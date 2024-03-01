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Наличие договоров страхования в зонах ЧС можно будет отслеживать в режиме онлайн

Наличие договоров страхования в зонах ЧС можно будет отслеживать в режиме онлайн благодаря появлению Национальной страховой информационной системы (НСИС, 100-процентная дочерняя компания Банка России). Об этом сообщил генеральный директор АО НСИС Николай Галушин.

«Давайте вспомним, как раньше происходило взаимодействие рынка с запросами, например, от администрации Иркутской области, когда очередной город Тулун «утонул» в 2019 г. Иркутская область писала письма в Центральный банк, он – в ВСС, ВСС – писал страховщикам, собирал перечень договоров страхования, которые у страховщиков в этом городе есть», - сказал Николай Галушин.

«То, что мы пытаемся сделать как информационный ресурс, поможет страховщикам в любой момент времени выгрузить актуальную информацию по состоянию на сейчас по объему ответственности, которая есть в целом по рынку по какому-то региону», - отметил глава НСИС.

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По его словам, будет достаточно нажать на фильтр по территории, на которой произошло ЧС, и будет сразу доступен список договоров страхования, которые есть на этой территории. Дальше будет происходить обезличивание информации и происходить предоставление данных в режиме реального времени регулятору, Совету Федерации, МЧС и т. д.

«Надеюсь, что когда-то система в таком виде будет работать и в корпоративных видах страхования», - добавил Николай Галушин.

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