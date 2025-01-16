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Галушин Николай



16.01.2025 НСИС доработает АИС страхования для введения обновленных тарифов по ОСАГО 1
13.01.2025 НСИС подвела итоги продаж полисов с момента запуска АИС страхования 1
29.10.2024 НСИС готова к расширению ОСАГО на Белоруссию 1
01.10.2024 В России появилась единая информационная система по страхованию 1
19.09.2024 Прямые онлайн-продажи полисов заменят агентов на страховом рынке 1
04.06.2024 НСИС запустит систему выявления фактов двойного страхования 1
18.03.2024 Национальная Страховая Информационная Система вошла в состав участников Ассоциации «ФинТех» 1
01.03.2024 Информационная система ОСАГО готова к запуску краткосрочных полисов 1
01.03.2024 Наличие договоров страхования в зонах ЧС можно будет отслеживать в режиме онлайн 1
01.12.2023 Грандиозная идея электронных паспортов упростилась до мобильного приложения. Страна возвращается к QR-кодам 1
17.10.2023 АО НСИС приступило к оказанию техподдержки РСА и страховщикам 1
05.07.2013 Страховые выплаты по спутнику «Ямал-402» превысили 73 млн евро 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Галушин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 14 11
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Газпром ПАО 1342 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Правительство Иркутской области 29 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 55 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 323 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 364 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 764 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 51 6
РСА - ЕАИС БСИ - Бюро страховых историй 10 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 1
Космодром Байконур 1066 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
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Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СФО - Иркутская область - Тулун 17 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Беларусь - Минск 631 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
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