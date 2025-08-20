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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Иркутская область Братск

Россия - СФО - Иркутская область - Братск

Адольф Лохин "Автовокзал в Братске" (1963) Адольф Лохин "Автовокзал в Братске" (1963)
Адольф Лохин "Автовокзал в Братске" (1963)

СОБЫТИЯ


20.08.2025 МТС ускорила LTE в городе энергетиков – в Братске

Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели модернизацию на территории всего Братска – в Центральном, Падунском и Правобережном районах, где проживает около 220 тысяч чел
21.08.2024 «МегаФон» закрывает «белые пятна» в Братске

ое пятно» на телеком-карте города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Жилые массивы в Братске расположены достаточно далеко друг от друга. Город представляет собой объединение неб
26.04.2024 МТС разогнала скорость интернета в центральном районе Братска

тске Иркутской области. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в Центральном районе Братска средняя скорость мобильного интернета выросла на треть. Об этом CNews сообщили предст
28.06.2013 В Братске внедрены новые подходы к планированию закупок в соответствии с требованиями контрактной системы

Компания БФТ завершила этап опытной эксплуатации подсистемы планирования процедур муниципального заказа системы «АЦК-Муниципальный заказ» в «северной столице» Иркутской области - г. Братске. Как сообщили CNews в БФТ, внедрение подсистемы направлено на реализацию современных подходов к планированию закупочных процедур в соответствии с требованиями федерального закона от 5 а
16.08.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Братске

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию 3G-сети в Братске - одном из главных экономических и промышленных центров Иркутской области. В настоящее время сеть третьего поколения покрывает 14 районов города, что составляет 80% всей его территории.
19.06.2008 «Позитроника» открывает магазины в Братске, Усть-Куте и Кингисеппе

Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открывает 21 июня три новых магазина - в Иркутской области в Братске и Усть-Куте, и в Ленинградской области - магазин в городе Кингисепп. Открывающийся магазин в Кингисеппе - первый магазин сети «Позитроника» в Ленинградской области. Его торговая площадь
16.01.2001 Представительство PayCash в Братске и ОАО "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк" подписали соглашение о сотрудничестве

Представительство системы PayCash в Братске (ООО "Деловая сеть - Братск") и ОАО "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий бан
27.11.2000 В Братске открылось представительство Paycash

Платежная система Paycash объявила об открытии представительства в Братске совместно с ООО "Деловая Сеть - Братск". Это уже шестое представительство Paycash. До

Публикаций - 108, упоминаний - 123

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
МегаФон 10742 14
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 5
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 4
Bitriver - Битривер 24 4
Huawei 4676 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 3
МТС - Иртея 146 3
Ростелеком 10948 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
АМИК Дистрибьюшн 2 2
Cisco Systems 5372 2
Intel Corporation 12811 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Крок - Croc 1964 2
Telegram Group 2940 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 2
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 1
Interpulp Services 1 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
CraftTalk - Крафт-Толк 81 1
Электросвязь 268 1
ТехноКом ГК 14 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 22 1
Питерская группа связистов 441 1
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
Сервис Плюс 187 1
Совзонд - Sovzond 123 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 1
ЭССЭ - Электросвязь и системы электроники 1 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 6
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 4
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
РУСАЛ - БрАЗ - Братский алюминиевый завод 4 3
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 15 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Евросеть 1421 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Honda Motor Company - HND 240 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Цифроград 171 1
ALF Consulting 1 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 1
Мострансавто 69 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Телефон.Ру 92 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
АлтайБизнес-Банк АКБ 2 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
РЖД МТ ППК - Московско-Тверская пригородная пассажирская компания 6 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Горэлектротранс СПб ГУП - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 8 1
Иркутскэнергосвязь 1 1
Омскпромстройбанк - Омский Промстройбанк 7 1
AKA Group - AKA Petrolium - АКА минералз майнинг 1 1
Белагропромбанк 24 1
Everestgroup - Эверест Груп 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ Япония - Центральный банк Японии - Bank of Japan 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
JFSA - Japan Financial Services Agency - Агентство финансовых услуг Японии 2 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 25
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Пропускная способность - Bandwidth 1907 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 6
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 6
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 2
МТС ВОЛС 19 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 15 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
Dr.Web AV-Desk 148 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
МТС 3G-сеть 121 1
Apple iPhone 13 193 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 1
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 31 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
HP - palmOne - Tungsten 76 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 30 1
Гознак - Uniteller - Аргус.Школа 1 1
HPE - Juniper Networks - Juniper EX Series - Juniper MX Series - серия коммутаторов 19 1
ИрНИТУ - РадонИрк - система мониторинга радоноопасности 1 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 19 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 12 1
CraftTalk GPT 11 1
Made4net - WarehouseExpert 2 1
Правительство Иркутской области - Геопортал правительства Приангарья 1 1
Апартмент системс - RealtyCalendar 16 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Белый Евгений 32 6
Зимин Константин 102 5
Орловский Виктор 408 3
Ушацкий Андрей 105 3
Ким Руслан 2 2
Березной Андрей 77 2
Ширшов Олег 9 2
Булаев Владислав 6 2
Бодиева Лариса 5 2
Шаповалов Владимир 7 2
Фаерштейн Андрей 4 2
Бакиев Курманбек 51 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Федоров Евгений 18 1
Петухов Денис 50 1
Контрабаев Артур 70 1
Рудычева Наталья 95 1
Третьякова Ирина 2 1
Михайлов Алексей 115 1
Поповский Александр 93 1
Хрусталь Оксана 25 1
Москалева Татьяна 73 1
Козерод Сергей 38 1
Кузьмина Ирина 20 1
Бедеров Игорь 103 1
Кобзев Игорь 12 1
Гуляева Татьяна 39 1
Юхневич Леонид 28 1
Столяров Михаил 8 1
Копыл Владимир 8 1
Медведев Андрей 23 1
Юдаева Ксения 3 1
Ващенко Владимир 1 1
Охотин Анатолий 1 1
Пирогова Ирина 31 1
Фетисов Константин 5 1
Сташуль Виталий 1 1
Симановский Евгений 5 1
Ваулин Денис 3 1
Свиридова Анна 2 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 62
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 57
Россия - РФ - Российская федерация 166167 43
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 110 37
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 48 28
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 19
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 18
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 17
Россия - СФО - Иркутская область - Усолье-Сибирское 38 16
Россия - СФО - Новосибирск 4876 16
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 14
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 33 13
Россия - СФО - Иркутская область - Саянск 25 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 12
Россия - Восточная Сибирь 309 12
Россия - СФО - Иркутская область - Тулун 18 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 11
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 10
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 10
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 10
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 9
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Кут 17 9
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 9
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 9
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 9
Россия - СФО - Иркутская область - Байкальск 25 8
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 8
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