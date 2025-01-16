Галушин Николай
Галушин Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 14 11
|Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
|СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
|Газпром ПАО 1342 1
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 3
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Григорьев Максим 43 1
|Дубынин Дмитрий 10 1
|Уфимцев Евгений 3 1
|Войлуков Алексей 18 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Путин Владимир 3171 1
|Известия ИД 624 1
|РИА Новости 917 1
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