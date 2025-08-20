Разделы

МТС ускорила LTE в городе энергетиков – в Братске

МТС обновила сеть мобильной связи в городе Братск Иркутской области. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у горожан в среднем выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели модернизацию на территории всего Братска – в Центральном, Падунском и Правобережном районах, где проживает около 220 тысяч человек. Скорость мобильного интернета выросла в жилых кварталах и социально значимых объектах – учебных заведениях, больницах, гостиницах, торговых центрах, скверах, парковых зонах, на территории музея под открытым небом «Ангарская деревня», а также вдоль транспортной авто и железнодорожной инфраструктуры.

цифровизация

Ускоренный мобильный интернет могут почувствовать и сотрудники крупных промышленных предприятий города. В частности, LTE стал быстрее на территории Братского алюминиевого завода, вблизи Братской ГЭС, завода ферросплавов, целлюлозно-картонном комбинате и других производствах, где работает основная часть горожан.

«Братск является крупным промышленным центром Приангарья и всей Восточной Сибири и вторым городом по численности населения в регионе. Сегодня, когда у горожан по два и более гаджета, абонентам необходим более скоростной мобильный интернет. Для этого мы развиваем и совершенствуем телеком-инфраструктуру в городах области. Ранее мы уже усилили скорость LTE в Иркутске и Усолье-Сибирском, и продолжаем работы по увеличению пропускной способности сети в других крупных городах Приангарья, чтобы наши абоненты без задержек могли пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

