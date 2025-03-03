Программный комплекс «АИС страхования» включен в реестр отечественного ПО

Акционерное общество «Национальная Страховая Информационная Система» (АО «НСИС», оператор «АИС страхования») прибрело в октябре 2023 г. ПО «АИС ОСАГО», на базе которого была создана АИС страхования, включающая модули по ОСАГО, страхованию каско и добровольному страхованию автогражданской ответственности, страхованию жилья граждан, а также бюро страховых историй и др.

АИС страхования была запущена 1 апреля 2024 г, а полностью функционал перешел к НСИС с 1 октября 2024 г.

28 февраля 2025 г. по итогам рассмотрения заявления АО «НСИС» Минцифры включило «АИС страхования» в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители РСА.