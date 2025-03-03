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РСА ЕАИС БСИ Бюро страховых историй


03.03.2025 Программный комплекс «АИС страхования» включен в реестр отечественного ПО 1
01.10.2024 В России появилась единая информационная система по страхованию 1
05.04.2024 Определены дальнейшие этапы запуска АИС страхования 1
01.04.2024 Состоялся запуск АИС страхования 1
17.10.2023 АО НСИС приступило к оказанию техподдержки РСА и страховщикам 1
02.12.2015 Технологии в страховании: преобладают бумага и шариковая ручка 1
18.11.2015 «Ланит» на CNews Forum 2015 представил региональные решения по контролю и надзору в госструктурах 1
09.11.2015 «Ланит» представит на CNews Forum 2015 свои масштабные проекты последних лет 1
18.03.2015 «Ланит» разработал для автостраховщиков единую систему «Бюро страховых историй» 1
30.10.2014 Страховые компании идут по пути банков 1
08.09.2014 Дмитрий Лаврентьев - Рост ИТ-инвестиций сдерживает убыточность ОСАГО 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

РСА и организации, системы, технологии, персоны:

ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 17 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 4
Крок - Croc 1777 2
Softline - Софтлайн 2858 1
Oracle Corporation 6714 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
АйТи 1374 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1013 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 357 2
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Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2729 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 117 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5091 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6862 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11147 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9454 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 943 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12610 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11468 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12123 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 2
Оцифровка - Digitization 4589 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11137 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 942 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4769 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4760 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4039 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6662 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13872 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6760 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27981 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4046 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10595 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2091 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 370 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3199 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7163 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 501 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6154 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10177 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 54 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 3
Linux OS 10040 1
Oracle Java - язык программирования 3096 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 240 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3248 1
Guidewire Insurance Suite 2 1
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 1
Рубцов Иван 16 2
Галушин Николай 13 2
Карпов Иван 78 1
Грибов Владимир 31 1
Горяинов Александр 12 1
Висящев Андрей 64 1
Кириллов Михаил 15 1
Демидов Дмитрий 21 1
Серебряков Виктор 46 1
Катрич Алексей 43 1
Римский Александр 5 1
Лаврентьев Дмитрий 11 1
Усаковский Константин 10 1
Евгенов Никита 7 1
Ушанова Марина 1 1
Литвин Артем 4 1
Шинкарюк Валерий 2 1
Уфимцев Евгений 3 1
Теплов Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 380 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5879 8
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 212 7
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9920 3
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1645 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3134 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10016 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5906 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6443 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 355 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1900 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7673 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 733 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1380 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2751 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 152 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1596 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1277 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 314 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 130 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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