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 114 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 176 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 530 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1767 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 713 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 685 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 259 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 262 3
Россия - СФО - Республика Алтай 750 3
Россия - СФО - Омская область 419 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 348 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 300 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1269 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 399 2
Россия - СФО - Республика Тыва 151 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 618 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 70 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 480 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 348 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 39 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4391 1
Прайм - Агентство экономической информации 622 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4407 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 871058, в очереди разбора - 774231.
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