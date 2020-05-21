Россия - СФО - Иркутская область - Братск

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Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1

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МТС расширила сеть 3G в Иркутской области 1