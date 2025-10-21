НСИС вывел новый сервис для пользователей АИС страхования

Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор АИС страхования) вывела новый сервис для пользователей. Теперь в личном кабинете пользователя можно получить отчет в неизменяемом формате, подписанный электронной цифровой подписью компании, о размере основного тарифообразующего коэффициента по договорам ОСАГО – КБМ. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

Сервис был развернут после запросов пользователей. Пройдя идентификацию через единый портал государственных услуг, пользователь – физическое или юридическое лицо – может нажатием на кнопку в разделе «Отчет о КБМ» в личном кабинете на сайте АО «НСИС» получить на свою электронную почту файл-письмо НСИС с текущим значением КБМ. Письмо выполнено на фирменном бланке АО «НСИС» и подписано УКЭП.

Письмо можно предъявить в страховую компанию. Данные для расчета КБМ выгружаются из АИС страхования. Данная услуга полностью бесплатна для пользователей АИС страхования.

«Считаем, что новый сервис позволит снизить количество споров между страхователями и страховыми компаниями при возобновлении договоров ОСАГО и при смене страховщика, то есть в итоге повысит доступность страховой услуги для граждан и организаций», – сказал Николай Галушин, генеральный директор АО «НСИС».