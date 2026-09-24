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Россия СФО Иркутская область Тулун

Россия - СФО - Иркутская область - Тулун

СОБЫТИЯ


24.09.2026 Решение Т2 помогает «Эн+» выявлять риски возгорания угля 2
20.10.2025 Ищет, где теплее: Дерипаска вывозит майнинговое хозяйство из Сибири в Москву 1
20.05.2024 МТС подключила к сети еще 56 малых населенных пунктов Иркутской области 1
01.03.2024 Наличие договоров страхования в зонах ЧС можно будет отслеживать в режиме онлайн 1
31.01.2024 «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 году открыла 62 компактных магазина 1
31.01.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 9 районах Приангарья 1
09.06.2016 «Мегафон» составил рейтинг самых «качающих» городов Иркутской области 1
27.05.2016 Интернет-трафик в сети «Мегафон» в Иркутской области вырос более чем на 350% за три года 1
06.11.2015 «МегаФон» показал удвоение дата-трафика в Иркутской области 1
20.10.2015 МТС в Иркутской области за год построила более 300 базовых станций 1
11.08.2015 Руслан Ким: Сборы на услуги ЖКХ увеличились с 88% до 96-97% 1
02.12.2014 «МегаФон» увеличил на 40% протяженность собственных ВОЛС на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири 1
18.10.2013 Протяженность оптоволоконных сетей «Билайн» в Иркутской области достигнет 1100 км в ближайшие полгода 1
07.06.2013 МТС увеличила скорость мобильного интернета в Иркутской области до 42 Мбит/с 1
25.09.2012 МТС обеспечила связью комплекс северных логистических трасс Иркутской области 1
07.10.2011 «Ростелеком» расширяет сеть DWDM на территории Иркутской области 1
16.05.2011 МТС расширила сеть 3G в Иркутской области 1
13.11.2006 "МегаФон" запустил сети в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском АО 1
20.08.2004 "Сибирьтелеком" увеличит номерную емкость в Иркутской области 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10912 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16067 5
Сибмайн - Сибмайн И - Сибмайн М 1 1
Ростелеком 11025 1
Huawei 4708 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9550 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 290 1
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Bitriver - Битривер 24 1
ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 50 1
Белореченское СХАО 6 1
Инфраструктура Сибири 2 1
GBIG Holdings - ГБИГ Холдингс 10 1
Почта России ПАО 2389 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
En+ Group - Эн+ ГК 39 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
РУСАЛ - БрАЗ - Братский алюминиевый завод 4 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 63 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5748 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4978 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 39 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 523 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7560 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10328 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9672 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29863 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5018 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23133 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4542 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11618 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18235 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8733 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1771 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 2
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13106 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4929 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13272 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6517 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18318 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27089 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54627 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1004 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26762 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5565 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4190 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36670 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10297 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9408 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9846 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10142 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13775 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9563 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места - Типовое импортонезависимое рабочее место 25 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8372 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6311 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9658 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13130 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24686 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11921 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6419 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 102 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
МТС 3G-сеть 121 1
FreePik 1877 1
Третьякова Ирина 2 2
Рунц Игорь 3 1
Абясов Руфат 3 1
Маетная Дарья 1 1
Путин Владимир 3470 1
Мишустин Михаил 792 1
Дерипаска Олег 42 1
Левыкин Андрей 14 1
Ким Руслан 2 1
Козерод Сергей 38 1
Березной Андрей 77 1
Ширшов Олег 9 1
Бодиева Лариса 5 1
Зимин Константин 107 1
Кудрявцев Дмитрий 7 1
Галушин Николай 23 1
Огарков Борис 7 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1380 17
Россия - СФО - Иркутская область - Черемховский район - Черемхово 32 12
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1036 11
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Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 111 8
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Россия - РФ - Российская федерация 167988 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2905 3
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3234 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1312 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 757 2
Россия - Восточная Сибирь 310 2
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Россия - СФО - Иркутская область - Заларинский район - Залари 6 1
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Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
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АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 93 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
День молодёжи - 27 июня 1109 1
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