Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Иркутская область Тулун
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 20
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 3
|Третьякова Ирина 2 2
|Рунц Игорь 3 1
|Абясов Руфат 3 1
|Маетная Дарья 1 1
|Путин Владимир 3470 1
|Мишустин Михаил 792 1
|Дерипаска Олег 42 1
|Левыкин Андрей 14 1
|Ким Руслан 2 1
|Козерод Сергей 38 1
|Березной Андрей 77 1
|Ширшов Олег 9 1
|Бодиева Лариса 5 1
|Зимин Константин 107 1
|Кудрявцев Дмитрий 7 1
|Галушин Николай 23 1
|Огарков Борис 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.