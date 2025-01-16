ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система

АО «Национальная страховая информационная система» - 100%-ная дочерняя компания Банка России, оператор АИС страхования. Основой создания АО «НСИС» как оператора автоматизированной информационной системы страхования (АИС страхования) стал 594-ФЗ от 29.12.2022 года.

Целями создания оператора АИС страхования является сбор и анализ информационного массива по договорам страхования (с 1 апреля 2024 года только 4 вида страхования, а далее на основе нормативных актов Банка России должны будут присоединиться другие виды страхования). В задачи НСИС входит обеспечение доступности страховых услуг для населения, борьба со страховым мошенничеством и предоставление данных для проведения более обоснованных расчетов тарифов. На основе управления большим объемом информации, оператор АИС страхования должен построить бюро страховых историй и сделать сопряжение информационной системы с порталом Госуслуг, на котором через личный кабинет пользователь АИС страхования сможет посмотреть свою историю страхования, действующие договоры страхования и статус по страховым событиям.

Согласно распоряжению правительства, участниками информационного обмена с АО «НСИС» станут 13 государственных органов, в том числе Банк России, Минцифры, МВД, Минобороны, Минсельхоз, Минстрой, МЧС, Минфин, ФТС, ФНС, Росреестр, Социальный фонд России, органы государственной власти субъектов РФ.

С 1 октября 2024 года АО "НСИС" стал единственным оператором информационных систем по ОСАГО и по страхованию каско транспортных средств, добровольной автогражданской ответственности и по страхованию жилья граждан.