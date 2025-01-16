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ЦБ РФ НСИС Национальная страховая информационная система

ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система

АО «Национальная страховая информационная система» - 100%-ная дочерняя компания Банка России, оператор АИС страхования. Основой создания АО «НСИС» как оператора автоматизированной информационной системы страхования (АИС страхования) стал 594-ФЗ от 29.12.2022 года.

Целями создания оператора АИС страхования является сбор и анализ информационного массива по договорам страхования (с 1 апреля 2024 года только 4 вида страхования, а далее на основе нормативных актов Банка России должны будут присоединиться другие виды страхования). В задачи НСИС входит обеспечение доступности страховых услуг для населения, борьба со страховым мошенничеством и предоставление данных для проведения более обоснованных расчетов тарифов. На основе управления большим объемом информации, оператор АИС страхования должен построить бюро страховых историй и сделать сопряжение информационной системы с порталом Госуслуг, на котором через личный кабинет пользователь АИС страхования сможет посмотреть свою историю страхования, действующие договоры страхования и статус по страховым событиям.

Согласно распоряжению правительства, участниками информационного обмена с АО «НСИС» станут 13 государственных органов, в том числе Банк России, Минцифры, МВД, Минобороны, Минсельхоз, Минстрой, МЧС, Минфин, ФТС, ФНС, Росреестр, Социальный фонд России, органы государственной власти субъектов РФ.

С 1 октября 2024 года АО "НСИС" стал единственным оператором информационных систем по ОСАГО и по страхованию каско транспортных средств, добровольной автогражданской ответственности и по страхованию жилья граждан.


16.01.2025 НСИС доработает АИС страхования для введения обновленных тарифов по ОСАГО 1
13.01.2025 НСИС подвела итоги продаж полисов с момента запуска АИС страхования 2
29.10.2024 НСИС готова к расширению ОСАГО на Белоруссию 2
01.10.2024 В России появилась единая информационная система по страхованию 3
19.09.2024 Прямые онлайн-продажи полисов заменят агентов на страховом рынке 2
04.06.2024 НСИС запустит систему выявления фактов двойного страхования 2
15.04.2024 Национальная страховая информационная система и HFLabs запустили проект по повышению качества данных 1
05.04.2024 Определены дальнейшие этапы запуска АИС страхования 7
01.04.2024 Состоялся запуск АИС страхования 8
18.03.2024 Национальная Страховая Информационная Система вошла в состав участников Ассоциации «ФинТех» 3
01.03.2024 Информационная система ОСАГО готова к запуску краткосрочных полисов 2
01.03.2024 Наличие договоров страхования в зонах ЧС можно будет отслеживать в режиме онлайн 3
01.12.2023 Грандиозная идея электронных паспортов упростилась до мобильного приложения. Страна возвращается к QR-кодам 2
17.10.2023 АО НСИС приступило к оказанию техподдержки РСА и страховщикам 5

Публикаций - 14, упоминаний - 43

ЦБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

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HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 8
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