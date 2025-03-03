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РСА ЕАИС БСИ Бюро страховых историй
РСА и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 8
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
|Рубцов Иван 16 2
|Галушин Николай 13 2
|Карпов Иван 78 1
|Грибов Владимир 31 1
|Горяинов Александр 12 1
|Висящев Андрей 64 1
|Кириллов Михаил 15 1
|Демидов Дмитрий 21 1
|Серебряков Виктор 46 1
|Катрич Алексей 43 1
|Римский Александр 5 1
|Лаврентьев Дмитрий 11 1
|Усаковский Константин 10 1
|Евгенов Никита 7 1
|Ушанова Марина 1 1
|Литвин Артем 4 1
|Шинкарюк Валерий 2 1
|Уфимцев Евгений 3 1
|Теплов Георгий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145709 8
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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