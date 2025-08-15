Разделы

Bell Integrator FabricaONE.AI реализовала проект по разработке специализированного ПО для российской страховой компании

Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) реализовала проект по разработке специализированного программного обеспечения для оптимизации работы крупной российской страховой компании. С помощью нового решения страховые агенты заказчика могут осуществлять большую часть операций, связанных со страхованием, и эффективно взаимодействовать с системой обслуживания клиентов.

Специалисты Bell Integrator начали работу над проектом в процессе подготовки компании-заказчика к переходу на взаимодействие в сфере страхования от ЕАИС Российского союза автостраховщиков (РСА) к «Национальная страховая информационная система» (НСИС). Особенностью работ стала необходимость обеспечить бесперебойное функционирование всех систем заказчика, взаимодействие и обмен информацией как с РСА, так и с АИС страхования НСИС в переходный период, пока часть данных передавалась через прежнюю систему.

Результатом стала современная платформа для страховой компании, соответствующая всем рыночным требованиям, стандартам и трендам. Новое ПО позволит повысить скорость и эффективность работы как самой системы, так и сотрудников компании-страховщика. Обновленная система может быть использована агентами по всей России.

Компании Bell Integrator удалось создать платформу, которая не только помогла осуществить бесшовный переход от РСА к НСИС, но и заложила основу для цифрового будущего страхования в России. Обновленное ПО сочетает в себе передовые технологии, интуитивный интерфейс и высочайшую точность обработки данных: корректность выгрузки документов всех видов в НСИС составляет 99,7%. Для страховых агентов по всей стране это означает больше эффективности и меньше рутины.

